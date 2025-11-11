Čeští fotbalisté po porážce 1:2 s Burkinou Faso nebodovali podruhé za sebou, naopak Američané zůstali stoprocentní. Jediný gól utkání vstřelil v 78. minutě Albert, jenž zakončil brejk obstřelem na zadní tyč.
Světového šampionátu fotbalistů do 17 let se poprvé účastní 48 mužstev. Do play off projdou z každé čtyřčlenné skupiny dva týmy a osm nejlepších celků ze třetích míst. Důležité je tedy i skóre, které si Češi nahráli úvodní výhrou 6:1 nad Tádžikistánem. Ten dnes podlehl 0:2 druhému celku konečné tabulky Burkina Fasu.
Mistrovství světa fotbalistů do 17 let
Skupina I
Česko - USA 0:1 (0:0)
Burkina Faso - Tádžikistán 2:0 (0:0)
Konečná tabulka:
|1.
|USA
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|2.
|Burkina Faso
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|2
|7:4
|3
|4.
|Tádžikistán
|3
|0
|0
|3
|2:10
|0