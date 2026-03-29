Sudí Zelinka mezi obviněnými ve fotbalové kauze není. Postup FAČR byl nešťastný, říká

Vyjádření v právním zastoupení svého advokáta poskytl Zelinka médiím během víkendu.
V úterý, kdy fotbalová kauza vypukla a zasedal mimořádný výkonný výbor fotbalové asociace, byl Zelinka stejně jako další osoby zadržen.
„Ve věci byl téhož dne v souladu s trestním řádem vyslechnut. Zdůrazňuji však, že žádné obvinění z trestného činu nebylo proti panu Zelinkovi vzneseno a bez dalšího byl propuštěn ve středu 25. března 2026 v dopoledních hodinách,“ pokračuje Caletka, mimo jiné také přerovský zastupitel za ODS.
Sám dříve v první lize působil jedenáct sezon coby asistent. Naposledy se objevil loni v květnu na zápase Slovácka s Duklou. Teď se svým právnickým vzděláním zastupuje kolegu Zelinku ve věci zápasu, který se stal o rok dříve.
„Můj klient si váží důkladné práce orgánů činných v trestním řízení, avšak považuje celou záležitost ve vztahu ke své osobě za nešťastnou. V této souvislosti pak rovněž za přinejmenším nešťastné považuje především načasování zahájení disciplinárního řízení ze strany Etické komise FAČR, která nevyčkala alespoň dílčích závěrů orgánů činných v trestním řízení,“ vyčítá fotbalové asociaci.
Ta Zelinku prošetřuje proto, že údajně z pozice videoasistenta mohl pod úplatkem ovlivnit zmíněný zápas 25. kola mezi Českými Budějovicemi a Karvinou, v němž asociace řeší kromě primátora Jana Wolfa ještě hlavního rozhodčího Jana Všetečku či hráče Samuela Šiguta.
Hosté z Českých Budějovic vedli 1:0, domácí Memič do půle vyrovnal. Na další branku se čekalo až do třetí minuty nastavení. Vstřelil ji karvinský Alex Iván z pokutového kopu, který Všetečka nařídil za ruku Alliho. Předtím se Karvinští ještě dožadovali penalty za ruku budějovického Poulola.
Zelinka z pozice VAR ani jeden z verdiktů nerozporoval.
Zelinka je bývalý mezinárodní sudí. Je dokonce rekordmanem české ligy v počtu odřízených utkání, má jich téměř tři sta. Kvůli zdravotním potížím však od jara 2023 žádný duel už nepískal a komise ho využívá jako videoasistenta. Nyní má kvůli prošetřování zastavenou činnost.
„Za téměř dvě desetiletí trvající kariéru v profesionálních soutěžích opakovaně prokázal, že svou činnost ve všech rozhodcovských pozicích vykonával vždy v duchu fair-play, nestranně, svědomitě a řádně a spojování jeho osoby s nezákonným ovlivňováním výsledků fotbalových utkání zbytečně a neoprávněně vrhá velký stín na jeho dlouholetou a úspěšnou profesionální kariéru,“ píše Caletka.
„Z těchto důvodů se můj klient bude ze všech sil a aktivně snažit, aby se celá záležitost ve vztahu k jeho osobě co nejdříve vyřešila a jeho jméno bylo od všech případných podezření očištěno, a to i na půdě Fotbalové asociace ČR. V tomto duchu pak bude mj. v nejbližších dnech podávat návrh Etické komisi, aby disciplinární řízení s ním neprodleně zastavila, protože jej považuje za nedůvodné,“ uzavírá.
Ve fotbalové kauze policie obvinila celkem 32 lidí, pro pět z nich navrhla vazbu, což nakonec soudci rozhodli ve čtyřech případech. Mezi nimi jsou například bývalý rozhodčí a funkcionář FC Zlínsko Pavel Býma či někdejší předseda Startu Brno Jakub Prokeš.