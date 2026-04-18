Jediná česká výhra, pak konec. Judistka Skalská vypadla na ME v osmifinále

  12:47aktualizováno  12:47
Z pětice českých judistů, kteří v sobotu zasáhli do bojů na mistrovství Evropy v Tbilisi, vyhrála alespoň jeden zápas pouze Anna Skalská v kategorii do 70 kilogramů. Ta následně vypadla v osmifinále s nasazenou trojkou Idou Erikssonovou ze Švédska. Lucie Zárybnická, Petr Mladý, David Klammert i Adam Kopecký šampionát v Gruzii opustili po svých prvních zápasech.

Mistrovství Evropy judistů a judistek v Tbilisi | foto: Profimedia.cz

Jednadvacetiletá Skalská měla v prvním kole volný los a pak porazila na juko o rok starší Slovinku Niku Korenovou. Česká reprezentantka, která ještě ve třiašedesátce získala v roce 2024 bronz na juniorském mistrovství světa, se pak utkala se zkušenou Erikssonovou.

Šesté judistce světového žebříčku dlouho vzdorovala, ale v poslední minutě se dostala na zem a ze sevření se už nedokázala osvobodit. Švédka tak 21 sekund před koncem základní doby vyhrála na ipon.

Skalská bude v konečné pořadí na devátém místě. „Štve mě to, měla jsem pro to udělat víc,“ řekla Radiožurnálu Sport. Litovala, že proti favoritce nebyla aktivnější. „Zápas jsem odjela na takové spontánnosti. Že prostě uvidíme, že to tam ucítím. S touhle soupeřkou jsem nechtěla skákat, nechtěla jsem, aby mě okontrovala. I tak si myslím, že jsem měla jít dravěji do chvatu,“ dodala Skalská.

Už v prvním kole této hmotnostní kategorie do 70 kg neuspěla další debutantka na seniorském ME Zárybnická. Prohrála na wazari s jednadvacetiletou Polkou Aleksandrou Kowalewskou.

Pozici sedmého nasazeného nepotvrdil v kategorii do 90 kg Kopecký. Na úvod mu do 2. kola los přisoudil obhájce bronzové medaile Ivayla Ivanova z Bulharska. V základní době ani jeden ze soupeřů žádnou bodovanou techniku nepředvedl, ale nastavení skončilo už po 16 sekundách, poté co Ivanov Kopeckého hodil a zaznamenal ipon.

První zápas, kterým bylo rovněž druhé kolo, v devadesátce nezvládl ani olympionik Klammert. Nestačil na Mihaila Latiseva z Moldavska, kterému výhru zajistila dvě juka. Český reprezentant totiž nebodoval.

Pro dvaatřicetiletého Klammerta to bylo poslední ME. „Mrzí mě, že to nedopadlo líp, ale určitě se nemám za co stydět. Byl to skvělý zápas, chyběl hrozný kousek. Jsem na sebe pyšný, co jsem tomu všechno dal. Není čas brečet nad rozlitým mlékem, pořád ještě mám mistrovství světa. Dal jsem si za cíl, že na jednom z těch vrcholů předvedu nejlepší verzi sebe sama, ať se můžu rozloučit se vztyčenou hlavou,“ uvedl judista, jehož maximem na ME je deváté místo z roku 2017.

Rychle se s evropským šampionátem rozloučil také Mladý v kategorii do 81 kg. Ve druhém kole, kterým v pavouku začínal, prohrál v poslední minutě na ipon s Bulharem Georgim Gramatikovem.

Poslední šanci na medaili bude mít česká výprava v Tbilisi v neděli, kdy půjde v kategorii nad 100 kg do boje dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek. Při patnácté účasti může získat osmý cenný kov na ME. Představí se také Marie Košnarová v kategorii do 78 kg.

