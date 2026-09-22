Předčasný vrchol? Volejbalisté Francie a Polska se na ME střetnou už v semifinále

Francouzi zopakují semifinálovou účast z loňska a dál mají naději na první medaili z ME od zisku titulu v roce 2015. Od té doby byli nejlépe dvakrát čtvrtí, naposledy na minulém šampionátu před dvěma lety.
Olympijští vítězové z Paříže 2024 i z předchozích her v Tokiu 2021 porazili Rumuny 25:16, 25:19 a 25:19 a oplatili soupeři porážku z posledního hracího dne v základní skupině v Kluži, kde po nevyužitých mečbolech prohráli 2:3. Přesto Francouzi do play off postoupili z prvního místa v tabulce a v osmifinále vyřadili bez ztráty setu Portugalsko. V Miláně je čeká vítěz utkání mezi domácí Itálií a Finskem.
Poláci procházejí turnajem obdobně. Skupinu vyhráli navzdory závěrečné porážce 2:3 od Bulharska a na úvod vyřazovací fáze zdolali 3:0 Lotyšsko. S Němci si poradili 25:23, 25:17 a 25:17 a budou čekat, zda se v semifinále utkají s osmifinálovými přemožiteli českého týmu Belgičany, nebo s obhájci bronzu Slovinci.
Poláci, kteří na turnaji startují jako aktuální světové jedničky, prošli do semifinále na čtvrtém ME za sebou. Než získali v roce 2023 druhý titul v historii, obsadili na předchozích dvou šampionátech dvakrát třetí místo.
Mistrovství Evropy volejbalistů
Čtvrtfinále v Sofii
Francie - Rumunsko 3:0 (16, 19, 19)