Juniorům na cyklokrosovém MS vládl domácí Heeren, Češi neuspěli

Šestnáctiletý Heeren triumfoval poté, co Ital Filippo Grigolini, který strávil většinu závodu v čele a ještě po čtvrtém okruhu měl k dobru 12 sekund, v posledním pátém kole dvakrát upadl. „Vůbec si nevybavuju, co se tam stalo, mám úplné okno,“ uvedl zklamaný Grigolini.
Heeren toho využil a vyhrál o devět sekund. „Je to splněný sen. Vhání mi to slzy do očí. Nejsem vůbec schopný popsat, co se tady odehrálo. Věřil jsem, že bych mohl být v první pětce. Nemůžu uvěřit, že to dopadlo takhle,“ řekl Heeren.
Grigolini díky úspěšnému spurtu uhájil na cílové rovince alespoň stříbro. Třetí byl Belgičan Giel Lejeune. Antonín John ztratil na vítěze přes dvě a půl minuty.
Ve 13 hodin odstartuje závod žen do 23 let s Amálií Gottwaldovou a Kateřinou Hladíkovou. V 15 hodin pak začne závod elitní kategorie mužů s jediným českým zástupcem Michaelem Borošem. Hlavní pozornost bude upřena na domácího fenoména Mathieua van der Poela, který cílí na rekordní osmý titul.
Mistrovství světa v cyklokrosu
Hulst (Nizozemsko)
Junioři (16,3 km): 1. Heeren (Niz.) 40:15, 2. Grigolini (It.) -9, 3. Lejeune (Belg.) -10, ...23. A. John -2:35, 32. Svoboda -3:09, 41. E. John -4:22, 49. Pazourek (všichni ČR) -5:35.
13:00 ženy do 23 let (Gottwaldová, Hladíková),
15:00 muži elite (Boroš).