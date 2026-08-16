Atletika ONLINE: Hrochová běží maraton, ve finále se představí Sasínek Mäki

  8:47aktualizováno  8:47
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Tereza Hrochová dokončuje na olympijském stadionu půlmaraton. | foto: Iva Roháčková

Atletické mistrovství Evropy v Birminghamu vrcholí posledním dnem a česká výprava má už jen dvě šance získat dosud chybějící medaili. Tereza Hrochová bojuje na trati maratonu, večer čeká finále běhu na 1500 metrů Kristiinu Sasínek Mäki. Všechny disciplíny sledujeme v podrobné reportáži.

Poté, co v sobotu nevybojovali cenný kov čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel ani oštěpař Jakub Vadlejch, české výpravě hrozí, že poprvé v historii samostatné země nezíská na mistrovství Evropy cenný kov. Dokonce i v dobách Československa vyšli atleti naprázdno jen v roce 1938.

Během závěrečného dne už zbývají jen dvě naděje, které ale k medailovým adeptkám nepatří.

ONLINE: Ranní program 7. dne ME v atletice

Maratony sledujeme v podrobné reportáži.

Hrochová si letos vylepšila osobní rekord na 2:25:58, což ji ve startovním poli podle výkonů v sezoně řadí na osmé místo. Mnoho závodnic ale svůj první maraton roku poběží až nyní. Na loňském ME v silničních bězích obsadila Češka deváté místo.

Několik desítek minut po ženách se na nejdelší běžeckou distanci, která vede ulicemi Birminghamu, vydávají také muži. Mezi nimi žádný český reprezentant není.

Potvrdí Duplantis roli největšího favorita?

Sedmidenní šampionát ve druhém největším britském městě uzavře od 20:30 SELČ večerní program na stadionu.

Hned na úvod nabídne finále tyčkařů, v němž je největším favoritem světový rekordman Švéd Armand Duplantis.

ONLINE: Večerní program 7. dne ME v atletice

Všechny disciplíny budeme sledovat v podrobné reportáži.

Jedinou českou zástupkyní bude Sasínek Mäki, jež ve 22:13 vyběhne do finále patnáctistovky. Z rozběhů postoupila velmi těsně až díky skvělému závěru, ze všech dvanácti finalistek zapsala nejpomalejší čas.

Medaile si rozdělí také oštěpařky, dálkařky, běžci na 3000 metrů steeplechase a štafety mužů i žen na 4×400 metrů a smíšená kvarteta na 4×100 metrů.

Kompletní program 7. dne ME v atletice

začátky jsou uvedeny v českém čase

08:30 – maraton ženy (Hrochová)
09:10 – maraton muži

20:30 – skok o tyči muži, finále
20:55 – hod oštěpem ženy, finále
21:05 – skok do dálky ženy, finále
21:35 – 4×100 metrů smíšené štafety, finále
21:50 – 3000 metrů steeplechase muži, finále
22:13 – 1500 metrů ženy, finále (Sasínek Mäki)
22:33 – 4×400 metrů štafety ženy, finále
22:48 – 4×400 metrů štafety muži, finále

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