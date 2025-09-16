Štefela v úterním finále lehce pokořil úvodní dvě výšky, na první pokus zdolal 220 i 224 centimetrů. Na dalším milníku měl však co dělat, aby v soutěži nekončil už na 228. První dva skoky mu totiž nevyšly, musel se zachraňovat až závěrečným třetím.
A uspěl!
Navíc společně s Korejcem U Sang-hjokem jako jediný překonal laťku ve výšce 231 na druhý pokus. A rázem se tak posunul na nadějnou stříbrnou pozici.
A když tuto výzvu zvládli pouze další dva jeho soci, moc dobře věděl, že ke světové medaili je opravdu blízko. Jen potřeboval, aby alespoň jeden soupeř odpadl.
Což se stalo hned vzápětí.
V zápise všech čtyř zbylých závodníků u čísla 234 svítily dva křížky. Až Korejec U Sang-hjok a Novozélanďan Hamish Kerr zvedli nadšené diváky ze sedaček. Ale Oleh Doroščuk ne. A Štefela věděl, že má jistou medaili.
Ještě se pokoušel vylepšit osobní maximum, které si letos na mistrovství Evropy družstev v Madridu stanovil na 233 centimetrů. Neuspěl, ale po skoku dlouho ležel zabořený v duchně. Těžko říct, zda byl smutný, že výšku nepřekonal, či šťastný, že právě získal bronz.
Zanedlouho už se však zaslouženě radoval.
Jako první český výškař v historii si ze světového šampionátu odveze cenný kov. Nejblíže k tomu v minulosti byl jeho současný trenér Jaroslav Bába, který v roce 2011 kvůli horšímu zápisu skončil na mistrovství světa v Tegu čtvrtý.
Pro zlato si nakonec doskákal Novozélanďan Kerr, druhý skončil Korejec U Sang-hjok. Štefela si bronzem vysloužil letos už druhou velkou medaili, v březnu bral stříbro na halovém kontinentálním šampionátu, kde ho překonal pouze Ukrajinec Doroščuk, který v Tokiu skončil čtvrtý.
Český reprezentant už tehdy říkal: „Jednou to Doroščukovi vrátím.“
Nemohl si vybrat lepší chvíli.
Kipyegonová se raduje ze čtvrtého titulu
Dalším dvěma Čechům se v úterý nedařilo. Dudycha se představil v závěrečném sedmém rozběhu na 800 metrů, ve kterém vybíhal z vnitřní první dráhy. Při seběhu se propadl až na poslední deváté místo a ačkoliv bojoval, na postupovou pozici se protlačit nedokázal.
Finišoval jako šestý v čase 1:45,76, semifinálovou účast z loňského mistrovství Evropy v Římě tak nezopakuje. Celkově při své premiéře na světovém šampionátu obsadil 33. místo.
„Jak jsem závod zvládl? Jako úplný blb,“ zlobil se na sebe v rozhovoru pro Českou televizi. „To, co jsem tady předvedl, je strašný. Byl jsem na šampionát připravený, měl jsem na to postoupit. Rozběhnu první kilo, pak to zadupnu a jsem vzadu. Nevím, co bych na to řekl.“
I v kvalifikaci trojskokanek se objevila česká vlajka, ani Suchá však ve velké konkurenci neuspěla. Třiadvacetiletá reprezentantka si minulý měsíc na mistrovství republiky v Jablonci vylepšila osobní rekord na 14,03 metru, v Tokiu však skočila pouze 13,72 a skončila 21.
Závod na 110 metrů překážek vyhrál lídr letošních světových tabulek Cordell Tinch. Časem 12,99 sekundy uhájil trůn pro Spojené státy, do finále překvapivě nepostoupil jeho krajan Grant Holloway.
Olympijský šampion z Paříže vypadl v Tokiu v semifinále a čtvrtý světový titul tak do své sbírky nepřidal. V této sezoně se kvůli zdravotním problémům nedostal do vrcholné formy, ve třetím semifinálovém běhu byl šestý za 13,52 sekundy. Celkově mu patří 17. pozice.
Podle očekávání se mistryní světa na trati 1500 metrů už počtvrté v kariéře stala Faith Kipyegonová z Keni. Trojnásobná olympijská vítězka si bez větších problémů doběhla pro zlato v čase 3:52,15. Druhá skončila jiná Keňanka Dorcus Ewoiová, třetí Australanka Jessica Hullová.
Světový titul v hodu kladivem obhájil Kanaďan Ethan Katzberg. Olympijský šampion z Paříže vyhrál v Tokiu v rekordu šampionátu 84,70 metru. Překvapivé druhé místo vybojoval Němec Merlin Hummel, třetí pozice náleží Maďarovi Bencu Halászovi.
Nejrychlejším časem této sezony se blýskla v semifinále běhu na 400 metrů Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová. Olympijská vítězka a světová rekordmanka na 400 metrů překážek si osobní rekord na hladké čtvrtce zlepšila o 45 setin na 48,29 sekundy.
Překonala tím 19 let starý národní rekord Sanyi Richardsové-Rossové a dostala se na sedmé místo historických tabulek.
