„Nebudeme si nic nalhávat, byla to makačka, ale ve finiši do mě nikdo moc nešel. Jsem rád, že to bylo v mojí režii a můžu slavit desátý titul na téhle trati. Hezké ráno!“ zářil kanoista Fuksa; celkově jde už o jeho třináctý evropský triumf.

Setřásl tak zklamání ze soboty, kdy na kilometru o pouhých 57 tisícin sekundy podlehl Rumunovi Chirilovi kvůli lehce vypuštěnému závěru, což si vyčítal. Tentokrát se drama nekonalo, druhý obhájce titulu Moldavan Tarnovschi a třetí Chirila nabrali ztrátu sekundu a půl.

„Jsme v České republice a ještě nezněla česká hymna. Měl jsem hodně v hlavě, že je potřeba to napravit,“ hlásil rodák z Nymburka, který na deblkanoi s bratrem Petrem obsadil v poledne šestou příčku.

„Ke konci jsem fakt nemohl, došly mi síly. Bolelo mě to hodně, hlava i ruce, ale závod dobrý,“ shrnul Petr Fuksa. Ani jeho starší bratr Martin nezoufal: „Výkon hezký. Poslední dobou jsme jezdili spíš zezadu na finiš, teď konečně zepředu, což je lepší. Ostatní kluci jsou rychlí, ještě to na ně kousek je.“

Konečně české hymna. Martin Fuksa si s fanoušky v Račicích užívá vítězství. Martin Fuksa v Račicích slaví triumf na 500metrové trati.

Polovina stříbrné posádky čtyřkajaku získala stejnou medaili i v neděli na deblu, o druhém místě Špicara s Havlem rozhodla až cílová kamera. Vítězní Němci je předstihli o 0,233 sekundy, český tandem předčil bronzové Italy o 9 setin sekundy. „Naše starty na špičku nestačí, ale stačíme na ní ve druhé půlce,“ řekl Špicar.

Závěr závodu v podání české posádky byl mocný. „Finiše nám jdou, je vždy příjemné vidět, jak ostatní lodě dojíždíme a letíme přes ně,“ užíval si dvojnásobný bronzový olympionik Havel. „A pro soupeře to naopak musí být dost demotivující. Zlomí je, když mají pocit, že už mají nakoupeno, a najednou zezadu vyletí naše loď.“

Kajakáři Jakub Špicar a Daniel Havel ve finálovém závodě. Jakub Špicar (vlevo) a Daniel Havel s račickým stříbrem.

Ve finále se představily i další české lodi. Na pětistovce skončila šestá kanoistka Martina Malíková stejně jako deblkanoe Denisa Řáhová a Kamila Šímová, kajakářka Barbora Betlachová byla osmá, parakanoista Miroslav Šperk na dvoustovce pátý.

V sobotu česká výprava vylovila z domácí vody tři medaile: kromě Fuksy bral stříbro na kilometru i čtyřkajak, další olympijský vítěz Josef Dostál bronz na pětistovce.

Račická Labe Arena hostí evropský šampionát potřetí v historii, předtím v letech 2006 a 2015. Před osmi lety pořádala i mistrovství světa.