Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegal na Africkém poháru národů navázal na titul z roku 2021. Na šampionátu vyhrál šestý ze sedmi zápasů a popáté neinkasoval. Maroko čeká na druhé vítězství na kontinentálním šampionátu už 50 let.
Dramatické scény byly k vidění v nastaveném čase řádné hrací doby. Rozhodčí po kontrole u videa nařídil pokutový kop pro Maroko za zákrok bývalého slávisty a současného hráče West Hamu El Hadjiho Malicka Dioufa na Brahima Díaze.
Senegalci proti tomu vehementně protestovali a jejich trenér Pape Bouna Thiaw je odvedl ze hřiště.
Kapitán Sadio Mané nicméně tým přesvědčil k návratu, po čtrnácti minutách od odpískání a celkově ve 24. minutě nastaveného času se s pěti góly nejlepší střelec turnaje Díaz postavil k penaltě.
Díazova zahozená penalta:
Some said he missed on purpose but I say it’s not on purpose— Lacastar.base.eth (@A_Lacastar) January 18, 2026
Worst Penalty ever, he had one job to win his country the AFCON and he decided to gamble with it
What a shame Brahim Diaz 🫵 pic.twitter.com/ED5nfvWIyU
Ofenzivní záložník Realu Madrid se pokusil o panenkovský dloubák, ale senegalský brankář Édouard Mendy zůstal stát a jeho polovyskou střelu chytil bez problémů.
Krátce po zahájení oficiálního prodloužení vstřelil jediný gól zápasu Gueye.
Záložník Villarrealu se trefil do horního rohu branky a postaral se ve čtvrtém finále o první senegalský gól: na svůj předchozí titul dosáhl tým v penaltovém rozstřelu po bezbrankovém utkání. Maroko bylo krátce nato blízko vyrovnání, ale Najíf Adžuird hlavičkoval do břevna.
V duelu o bronz v Casablance čekalo přes 38 000 diváků na gól marně. Prodloužení se nehrálo a rozhodnout musel rozstřel, ve kterém na egyptské straně selhali hned v úvodu hvězdný Mohamed Salah a Omar Marmúš.
Rozhodující penaltu proměnil útočník Atalanty Ademola Lookman a Nigerijci získali po stříbru z minulého šampionátu podeváté v historii bronz. Sedminásobní šampioni z Egypta jako nejúspěšnější země Afrického poháru národů zůstali podruhé za sebou bez medaile.
94. P. Gueye
Mendy – Camara, Diouf, I. Gueye (C), P. Gueye, N. Jackson, Mané, A. Mendy, Ndiaye, Niakhaté, M. Sarr
Bono – Aguerd, B. Díaz, El Aynaoui, El Kaabi, El Channouss, Ezzalzouli, Hakimi (C), Masina, Mazraoui, Saibari
M. Camara, Ciss, Dia, Diallo, Diatta, Diaw (B), Y. Diouf (B), Jakobs, Mbaye, C. Ndiaye, O. Niang, Sabaly, I. Sarr, P.M. Sarr, Seck
Ait Boudlal, Achomach, Al Harrar (B), Amrabat, Belammari, Chibi, El Yamiq, En Nesyri, Igamane, Munir (B), Rahimi, Saiss, Salah-Edinne, Taibi, Targhalline
25. L. Camara, 90+9. Sarr, 90+10. M. Diouf, 90+21. E. Mendy, 90+22. Salah-Edinne, 113. M. Sarr
112. En Nesyri
Rozhodčí: Ndala – Nguila, Mbilizi (COD)