Krejčí na atletice: Já a skok do výšky? Za míčem jo, ale přes laťku by byl problém

  11:16aktualizováno  11:16
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Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí dorazil fandit českým atletům na...

Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí dorazil fandit českým atletům na mistrovství Evropy v Birminghamu. | foto: Instagram Českého atletického svazu

Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu
Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu
Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu
Česká sedmibojařka Adéla Tkáčová dobíhá do cíle osmistovky.
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Wolverhampton, jehož hráčem stále je, leží pouze půl hodiny jízdy autem. A tak Ladislav Krejčí vyrazil do Birminghamu podpořit české atlety na mistrovství Evropy. „Super zážitek,“ líčil kapitán české fotbalové reprezentace.

Na Alexander Stadium poprvé zavítal ve čtvrtek, znovu přišel v sobotu. V pátek Wolverhampton bez něj v sestavě vstoupil do nové sezony, po sestupu z Premier League remizoval ve druhé lize s Blackburnem 2:2.

Sedmadvacetiletý stoper do kádru Wolves stále patří, nicméně trenér César Peixoto o něm nedávno prohlásil: „Nechci, aby odešel, ale máme hodně dobrých hráčů pod smlouvou a nemůžeme si je všechny dovolit. Klub chce, aby zůstal, ale musíme počkat, co se stane do konce přestupového období.“

O fotbale se však Krejčí s novináři v Birminghamu nebavil.

Prozradil, že na šampionát se dostal díky doktorovi české výpravy Michaelu Lujcovi.

„Vzpomněl si na mě a přes našeho společného známého fyzioterapeuta Ivana Janského mě kontaktoval. A já jsem toho využil, když mám volno. Su rád, že jsem atletiku mohl vidět na vlastní oči, doteď jsem ji vždycky viděl jen v televizi,“ popisoval.

Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu
Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu
Jakub Vadlejch ve finále oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu
Česká sedmibojařka Adéla Tkáčová dobíhá do cíle osmistovky.
9 fotografií

„S taťkou nebo rodiči se na atletiku doma často díváme. V mládí jsme s ní měli i spoustu počítačových her. Mám ji rád, ale jsem spíš takový všeobecný fanoušek, než že bych ji sledoval každodenně nebo pravidelně.“

Ve čtvrtek ho na stadionu zaujal skok o tyči či sprinty. „To je takové krátké, rychlé a zajímavé.“ V sobotu sledoval mimo jiné neúspěšné snažení o medaili čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel a oštěpaře Jakuba Vadlejcha.

A kdyby si mohl vybrat, kterou disciplínu by sám dělal?

„Asi hod oštěpem nebo diskem.“

Přitom by se u něj jakožto u fotbalisty s vynikajícími hlavičkami nabízel spíše skok do výšky. Nebo ne?

„Pamatuju si, když jsme v atletice reprezentovali školu, tak jsem ho zkoušel, ale techniku nepochytil. Nahoru za balonem, to jo, ale přes laťku by byl problém,“ usmíval se.

Ačkoli se s žádným českým atletem z výpravy v Birminghamu osobně nezná, všem fandil a přál štěstí.

„Mám přede všemi českými sportovci, kteří reprezentují naši zemi na téhle úrovni, velký respekt, protože vím, kolik práce, času a odhodlání to bere. Dostat se na takový šampionát není nic jednoduchého.“

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