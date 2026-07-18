Diskař Jan Valenta přidal na šampionátu atletů do 18 let stříbro, bronz získali Lucie Jílková v běhu na 2000 metrů překážek, Aneta Onderková na dvoustovce, dálkař Otakar Vich a tyčkař Lukáš Kratochvíl. Dvě medaile vybojovali čtvrtkaři, Jakub Marek doběhl druhý a Lukáš Bednařík třetí.
Záhořová ovládla už páteční kvalifikaci a pozici tabulkové jedničky s dosavadním osobním rekordem 639 cm potvrdila i ve finále. Nové maximum si sedmnáctiletá plzeňská skokanka vytvořila v páté sérii, kdy si už jen upevnila vedení v soutěži.
České dorostenecké maximum vylepšila svěřenkyně Adriany Ujkanovičové o sedm centimetrů, rekord šampionátu o osm. Stříbro získala výkonem 624 cm Emilija Braunová z Lotyšska.
Šestnáctiletý Valenta ve finále dvakrát poslal disk za 62 metrů, což zároveň pokaždé znamenalo nový český rekord. Ten má nyní hodnotu 62,82 metru, lepší byl jen Brit Moyo Stumpenhusen.
Běh na 400 metrů vyhrál Slovák Sebastian Karp o šest setin před Markem. Ten si posunul osobní maximum na 46,59 sekundy, Bednařík získal bronz za 47,03.
Jílková také předvedla životní výkon (6:37,60) a bronz získala po dramatickém finiši, ve kterém po vyhodnocení záběrů cílové kamery porazila domácí Yasmine Lazouziovou o pouhé dvě tisíciny sekundy. Vítězná Franziska Gräterová z Německa byla o 1,57 sekundy rychlejší, běžkyni z Vysokého Mýta porazila ještě Irka Lucie Cawleyová.
Tyčkař Kratochvíl překonal rovných pět metrů, a jelikož to dokázal prvním pokusem, vyneslo mu to bronz. Vich si skokem dlouhým 764 cm vylepšil osobní rekord o více než dva decimetry a třetí místo v soutěži dálkařů nakonec uhájil o jediný centimetr. Onderková byla v cíli dvoustovky za 23,87, obě její přemožitelky běžely zhruba o tři desetiny rychleji.
Dorostenecký český rekord překonala také Linda Botková na 400 metrů překážek. Časem 56,78 byla v semifinále suverénně nejrychlejší.
Pazdera páteční finále kladivářů ovládl v osobním rekordu 79,07 metru a nejbližšího konkurenta za sebou nechal téměř o čtyři metry. Vítězný výkon znamená český dorostenecký rekord, kterým překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha (77,10) a ujal se také vedení v letošních světových dorosteneckých tabulkách.
Pazdera přijel do Itálie s osobním rekordem 75,86 metru a tento výkon ve finále čtyřikrát překonal. Od druhé série byl sedmnáctiletý kolínský vrhač ve vedení a v páté předvedl svěřenec Tomáše Prajsnera nejdelší hod. Druhý skončil Řek Petros Kassavitas výkonem 75,24, český šampion v soutěži jen při prvním pokusu nehodil dál.