Fotbalová sedmnáctka na MS po prohře s USA šťastně proklouzla do play off

Autor: ,
  18:46aktualizováno  18:46
Česká fotbalová reprezentace do 17 let na mistrovství světa v Kataru zakončila skupinu I porážkou 0:1 s USA, přesto postoupila do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Pavla Drska se vešli mezi osm nejlepších mužstev ze třetích míst ve skupině. Soupeře v úvodním kole play off budou znát po dohrání zbývajících dvou úterních zápasů.

Pavel Drsek, trenér české fotbalové sedmnáctky | foto: CTK / imago sportfotodienst / Markus Ulmer Profimedia.cz

Čeští fotbalisté po porážce 1:2 s Burkinou Faso nebodovali podruhé za sebou, naopak Američané zůstali stoprocentní. Jediný gól utkání vstřelil v 78. minutě Albert, jenž zakončil brejk obstřelem na zadní tyč.

Světového šampionátu fotbalistů do 17 let se poprvé účastní 48 mužstev. Do play off projdou z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy a osm nejlepších celků ze třetích míst. Důležité je tedy i skóre, které si Češi nahráli úvodní výhrou 6:1 nad Tádžikistánem. Ten dnes podlehl 0:2 druhému celku konečné tabulky Burkina Fasu.

Mistrovství světa fotbalistů do 17 let

Skupina I

Česko - USA 0:1 (0:0)
Branky: 78. Albert. ČK: 90.+4 Tsakiris (USA).
Sestava ČR: Paar - Kovář, Hendericks, Pech, Vaněk - Palaščák, Janega (70. Hruška), Sochůrek - Novák (82. Syrovátka), Škrkoň, Potměšil (70. Zajac). Trenér: Drsek.

Burkina Faso - Tádžikistán 2:0 (0:0)

Konečná tabulka:

1.USA33004:19
2.Burkina Faso32014:26
3.Česko31027:43
4.Tádžikistán30032:100
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.