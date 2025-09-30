Mistrovství Evropy v silniční cyklistice 2025: Program a česká nominace

  11:54
Čtrnáct závodů nahuštěných od 1. do 5. října se pojede na mistrovství Evropy v silniční cyklistice. V letošním roce se koná ve francouzské oblasti Drôme-Ardèche. Jaký je program šampionátu? Kdo bude hájit české barvy?

Na mistrovství bude startovat i hvězda českého výběru Mathias Vacek. Jak se mu bude dařit? | foto: Profimedia.cz

Největší hvězdou českého výběru je Mathias Vacek. Mistrovství Evropy je pro něho vrcholem zbytku sezony.

„Chystal jsem se na něj doma na Šumavě, hodně času jsem trávil na časovkářském speciálu. V rámci přípravy jsem jel i jednorázovky v Belgii. Ve Francii chci určitě umístění v první desítce. V hlavě ale mířím ještě výš a rád bych bojoval o top 5, především v časovce, která je mým hlavním cílem,“ řekl Vacek.

Časovka Vacka čeká 1. 10. od 15:45, závěrečný silniční závod je na programu 5. 10. od 11:45.

Program ME v silniční cyklistice 2025:

Typ závodu a kategorieDélka (km)Datum a čas
Časovka juniorky12,21.10., 09:30
Časovka juniorů241.10., 10:45
Časovka ženy do 23 let241.10., 12:00
Časovka muži do 23 let241.10., 12:45
Časovka ženy Elite241.10., 14:20
Časovka muži Elite241.10., 15:45
Štafeta mix - junioři402.10., 11:00
Štafeta mix - Elite402.10., 14:30
Silniční závod ženy do 23 let85,73.10., 09:00
Silniční závod juniorek62,93.10., 12:40
Silniční závod juniorů103,43.10., 15:35
Silniční závod muži do 23 let121,14.10., 09:00
Silniční závod ženy Elite116,14.10., 14:00
Silniční závod muži Elite202,55.10., 11:45

Česká nominace na ME v silniční cyklistice 2025:

KategorieJménoTyp závodu
Muži EliteMathias VacekČasovka, silniční závod
Muži ElitePetr KelemenSilniční závod
Muži EliteJakub ŤoupalíkSilniční závod
Ženy EliteVeronika JandováSilniční závod
Muži do 23 letJan BittnerČasovka, silniční závod
Muži do 23 letAdam BittmanSilniční závod
Muži do 23 letPavel ŠumpíkSilniční závod
Ženy do 23 letEliška KvasničkováČasovka, silniční závod
Ženy do 23 letJulia KopeckýSilniční závod
Ženy do 23 letBarbora NěmcováSilniční závod
Ženy do 23 letAdéla PittnerováSilniční závod
JuniořiJakub PatrasČasovka, silniční závod
JuniořiDavid IchaSilniční závod
JuniořiDaniel KuběnaSilniční závod
JuniořiŠimon MatějekSilniční závod
JuniořiMatěj PitákSilniční závod
JuniořiMarek StiblíkSilniční závod
JuniorkyDaniela HezinováČasovka, silniční závod
JuniorkyEva DrhováSilniční závod
JuniorkyVendula StrakatáSilniční závod
JuniorkyKarolína ŠpicarováSilniční závod

Zajímavosti o ME v silniční cyklistice:

  • Mistrovství Evropy v cyklistice koná od roku 1995.
  • Letošní šampionát zahrnuje silniční závody, individuální časovky a také dvě smíšené štafety (junioři a Elite).
  • Ženské závody jsou kratší než mužské, juniorská kategorie je kratší než kategorie do 23 let.
  • Jezdci závodí v barvách své země a stejně jako u národních mistrovství v silniční cyklistice a u Mistrovství světa UCI jsou vítězové oprávněni nosit speciální dres mistra během závodů po celý rok; v případě evropského mistrovství je to bílý dres s modrými pásy a žlutými hvězdami, inspirovaný vlajkou Evropy.
  • Historicky nejúspěšnějšími účastníky šampionátů jsou Italové (46 zlatých, 39 stříbrných, 41, bronzových)
  • Špatně si nevedou ani Češi se 4 zlatými, 4 stříbrnými a 4 bronzovými medailemi.
  • Medailové pořadí zemí na ME v silniční cyklistice:
PořadíZeměZlatoStříbroBronzCelkem
1Itálie463941126
2Nizozemsko40222789
3Francie20273683
4Německo20272370
5Rusko18141850
6Belgie17181954
7Dánsko1512532
8Švýcarsko1212630
9Ukrajina912627
10Polsko86620
11Norsko58518
12Velká Británie56314
13ČESKO44412
14Slovinsko43613
15Švédsko37313
16Litva34714
17Španělsko34613
18Slovensko2013
19Lucembursko1416
20Bělorusko1337
21Lotyšsko1236
22Rakousko1146
23Portugalsko1124
24Chorvatsko1102
25Finsko1012
26Estonsko0235
27Maďarsko0112
28Irsko0112

Šampioni závodů kategorie Elite z posledních let:

RokMužiŽeny
2024Tim Merlier (Belgie)Lorena Wiebesová (Nizozemsko)
2023Christophe Laporte (Francie)Mischa Bredewoldová (Nizozemsko)
2022Fabio Jakobsen (Nizozemsko)Lorena Wiebesová(Nizozemsko)
2021Sonny Colbrelli (Itálie)Ellen van Dijková (Nizozemsko)
2020Giacomo Nizzolo (Itálie)Annemiek van Vleutenová (Nizozemsko)

