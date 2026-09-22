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Předčasný vrchol? Volejbalisté Francie a Polska se na ME střetnou už v semifinále

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  20:43aktualizováno  20:43
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Francouzští volejbalisté se radují během čtvrtfinále evropského šampionátu. | foto: Nikolay DOYCHINOV / AFP Profimedia.cz

Na volejbalovém mistrovství Evropy postoupili do semifinále francouzští olympijští vítězové i obhájci titulu z Polska. V Sofii favorizované celky neztratily ve čtvrtfinálových duelech ani set, Francouzi porazili Rumunsko a Poláci vyřadili Němce. Vítězné celky se k bojům o finále přesunou do Milána, kde se ve středu rozhodne o jejich soupeřích.

Francouzi zopakují semifinálovou účast z loňska a dál mají naději na první medaili z ME od zisku titulu v roce 2015. Od té doby byli nejlépe dvakrát čtvrtí, naposledy na minulém šampionátu před dvěma lety.

Olympijští vítězové z Paříže 2024 i z předchozích her v Tokiu 2021 porazili Rumuny 25:16, 25:19 a 25:19 a oplatili soupeři porážku z posledního hracího dne v základní skupině v Kluži, kde po nevyužitých mečbolech prohráli 2:3. Přesto Francouzi do play off postoupili z prvního místa v tabulce a v osmifinále vyřadili bez ztráty setu Portugalsko. V Miláně je čeká vítěz utkání mezi domácí Itálií a Finskem.

Poláci procházejí turnajem obdobně. Skupinu vyhráli navzdory závěrečné porážce 2:3 od Bulharska a na úvod vyřazovací fáze zdolali 3:0 Lotyšsko. S Němci si poradili 25:23, 25:17 a 25:17 a budou čekat, zda se v semifinále utkají s osmifinálovými přemožiteli českého týmu Belgičany, nebo s obhájci bronzu Slovinci.

Poláci, kteří na turnaji startují jako aktuální světové jedničky, prošli do semifinále na čtvrtém ME za sebou. Než získali v roce 2023 druhý titul v historii, obsadili na předchozích dvou šampionátech dvakrát třetí místo.

Mistrovství Evropy volejbalistů

Čtvrtfinále v Sofii

Francie - Rumunsko 3:0 (16, 19, 19)
Polsko - Německo 3:0 (23, 17, 17)

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