Atletika ONLINE: Závodí chodci, večer Manuel a Vadlejch zabojují o medaili

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  8:55aktualizováno  8:55
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Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu | foto: ČTK

Hned dvě velké naděje české výpravy se v sobotu na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokusí získat medaili. Čtvrtkařku Lurdes Glorii Manuel a oštěpaře Jakuba Vadlejcha čeká finále až večer, nyní jsou v akci chodci. Dění na šampionátu sledujeme v podrobné reportáži.

Ráno se v ulicích města konají čtyři chodecké závody: půlmaraton a maraton žen i mužů zažívají na ME premiéru.

Nejpočetnější zastoupení má Česko v půlmaratonu žen, v němž jsou na trati Eliška Martínková, Ema Klimentová a Alžběta Franklová. V půlmaratonu mužů soutěží Albert Kukla, v maratonu Jaromír Morávek.

ONLINE: Dopolední program 6. dne ME v atletice

Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.

Program na stadionu začne v 11:35 SELČ skokem do dálky sedmibojařek. Adéla Tkáčová je po čtyřech pátečních disciplínách na 17. pozici, čekají ji ještě hod oštěpem a večer závěrečná osmistovka.

V běhu na 1500 metrů se představí Kristiina Sasínek Mäki. V prvním ze dvou rozběhů od 13:15 SELČ bude chtít skončit mezi nejlepší šesticí, která postoupí do finále.

Získají Manuel a Vadlejch medaili?

Večer přijdou na řadu z českého pohledu velmi očekávaná finále. Ve 21:01 SELČ začnou o medaile bojovat oštěpaři, obhájce titulu Vadlejch postoupil z kvalifikace jako pátý nejlepší. Stačil mu k tomu hned první pokus 80,92 metru.

ONLINE: Večerní program 6. dne ME v atletice

Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.

Finále běhu na 400 metrů žen je naplánované na 21:10. Manuel zaznamenala v semifinále čtvrtý nejrychlejší čas 49,81 a bude útočit na svůj první cenný kov ze seniorského kontinentálního šampionátu. Před dvěma roky v Římě byla čtvrtá, v březnu ovládla halové mistrovství světa.

Medaile si rozdělí také výškařky, trojskokani, běžci na 10 000 metrů, mílaři a štafety na 4×100 metrů mužů i žen.

Kompletní program 6. dne ME v atletice

začátky jsou uvedeny v českém čase

08:30 – půlmaraton chůze, ženy (Martínková, Klimentová, Franklová)
08:30 – půlmaraton chůze, muži (Kukla)
08:30 – maraton chůze, ženy
08:30 – maraton chůze, muži (Morávek)

11:25 – sedmiboj, skok do dálky (Tkáčová)
12:50 – skok do dálky ženy, kvalifikace
12:55 – sedmiboj, hod oštěpem (Tkáčová)
13:15 – 1500 metrů ženy, rozběhy (Sasínek Mäki)
13:40 – 4×100 metrů štafeta ženy, rozběhy
14:00 – 4×100 metrů štafeta muži, rozběhy

20:45 – sedmiboj, 800 metrů ženy, finále (Tkáčová)
21:01 – hod oštěpem muži, finále (Vadlejch)
21:07 – skok do výšky ženy, finále
21:10 – 400 metrů ženy, finále (Manuel)
21:17 – trojskok muži, finále
21:25 – 10,000 metrů muži, finále
22:07 – 1500 metrů muži, finále
22:33 – 4×100 metrů štafeta muži, finále
22:48 – 4×100 metrů štafeta ženy, finále

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Atletika ONLINE: Závodí chodci, večer Manuel a Vadlejch zabojují o medaili

Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v...

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