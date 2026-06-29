Jindřich Trpišovský
Ještě než budeme pokračovat dál, tuhle variantu je nutné zmínit. V prosinci byl k dočasné výpomoci u reprezentace docela blízko. Jeho slávisté ho už už přesvědčili, aby do toho kvůli baráži o mistrovství světa šel. Jenže pak zasáhla vyšší moc, konkrétně majitel klubu Pavel Tykač. „Jakmile jsme si na tohle téma sedli, bylo za čtyři minuty hotovo,“ tvrdil Trpišovský.
Těžko si představit, že by se zrovna teď mělo na celé věci cokoli měnit.
Trpišovský v prosinci podepsal v Edenu nový kontrakt do roku 2029 a během léta začal skládat kádr pro novou sezonu. Ještě ani není červenec a Slavia už má devět nových posil.
Zahraniční trenér
Po zapojení zahraničních odborníků volal po návratu z Ameriky i reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Ostatně také předseda David Trunda loni na podzim po konci předchozího kouče Ivana Haška oznámil: „Budeme hledat trenéra ze zahraničí s výhledem do roku 2030.“
Ale v časovém presu před klíčovou baráží o mistrovství světa nakonec asociace těsně před Vánoci obloukem skončila u Koubka, jehož jméno se přitom nabízelo od začátku. Důvodem bylo i to, že na zahraničního experta se na Strahově nenašly peníze. Nikdo z oslovených navíc Pavla Nedvěda a spol. nepřesvědčil.
Slaven Bilič? Jürgen Klinsmann? Roberto Mancini? Daniele De Rossi? Alessandro Nesta? Fatih Terim?
Těžko říct, kdo se na asociačním seznamu objeví nyní. Když Nedvěd před turnajem v Americe odpovídal na otázky iDNES.cz, na skok se do loňského podzimu vrátil: „Proč to neříct, s Fatihem jsem mluvil. Prožil jsem s ním v Saúdské Arábii skvělé časy a poznal, že on je takový turecký Koubek. Měl zájem, stejně jako všichni další zahraniční kandidáti, které jsme oslovili. Ale teď už je zbytečné se o tom bavit. Vybrali jsme dobře.“
Jenže teď musí reprezentace vybírat znovu.
Michal Bílek
Pro asociaci bezbolestná varianta. Jednašedesátiletý Bílek je na Strahově pod smlouvou coby kouč reprezentační jedenadvacítky, s Nedvědem mají nadstandardní vztah. Ale těžko si představit, že by teď opravdu povýšil. Národní tým potřebuje spíš totální reset než návrat do roku 2009.
Tehdy ho Bílek převzal z rukou Ivana Haška a na Euru 2012, v té době ještě turnaji pro šestnáct účastníků, navzdory výrazné kritice dovedl reprezentaci do čtvrtfinále. Končil zmuchlaný během nadcházející kvalifikace o mistrovství světa a trvalo, než se do českého fotbalu zase vrátil.
„U reprezentace jsem byl čtyři a půl roku a atmosféra nebyla ideální,“ vzpomínal, když se na Strahov vracel v nové roli. „Ani pro rodinu to nebylo příjemné, ale od té doby se stala spousta věcí, snad jsem měl i pár úspěchů. Jsem zkušenější, klidnější a vůbec nemám obavy, že bych nezvládal tlak.“
Jan Suchopárek
Podobný případ jako u Bílka – povýšit současného asistenta by byl pro asociaci snadný tah, ale tohle je sci-fi. I pro Suchopárka, kterého si Koubek vybral jako svou pravou ruku a těžko by teď u týmu chtěl pokračovat bez něj.
Dlouholetý mládežnický trenér se navíc do dospělého fotbalu nikdy netlačil. Před lety dokonce tvrdil: „Neláká mě to. Necítím se v tom silný.“
Jako Koubkův asistent udělal výjimku, nic víc.
Luboš Kozel
Možná nečekaný favorit v očích sázkových kanceláří. Nebo ne?
I jeho jméno se v poslední době objevuje, když se hledá nový trenér pro národní tým, ale spíš jako varianta B až C. Patří k nejzkušenějším koučům v lize, navíc působil i u mládežnických výběrů.
Poslední roky strávil v Jablonci. Dvakrát po sobě mu těsně unikl postup do pohárové Evropy, byť letos by do ní mohl po vyřazení Karviné ještě dodatečně projít. Zájem o něj měl i polský Raków, což by byla další velká výzva. Letní přípravu ovšem rozjel na severu Čech.
Martin Hyský
Spíš nepravděpodobná možnost. I proto, že manažer Nedvěd preferuje u národního týmu staršího trenéra s výrazným životopisem. Ale co když změní názor? Hyského si pro dobu po Trpišovském dlouho připravovala Slavia, měl úspěchy ve spřátelené Karviné, ale po loňském odchodu do ambiciózní Plzně střídal lepší momenty s horšími.
Těžko si představit, že by nyní od rozdělané práce odcházel. Soustředí se na Plzeň: „Pro mě osobně i pro celý klub je velká motivace zkusit se dostat na úroveň Slavie a mít příští rok takový, abychom s ní byli ve větším kontaktu a potrápili ji o hodně víc.“
S fungováním na reprezentační úrovni navíc nemá žádné zkušenosti.
Jak to vidí bookmakeři?
O favoritovi Kozlovi jsme se už zmínili. Překvapí však jiná jména.
Třeba Elias Charalambous, kyperský kouč, který v březnu po třech letech skončil na lavičce FCSB a od léta by měl vést řecký Levadiakos. Poměrně vysoko jsou v očích bookmakerů také Radoslav Kováč, jenž skončil v Liberci, či Martin Svědík, současný trenér Zbrojovky Brno.
Kdo bude trenérem fotbalové reprezentace? (k 26. září 2026)
Kozel Luboš 2.00
Charalambous Elias 4.00
Suchopárek Jan 4.00
Trpišovský Jindřich 7.00
Kováč Radoslav 9.00
Svědík Martin 9.00
Hyský Martin 10.00
Bilič Slaven 20.00
Priske Brian 25.00
Terim Fatih 30.00
Klinsmann Jürgen 35.00
Hašek Ivan 40.00
Straka František 50.00
Zdroj: Tipsport