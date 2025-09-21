Při poslední disciplíně desetiboje, kterou byl běh na 1500 metrů, Stráský finišoval na pátém místě, Kopecký doběhl dvanáctý. Celkově jim ale výkon na elitní desítku nestačil, Stráskému utekla desátá příčka o pouhých šest bodů. V neděli odpoledne desetibojaři ještě absolvovali soutěž v oštěpu.
ONLINE: Závěrečný den MS v atletice
Odpolední program sledujeme v podrobné reportáži.
Zlato vybojoval Němec Leo Neugebauer s 8804 body, vicemistrem je Ayden Owens-Delerme z Portorika (8784), třetí skončil Američan Kyle Garland (8703). Stráský obsadil jedenácté místo za 8110 bodů, Kopecký byl bez výkonu v tyči 15. (7184).
V kvalifikaci se výškařce Hrubé dařilo, všechny výšky zdolala na první pokus, na finále jí stačilo 192 centimetrů. V boji o medaile však překonala pouze základní výšku 188 centimetrů, na 193 zapsala tři křížky a celkově skončila na děleném dvanáctém místě.
„Byla to nejvyšší výška, na které jsem kdy zakládala. Takže to byla rychlá smrt, buď, anebo,“ říkala Hrubá pro kameru České televize. „Ale dodala mi to motivaci dál, rozhodně se nebudu vzdávat.“
Ve čtvrtek na trati 400 metrů padl rekord šampionátu Jarmily Kratochvílové, když Sydney McLaughlinová-Levroneová zaběhla čtvrtku za 47,78 sekundy. Na osmnáct setin sekundy světovému rekordu Marity Kochové z bývalé NDR. A v neděli legendární Češka přišla o další maximum.
V běhu na 800 metrů ji o jiný rekord mistrovství světa senzačně připravila Odiraová z Keni, která ve skvělém finiši předběhla největší favoritky. Do cíle dorazila v čase 1:54,62, výkon české legendy z Helsinek 1983 předčila o šest setin sekundy, za jejím světovým rekordem ještě o 1,34 setin sekundy zaostala.
Šestadvacetiletá Odiraová nepatřila mezi favoritky. Jejím největším úspěchem bylo dosud stříbro z loňského mistrovství Afriky. V cílové rovince se ale přehnala i přes olympijskou šampionku Keely Hodgkinsonovou a doběhla si pro titul.
Ke stříbru se o setinu před slavnější britskou krajanku Hodgkinsonovou protlačila v osobním rekordu 1:54,90 Georgia Hunterová-Bellová.
Mužskou štafetu na 4x400 metrů vyhrála Botswana. Těsně předčila výběr Spojených států, který na světovém šampionátu nebral zlato teprve podruhé za posledních 20 let. Ženskou čtvrtkařskou štafetu ovládly Američanky s finišmankou Sydney McLaughlinovou-Levroneovou, časem 3:16,61 navíc zlepšily rekord šampionátu.
Mistrem světa v běhu na 5000 metrů se stal olympijský šampion z patnáctistovky Cole Hocker ze Spojených států. Obhájce titulu Nor Jakob Ingebrigtsen byl po zranění desátý.
V neděli odpoledne se budou rozdávat i další medaile. Na závěr celého programu se uskuteční štafety na 4x100 metrů, o cenné kovy zabojují diskaři.
Program závěrečného dne MS v atletice
10:35 Desetiboj mužů, hod oštěpem (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)