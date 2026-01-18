Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól vstřelil v 94. minutě Pape Gueye. Bronz získala Nigérie, jež už v sobotu po bezbrankovém duelu s Egyptem zvládla lépe penaltový rozstřel.
Senegal na Africkém poháru národů navázal na titul z roku 2021. Na šampionátu vyhrál šestý ze sedmi zápasů a popáté neinkasoval. Maroko čeká na druhé vítězství na kontinentálním šampionátu už 50 let.

Dramatické scény byly k vidění v nastaveném čase řádné hrací doby. Rozhodčí po kontrole u videa nařídil pokutový kop pro Maroko za zákrok bývalého slávisty a současného hráče West Hamu El Hadjiho Malicka Dioufa na Brahima Díaze.

Senegalci proti tomu vehementně protestovali a jejich trenér Pape Bouna Thiaw je odvedl ze hřiště.

Kapitán Sadio Mané nicméně tým přesvědčil k návratu, po čtrnácti minutách od odpískání a celkově ve 24. minutě nastaveného času se s pěti góly nejlepší střelec turnaje Díaz postavil k penaltě.

Díazova zahozená penalta:

Ofenzivní záložník Realu Madrid se pokusil o panenkovský dloubák, ale senegalský brankář Édouard Mendy zůstal stát a jeho polovyskou střelu chytil bez problémů.

Krátce po zahájení oficiálního prodloužení vstřelil jediný gól zápasu Gueye.

Záložník Villarrealu se trefil do horního rohu branky a postaral se ve čtvrtém finále o první senegalský gól: na svůj předchozí titul dosáhl tým v penaltovém rozstřelu po bezbrankovém utkání. Maroko bylo krátce nato blízko vyrovnání, ale Najíf Adžuird hlavičkoval do břevna.

Senegalský záložník Pape Gueye se spoluhráči slaví gól ve finále afrického poháru.

V duelu o bronz v Casablance čekalo přes 38 000 diváků na gól marně. Prodloužení se nehrálo a rozhodnout musel rozstřel, ve kterém na egyptské straně selhali hned v úvodu hvězdný Mohamed Salah a Omar Marmúš.

Rozhodující penaltu proměnil útočník Atalanty Ademola Lookman a Nigerijci získali po stříbru z minulého šampionátu podeváté v historii bronz. Sedminásobní šampioni z Egypta jako nejúspěšnější země Afrického poháru národů zůstali podruhé za sebou bez medaile.

Finále 18. 1. 2026 20:00
Senegal Senegal : Maroko Maroko 1:0P (0:0)
Góly:
94. P. Gueye
Góly:
Sestavy:
Mendy – Camara, Diouf, I. Gueye (C), P. Gueye, N. Jackson, Mané, A. Mendy, Ndiaye, Niakhaté, M. Sarr
Sestavy:
Bono – Aguerd, B. Díaz, El Aynaoui, El Kaabi, El Channouss, Ezzalzouli, Hakimi (C), Masina, Mazraoui, Saibari
Náhradníci:
M. Camara, Ciss, Dia, Diallo, Diatta, Diaw (B), Y. Diouf (B), Jakobs, Mbaye, C. Ndiaye, O. Niang, Sabaly, I. Sarr, P.M. Sarr, Seck
Náhradníci:
Ait Boudlal, Achomach, Al Harrar (B), Amrabat, Belammari, Chibi, El Yamiq, En Nesyri, Igamane, Munir (B), Rahimi, Saiss, Salah-Edinne, Taibi, Targhalline
Žluté karty:
25. L. Camara, 90+9. Sarr, 90+10. M. Diouf, 90+21. E. Mendy, 90+22. Salah-Edinne, 113. M. Sarr
Žluté karty:
112. En Nesyri

Rozhodčí: Ndala – Nguila, Mbilizi (COD)

