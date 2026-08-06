ME v atletice 2026: Program, česká nominace, kde sledovat přenosy živě

Kristýna Polášková
  11:56
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Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa. | foto: Reuters

Marek Bahník se snaží přenést přes laťku v kvalifikaci výškařů.
Tyčkař Dan Bárta na mistrovství republiky v Hodoníně
Diskař Marek Bárta během kvalifikace na MS v Tokiu.
Ester Bendová během mistrovství republiky v Plzni
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V britském Birminghamu se uskuteční 27. Mistrovství Evropy v atletice. Od 10. do 16. srpna 2026 se na Alexander Stadium představí evropská špička i silná česká výprava v čele s Jakubem Vadlejchem, Tomášem Staňkem či Lurdes Glorií Manuel. V článku najdete kompletní českou nominaci, přehled disciplín, historii i informace o přímých přenosech na ČT sport.
Základní informace o ME v atletice 2026
Termín konání10. – 16. srpna 2026 (pondělí až neděle)
Místo konáníBirmingham, Velká Británie
StadionAlexander Stadium
Ročník27. edice
PořadatelEvropská atletická asociace (European Athletics)
Kde sledovatČT Sport

Kde sledovat ME v atletice 2026 živě

Čeští atletičtí fanoušci nepřijdou o jediný důležitý moment šampionátu. Hlavním vysílatelem pro Českou republiku je veřejnoprávní Česká televize.

  • Televizní vysílání: Živé přenosy ze všech sedmi soutěžních dnů (dopoledních kvalifikačních bloků i večerních finále) odvysílá stanice ČT sport.
  • Online vysílání: Kompletní přenosy s možností výběru jednotlivých sektorů budou dostupné zdarma na platformách iVysílání a ČT sport Plus.

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Kompletní česká nominace na ME v atletice 2026

Český atletický svaz vysílá do Birminghamu početnou výpravu. Mezi hlavní české naděje na medailové umístění patří oštěpař Jakub Vadlejch, koulař Tomáš Staněk, sprinterka Karolína Maňasová či mladé běžecké hvězdy Lurdes Gloria Manuel a Jakub Dudycha.

Muži – Česká nominace
DisciplínaReprezentanti
200 mOndřej Macík
800 mJakub Dudycha
110 m př.Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko
Půlmaraton chůzeAlbert Kukla
Maraton chůzeJaromír Morávek
Skok do výškyMarek Bahník, Matyáš Čudlý, Jan Štefela
Skok o tyčiDan Bárta, David Holý
Skok dalekýPetr Meindlschmid
Vrh koulíTomáš Staněk
Hod diskemMarek Bárta
Hod kladivemPatrik Hájek, Volodymyr Myslyvčuk
Hod oštěpemMartin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška
DesetibojTomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
Štafeta 4×400 mOndřej Horáček, Ondřej Loupal, Matěj Krsek, Vít Müller, Milan Ščibráni
Ženy – Česká nominace
DisciplínaReprezentantky
100 mKarolína Maňasová
400 mBarbora Malíková, Lurdes Gloria Manuel
800 mPavla Štoudková
1500 mKristiina Sasínek Mäki
100 m př.Ester Bendová, Tereza Elena Šínová
MaratonTereza Hrochová
Půlmaraton chůzeAlžběta Franklová, Ema Klimentová, Eliška Martínková
Skok do výškyMichaela Hrubá
Skok o tyčiApolena Švábíková
TrojskokLinda Suchá
Vrh koulíKatrin Brzyszkowská, Martina Mazurová
Hod kladivemTereza Holcová
Hod oštěpemNikola Ogrodníková, Petra Sičaková, Nikol Tabačková
SedmibojAdéla Tkáčová
Štafeta 4×400 mNikola Bisová, Věra Holubářová, Barbora Malíková, Lurdes Gloria Manuel, Tereza Petržilková, Adéla Tkáčová, Lada Vondrová

Přehled disciplín na ME 2026

Na Alexander Stadium a v ulicích Birminghamu se bude soutěžit v kompletním spektru atletických disciplín:

  • Běhy na dráze: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, 3000 m překážek (steeplechase), 110 m překážek, 400 m překážek a štafety.
  • Technické disciplíny: Skok do výšky, skok o tyči, skok daleký, trojskok, vrh koulí, hod diskem, hod kladivem a hod oštěpem.
  • Víceboje: Sedmiboj (ženy) a desetiboj (muži).
  • Mimo stadion: Maraton, chůze.

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Historie a rekordy ME v atletice

První mistrovství Evropy se konalo v roce 1934 v Turíně (tehdy pouze pro muže), ženy se poprvé připojily v roce 1938 ve Vídni. Od roku 2010 se evropský šampionát pořádá v pravidelném dvouletém cyklu.

Nejvíce medailí na ME v atletice
PořadíZeměZlatoStříbroBronzCelkem
1.Velká Británie127100111338
2.Sovětský svaz120110101331
3.Východní Německo (NDR)908366239
4.Francie737472219
5.Německo717269212
...
17.Československo16162759
27.Česká republika8141335

Největší osobnosti a rekordmani ME

  • Nejvíce zlatých medailí (ženy): Chorvatská diskařka Sandra Elkasević (Perković) drží absolutní rekord se 7 zlatými medailemi.
  • Nejvíce zlatých medailí (muži): Norský vytrvalec Jakob Ingebrigtsen vybojoval 6 zlatých medailí (v bězích na 1500 m a 5000 m).
  • Absolutní medailový rekord: Polská legendární atletka Irena Szewińská získala na ME celkem 10 medailí ve sprinterských závodech a skoku do dálky(5× zlato, 1× stříbro, 4× bronz).
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ME v atletice 2026: Program, česká nominace, kde sledovat přenosy živě

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

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