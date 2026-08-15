Atletika ONLINE: Závodí chodci, večer Manuel a Vadlejch zabojují o medaili

Ráno se v ulicích města konají čtyři chodecké závody: půlmaraton a maraton žen i mužů zažívají na ME premiéru.
Nejpočetnější zastoupení má Česko v půlmaratonu žen, v němž jsou na trati Eliška Martínková, Ema Klimentová a Alžběta Franklová. V půlmaratonu mužů soutěží Albert Kukla, v maratonu Jaromír Morávek.
ONLINE: Dopolední program 6. dne ME v atletice
Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.
Program na stadionu začne v 11:35 SELČ skokem do dálky sedmibojařek. Adéla Tkáčová je po čtyřech pátečních disciplínách na 17. pozici, čekají ji ještě hod oštěpem a večer závěrečná osmistovka.
V běhu na 1500 metrů se představí Kristiina Sasínek Mäki. V prvním ze dvou rozběhů od 13:15 SELČ bude chtít skončit mezi nejlepší šesticí, která postoupí do finále.
Získají Manuel a Vadlejch medaili?
Večer přijdou na řadu z českého pohledu velmi očekávaná finále. Ve 21:01 SELČ začnou o medaile bojovat oštěpaři, obhájce titulu Vadlejch postoupil z kvalifikace jako pátý nejlepší. Stačil mu k tomu hned první pokus 80,92 metru.
ONLINE: Večerní program 6. dne ME v atletice
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
Finále běhu na 400 metrů žen je naplánované na 21:10. Manuel zaznamenala v semifinále čtvrtý nejrychlejší čas 49,81 a bude útočit na svůj první cenný kov ze seniorského kontinentálního šampionátu. Před dvěma roky v Římě byla čtvrtá, v březnu ovládla halové mistrovství světa.
Medaile si rozdělí také výškařky, trojskokani, běžci na 10 000 metrů, mílaři a štafety na 4×100 metrů mužů i žen.
Kompletní program 6. dne ME v atletice
začátky jsou uvedeny v českém čase
08:30 – půlmaraton chůze, ženy (Martínková, Klimentová, Franklová)
11:25 – sedmiboj, skok do dálky (Tkáčová)
20:45 – sedmiboj, 800 metrů ženy, finále (Tkáčová)