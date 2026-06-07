Kontroverzní šampionka. Andrejevovou vyznamenal Putin, chválí ji Peskov

Místopředseda sportovního výboru tamní Dumy, tedy parlamentu, Dmitrij Sviščev její triumf na Roland Garros označil jako „velmi důležité vítězství pro nás všechny“.
„Je to skvělá zpráva pro celou komunitu ruského sportu. Gratuluji jí, její rodině, jejím trenérům a také Ruské tenisové federaci,“ prohlásil pro ruský web Sport-Express.
Devatenáctileté šampionce blahopřál také místopředseda představenstva energetické společnosti Gazprom, která sponzoruje ruskou válku na Ukrajině, Alexander Medveděv.
Dmitrij Peskov, mluvčí prezidenta Vladimira Putina, v rozhovoru pro Match TV o rodačce z Krasnojarsku prohlásil: „Je skvělá. Je to skvělý úspěch.“
Přímo v hledišti kurtu Philippea Chatriera po jejím finálovém triumfu nad Polkou Majou Chwaliňskou (6:3, 6:2) dva fanoušci vytáhli ruskou vlajku, než je ochranka donutila ji zase schovat.
„Nemůžeme se nechat ovlivnit tímhle šílenstvím. Zavedl bych reciproční opatření, že až my budeme mít turnaje, zakážeme francouzské vlajky,“ hněval se Andrej Červičenko, bývalý vlastník fotbalového klubu Spartak Moskva.
A podobně se vyjadřovaly další významné postavy ruské politiky a tamního sportu. „Ve světě teď všichni vědí, že naše tenistka vyhrála takový turnaj,“ řekla dvojnásobná olympijská šampionka v gymnastice Lidia Ivanovová.
Přitom Andrejevová v Paříži oficiálně startovala bez ruské vlajky, pod neutrálním statusem. Společně s dalšími krajankami a Běloruskami je takto WTA potrestala kvůli invazi Ruska na Ukrajinu.
Co se týče samotného sportovního výkonu, tak je obdivuhodné, že Andrejevová v pouhých devatenácti letech dosáhla na grandslamový pohár. Jako třetí nejmladší hráčka v tomto století. V sedmi zápasech ztratila pouze jeden set, a to ve druhém kole.
Skvěle využila výpadků favoritek; mezi širší okruh adeptek na titul se před turnajem sama řadila, ve světovém žebříčku jí patří osmá pozice.
„Bojovala jsem s mnoha démony uvnitř mě, jen já vím, jak to bylo těžké,“ prohlásila v narážce na své časté výbuchy vzteku, které ji dlouho brzdily.
Teď se v žebříčku posune na šesté místo a jen podle bodů za letošek je dokonce první.
Stala se šampionkou. Ale s kontroverzní pověstí.
V roce 2023 ji ukrajinská tenistka Dajana Jastremská obvinila z toho, že na Instagramu lajkuje příspěvky, které propagují ruskou válku proti Ukrajině. Nahlásila to i organizaci WTA, ale ta prý odpověděla, že s tím „nemůže nic dělat“.
„Veřejně prohlašují, že jsou neutrální, ale ve skutečnosti je to naopak,“ obvinila Jastremská Andrejevovou a další ruské tenistky. „Přímo s Mirrou jsem to neprobírala. My spolu nemluvíme, většina Rusek nás ignoruje a ani nepozdraví. Ale mně je to jedno, nechci se s nimi bavit.“
V nedávné době se ke kritice ruských tenistek přidala jiná Ukrajinka Oleksandra Olijnykovová. „Jejich neutralita by se měla prověřit. Mnoho jich podporuje válku. Andrejevová a Šnajderová dostaly od Putina vyznamenání.“
Narážela tím na stříbro z olympijské čtyřhry v Paříži 2024, za které Andrejevová a Diana Šnajderová, mimochodem semifinalistka letošního Roland Garros, obdržely od ruského prezidenta medaili Řádu Za zásluhy o vlast.
Vyznamenání od Putina za úspěch pod pěti kruhy má například i Andrej Rubljov, ale dostal ho už v roce 2021, tedy ještě před plnou invazí Ruska na Ukrajinu.
Andrejevová veřejně žádné prohlášení, že by režim své země či jeho výpady vůči Ukrajině podporovala, neučinila. Ale ani se vůči tomu nevymezila.
„Myslím, že žádný člověk na světě nechce válku. Můžu říct jen, že když hraju tenis, tak myslím jen na to, jak hrát a vyhrát,“ uvedla neurčitě na tiskové konferenci po sobotním finále.
Aby mohla startovat před dvěma roky na hrách v Paříži, samozřejmě bez vlajky a pod neutrálním statusem, musela projít prověrkou od Mezinárodního olympijského výboru, že nepodporuje ruský režim.
I na turnajích WTA od jara 2022 hraje bez ruské vlajky, což je jediný krok, který vůči Ruskám a Běloruskám vedoucí tenisová organizace udělala.
A tak je velmi pravděpodobné, že Andrejevová bude chválu od ruských sportovních i vládnoucích elit sklízet dál.