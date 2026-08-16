Atletika ONLINE: Hrochová běží maraton, ve finále se představí Sasínek Mäki

Poté, co v sobotu nevybojovali cenný kov čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel ani oštěpař Jakub Vadlejch, české výpravě hrozí, že poprvé v historii samostatné země nezíská na mistrovství Evropy cenný kov. Dokonce i v dobách Československa vyšli atleti naprázdno jen v roce 1938.
Během závěrečného dne už zbývají jen dvě naděje, které ale k medailovým adeptkám nepatří.
ONLINE: Ranní program 7. dne ME v atletice
Maratony sledujeme v podrobné reportáži.
Hrochová si letos vylepšila osobní rekord na 2:25:58, což ji ve startovním poli podle výkonů v sezoně řadí na osmé místo. Mnoho závodnic ale svůj první maraton roku poběží až nyní. Na loňském ME v silničních bězích obsadila Češka deváté místo.
Několik desítek minut po ženách se na nejdelší běžeckou distanci, která vede ulicemi Birminghamu, vydávají také muži. Mezi nimi žádný český reprezentant není.
Potvrdí Duplantis roli největšího favorita?
Sedmidenní šampionát ve druhém největším britském městě uzavře od 20:30 SELČ večerní program na stadionu.
Hned na úvod nabídne finále tyčkařů, v němž je největším favoritem světový rekordman Švéd Armand Duplantis.
ONLINE: Večerní program 7. dne ME v atletice
Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.
Jedinou českou zástupkyní bude Sasínek Mäki, jež ve 22:13 vyběhne do finále patnáctistovky. Z rozběhů postoupila velmi těsně až díky skvělému závěru, ze všech dvanácti finalistek zapsala nejpomalejší čas.
Medaile si rozdělí také oštěpařky, dálkařky, běžci na 3000 metrů steeplechase a štafety mužů i žen na 4×400 metrů a smíšená kvarteta na 4×100 metrů.
Kompletní program 7. dne ME v atletice
začátky jsou uvedeny v českém čase
08:30 – maraton ženy (Hrochová)
20:30 – skok o tyči muži, finále