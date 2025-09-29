Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Se zkušeným Koubkem v Plzni končí také dosavadní asistent Jan Trousil, u kterého se spekulovalo, že by mohl být jeho nástupcem.
„Logicky nejsme spokojeni s výsledky především v ligové soutěži, kde jsme během deseti kol poztráceli zbytečně moc bodů. Bohužel v posledních zápasech to ani herně nebylo ideální. Proto jsme se v rámci sportovního úseku shodli na nutnosti řešení,“ dodal Šádek ve zprávě na klubovém webu.
Plzeň v lize ztrácí deset bodů na vedoucí Spartu, s níž minulý týden padla 1:2. Následovala pohárová remíza 1:1 v Budapešti s inkasovaným gólem v posledních sekundách a také zmíněná domácí potupa 0:1 s nováčkem ze Zlína.
„Svou pozici neřeším,“ odpověděl Koubek suše na tiskové konferenci.
Jenže to se změnilo okamžitě poté.
S vedením probral situaci a obě strany cítily, že je změna potřeba.
„K fotbalu patří i horší období, já však věřím, že jej kluci brzy překonají a vrátí se na vítěznou vlnu. Rozcházíme se jako přátelé a opomenout nemohu ani skvělé fanoušky, kteří mi po celou dobu vyjadřovali velkou podporu,“ okomentoval odchod nejstarší ligový kouč.
Miroslav Koubek (74)
Datum a místo narození: 1. září 1951, Praha
Hráčská kariéra: Slaný (1971-73), Kladno (1973-78), Sparta Praha (1978-82)
Trenérská kariéra: Kladno (1983-88), Sparta Praha (1988-89 asistent), Chomutov (1989-91), Amberg/Německo (1992-95), Kladno (1995), Cheb (1996 asistent), Kladno (1997-2000), Plzeň (2000-01), Kladno (2002-07), Tchien-ťin/Čína (2008 asistent), Čáslav (2008-09), Ostrava (2009-10), Mladá Boleslav (2011-12), reprezentace do 19 let (2013), Slavia Praha (2013-14), Plzeň (2014-15), Bohemians Praha 1905 (2016-17), reprezentace ČR (2016-18 asistent), Hradec Králové (2021-23), Plzeň (2023-25)
Trenérská bilance v české lize: 328 zápasů, 142 výher, 77 remíz, 109 porážek
Do Plzně se před dvěma lety znovu vrátil, jeho třetí angažmá na západě Čech přišlo jako záplata po Michalu Bílkovi, který po senzačním postupu do Ligy mistrů neprodloužil smlouvu.
„Sám jsem se po mém příchodu do klubu označil za jakéhosi přechodného trenéra. Nakonec jsme společně ušli takřka dva a půl roku, to už je slušná porce. Zažili jsme nádherné věci. Na ty evropské večery nejde zapomenout, dokázali jsme se měřit s velikány jako Frankfurt, Manchester United, Bilbao, Fiorentina nebo Lazio Řím,“ vyjmenoval Koubek.
Na titul z roku 2015 sice nenavázal, nicméně v Plzni znovu zanechal obrovskou stopu. S týmem se každý rok dostával pod kůži oběma rivalům Slavii i Spartě, titul však ani jednou v obrovské konkurenci neslavil. Přesto došel do čtvrtfinále Konferenční ligy a další sezonu se probojoval do osmifinále Evropské ligy.
I proto si nikdo nedovolil přemýšlet jinak, než aby trenérský matador pokračoval. V roce 2024 dokonce získal v anketě fotbalové asociace ocenění pro nejlepšího trenéra.
Když však na startu nové sezony přišel o kapitána Lukáše Kalvacha i produktivního Pavla Šulce, výkony se zhoršily.
Plzeň počítala domácí ligové ztráty s Jabloncem i Slováckem, padla také na Dukle. Delší nepříznivá série ji však potkala až nyní. A rovnou stála místo trenéra Koubka.
Uvolnil místo pro Hyského?
Náhradu zatím plzeňské kanceláře neoznámily. Dá se však očekávat, že se po příchodu miliardáře Michala Strnada klub pustí do ambiciózního projektu.
Jak v pondělí dopoledne informoval server inFotbal.cz, indicie směřují ke karvinskému trenérovi Martinu Hyskému. S týmem hraje atraktivní fotbal a naposledy ho vytáhl skoro do skupiny o titul.
Sám Hyský o víkendu přiznal zájem z několika klubů. „Nechci to komentovat, záleží na mém agentovi. V dalších dnech se dozvíte víc. Zatím mám v Karviné smlouvu, jsem profesionál,“ našlapoval opatrně.
Plzeň už ve čtvrtek čeká domácí zápas s Malmö v Evropské lize, pak v domácí soutěži hostí Hradec Králové.
„To jsou naše dva nejbližší cíle, k nimž nyní míří veškerá pozornost, chceme oba zápasy jednoznačně zvládnout,“ zdůraznil Šádek.
Je jasné, že vyjednávání už dlouho běží.
|Jméno
|Od
|Do
|Zápasy
|Výhry
|Remízy
|Prohry
|Pavel Vrba
|říjen 2008
|prosinec 2013
|157
|93
|38
|26
|Dušan Uhrin ml.
|prosinec 2013
|srpen 2014
|17
|10
|6
|1
|Miroslav Koubek
|srpen 2014
|srpen 2015
|31
|22
|4
|5
|Karel Krejčí
|srpen 2015
|květen 2016
|26
|22
|0
|4
|Roman Pivarník
|květen 2016
|duben 2017
|22
|15
|5
|2
|Zdeněk Bečka
|duben 2017
|květen 2017
|8
|5
|2
|1
|Pavel Vrba
|červen 2017
|prosinec 2019
|85
|55
|17
|13
|Adrian Guľa
|leden 2020
|květen 2021
|45
|27
|9
|9
|Michal Bílek
|květen 2021
|květen 2023
|74
|46
|14
|14
|Miroslav Koubek
|červen 2023
|září 2025
|78
|47
|14
|17