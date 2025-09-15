Už před začátkem pondělního finále předesílal, že si na nové světové maximum věří. Bezpochyby byl Duplantis největším adeptem na zisk zlaté medaile, což hned od začátku potvrzoval. Zatímco jeho soupeři se trápili už na nižších výškách, on opět předváděl neskutečné výkony.
A tak mu na šesti metrech zůstal jediný vyzyvatel – Řek Emmanouil Karalis. Ten se však musel sklonit před švédským fenoménem, za výkon 600 centimetrů bral stříbro.
A Duplantis skákal dál.
Prvním pokusem na rekordní výšce 630 ukázal, že na ni v Tokiu rozhodně má. Pak na nějakou dobu zamířil zpátky na lavičku a se soustředěným výrazem se připravoval na dosud nepřekonanou výzvu.
Po druhém skoku dokonce zvedl nejednoho diváka ze sedačky. Laťka totiž nejprve zůstala nahoře, načež se ale zřítila dolů. A tak švédský tyčkař věděl, že už má v Japonsku poslední pokus.
A právě tím ozdobil své třetí zlato ze světového šampionátu v řadě. Duplantis se přenesl přes laťku, jež se nejprve zachvěla, zůstala ale na svém místě. A 25letý Švéd začal slavit obří úspěch. Doběhl k tribuně, kde seděli jeho blízcí, poté začal pobíhat po atletickém oválu.
Celý šťastný, že opět zdolal něco, co se dříve zdálo takřka nemožné.
Světový rekord posunul letos už počtvrté, celkově jde o jeho čtrnácté globální maximum. Poprvé ho překonal v únoru roku 2020, když v hale v Toruni přeskočil laťku ve výšce 617 centimetrů.
O pět a půl roku později má v zápise číslo 630. A rozhodně má ambice i kvality na to, aby u něj dlouho nezůstal.
Čechům se v pondělí nedařilo
Strhující závěr nabídlo finále mužů ve steeplechase na 3000 metrů. Těsně před cílem totiž vedoucí Maročan Soufiane El Bakkali zpomalil a předehnal ho Geordie Beamish, jenž tak vybojoval premiérovou zlatou medaili pro Nový Zéland v této disciplíně. Dvojnásobný mistr světa El Bakkali se musel smířit se stříbrem, třetí doběhl Keňan Edmund Serem.
Světový titul mezi kladivářkami obhájila Kanaďanka Camryn Rogersová, která v Tokiu předvedla senzační vystoupení. Zlato si přivlastnila díky hodu dlouhému 80,51 metru, což je druhý nejlepší výkon ženské kladivářské historie. Navázala tak na loňský triumf na olympiádě.
Překvapivou vítězkou v běhu na 100 metrů překážek je Ditaji Kambundjiová, Švýcarka šokovala favoritky a vyhrála v národním rekordu 12,24 sekundy. Druhá skončila Tobi Amusanová z Nigérie a třetí Grace Starková ze Spojených států.
Müller se na vrchol sezony naladil nedávným titulem mistra České republiky, letos zapsal nejrychlejší čas 48,41, který je zároveň jeho osobním maximem. Jenže závod v Tokiu se mu nepodařil. Ve čtvrtém rozběhu na trati 400 metrů překážek skončil po výkonu 49,02 šestý a mezi postupující do semifinále se tak nevešel.
„Na sedmé překážce se mi podvrtl kotník a podělal jsem to,“ posteskl si český překážkář v rozhovoru pro Českou televizi. „Snažil jsem se přidat krok, ale soupeři mě předběhli. S časem určitě nemůžu být spokojený.“ Do semifinále postoupili čtyři nejlepší z každého běhu a další čtyři časem. K tomu byl potřeba výkon 48,83 sekundy.
Ani Juškovi se v pondělí nedařilo. V kvalifikaci skočil nejdál v první sérii a výkon 793 centimetrů mu stačil na celkové 16. místo. Za posledním postupujícím do dvanáctičlenného finále zaostal o pět centimetrů, ostrý limit 815 překonali čtyři závodníci.
Český dálkař tak nezopakuje sedmé místo z předloňského světového šampionátu v Budapešti.
„Určitě jsem nejel pro takový výsledek. Jel jsem si pro osmimetrovou hranici, chyběl sice kousek, ale na kdyby se nehraje. V tom prvním pokusu jsem určitě cítil jsem nějaké rezervy. Pak nevím, co se stalo. Hodnotím to jako velké zklamání,“ řekl finalista loňských olympijských her.