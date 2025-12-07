Dvacetiletý Knedla už před šampionátem cítil, že právě na sprinterské padesátce má největší šance na úspěch. Ukázal to druhým místem v rozplavbách a třetím v semifinále.
V boji o medaile na to navázal skvělým výkonem, když o pět setin překonal vlastní český rekord. S výjimkou Tribuntsova nechal za sebou všechny soupeře a po pátém místě v polohovém závodě na 100 metrů a čtvrté příčce na znakařské stovce se mohl radovat z první seniorské medaile. Bronzového Itala Francesca Lazzariho porazil o sedm setin sekundy.
V rozhovoru pro Českou televizi po závodě neskrýval nadšení. „Úžasné, super závod, osobáček, hezké druhé místo. Dokázal jsem to, co jsem chtěl na těchto závodech, já jsem beze slov,“ vykládal s úsměvem. Věděl, kde přišel o zlato. „Dohmat, ale teď už mi je to fakt jedno. Já jsem spokojený, že jsem konečně prolomil to čtvrté, páté místo a dostal jsem se na pódium,“ dodal.
Radiožurnálu Sport se Knedla svěřil, že si uvědomoval své těsné neúspěchy v předchozích bojích o medaile na tomto ME. „Měl jsem to hodně v hlavě, já jsem z toho byl takový nešťastný. Ne moc samozřejmě, já to mám takový šumák, ale tohle je pro mě největší úspěch v mé kariéře prozatím, takže já jsem opravdu nadšený,“ vykládal někdejší medailista z juniorských akcí, který od loňska studuje a trénuje na americké Indiana University v Bloomingtonu.
V polohové štafetě na 4x50 metrů byl Knedla blízko další medaile. Společně s Matějem Zábojníkem, Danielem Gracíkem a Janem Foltýnem zlepšili národní rekord z dopolední rozplavby o dalších šest desetin sekundy na 1:31,93 minuty a obsadili pátou pozici. Za bronzovými Španěly zaostali o devět setin sekundy. Vyhráli Italové (1:30,49) před Francouzi (1:30,99).
V individuálním finále se z českých reprezentantů představil ještě Jakub Bursa, jenž skončil sedmý v polohovém závodě na 400 metrů. Čas 4:05,75 byl zhruba o sekundu pomalejší než jeho čerstvý český rekord z dopolední rozplavby, kterou tento český reprezentant ovládl. Ve finále se ale plavalo rychleji, tam by mu tento výkon stačil na pátou příčku. Bronzovou medaili získal Němec Cedric Bussing za výkon 4:03,51. Vyhrál Ital Alberto Razzetti, který dohmátl za 3:58,79 minuty a porazil o 4,46 sekundy stříbrného Brita Maxe Litchfielda.
Nedělní program patří hlavně sprinterským disciplínám. Znakařskou padesátku žen ozdobila vítězná Italka Sara Curtisová evropským rekordem 25,49 sekundy. Pět let staré maximum Nizozemky Kiry Toussaintové zlepšila o jedenáct setin sekundy. Bezprostředně po medailovém ceremoniálu pak získala stříbro na 50 metrů volný způsob.
Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu v Lublinu (Polsko):
Finále:
Ženy:
Rozplavby s českou účastí: