Systémově by se také mělo podle nich řešit financování sportovní infrastruktury.
Zájmy sportovního prostředí v současné vládě zastupuje ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, který ale pod sebou nemá ministerstvo jako takové. „Velmi jsme přivítali vznik funkce ministra pro sport, díky níž se témata sportu poprvé pravidelně projednávají na nejvyšší vládní úrovni a rozvíjí se potřebná mezirezortní spolupráce. Vznik samostatného ministerstva sportu proto považujeme za logický krok k dalšímu systematickému rozvoji českého sportu a k naplnění ambicí státu v oblasti pohybu a zdravého životního stylu obyvatel,“ uvedl v tiskové zprávě předseda ČUS Jan Boháč.
Ministerstvo by mohlo vzniknout ze současné Národní sportovní agentury (NSA), která zajišťuje rozdělování státních dotací do sportu. Nemělo by to tak znamenat výrazné výdaje pro státní rozpočet. „Transformace agentury na ministerstvo by naopak mohla přinést vyšší efektivitu, silnější postavení sportu v rámci státní správy a lepší koordinaci mezirezortních témat. Práce pod samostatným ministerstvem by navíc pro řadu odborníků představovala prestižnější a atraktivnější profesní příležitost, což může přispět k dalšímu zkvalitnění státní správy ve sportu,“ doplnil Boháč.
Kriticky dnes delegáti ČUS hodnotili aktuální dotační politiku NSA. Negativně hodnotili zejména výrazné snížení objemu prostředků v programu na podporu ženských kolektivních sportů s výhledem na účast na OH 2028. Na tento účel NSA rozdělí přibližně 110 milionů korun místo původně avizovaných 180 milionů. To podle zástupců sportovních svazů znamená pokles podpory o desítky procent.
„Podpora ženských kolektivních sportů musí být dlouhodobá, stabilní a předvídatelná. Sportovní svazy potřebují znát podmínky a objem financování s dostatečným předstihem, aby mohly odpovědně plánovat svou činnost. Náhlé změny alokací a opožděné vyhlašování výzev komplikují přípravu reprezentací i organizaci významných sportovních akcí,“ uvedl místopředseda ČUS Marek Pakosta, jenž je předsedou Českého volejbalového svazu. Reprezentace volejbalistek, která je po dvou turnajích ve hře o postup do čtvrtfinále Ligy národů, patří mezi týmy podporované z tohoto programu.