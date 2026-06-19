„Práce, jež se vyskytne jednou za život,“ tak stanice Fox popsala unikátní propagační akci svého placeného vysílání z turnaje.
Pro někoho to může být nabídka snů. Ještě aby ne, kdo by si nechtěl vydělat v přepočtu asi milion korun za pouhé sledování zápasů mistrovství světa?
Není to však tak jednoduché. Vybraní fanoušci se na utkání nedívají z pohodlí domova, ale z prosklené kóje na newyorském Times Square.
Jedinečnou nabídku dostala dvojice Kevin Akoto a Austin Franklin, televize si je vybrala z tisíce zájemců.
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„Je to trochu jako Truman Show,“ řekl Franklin pro list Guardian s narážkou na film z roku 1998, jehož hlavní hrdina v podání Jima Carreyho žije svůj život nevědomky ve filmových kulisách sledován televizními diváky.
Jejich úkolem není jen sledovat všech 104 utkání šampionátu, musí také vytvářet obsah na sociálních sítích, nahrávat své reakce a komunikovat s ostatními příznivci.
„Někdy i zapomenu, kde jsem. Koukám pár minut na zápas, potom se podívám na Kevina a zjistím, že za námi stojí lidé. Většinou na nás kouká tak třicet lidí, je to zvláštní zážitek,“ dodal Franklin, influencer z Filadelfie.
Akoto kvůli jedinečné příležitosti nechal své práce číšníka. „Ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že mě vybrali, a v pátek jsem podal výpověď,“ řekl fanoušek Liverpoolu z Floridy.
„Snažíme se být autentičtí. Musíme najít rovnováhu mezi tím, abychom se plně věnovali hře, a zároveň ukázali, co děláme.“
Jejich přítomnost na jedné z nejrušnějších ulic světa vzbudila velký zájem. Jednoho zvědavého kolemjdoucího například zajímalo, zda v prosklené „kukani“ budou bydlet po celou dobu turnaje.
Hned za rohem je však luxusní hotel, kde oba přespávají.
Do kóje dostávají jídlo inspirované kuchyní jednotlivých zúčastněných zemí.
„Kam chodíte na toaletu?“
To je nejčastější otázka, kterou jim příznivci dávají.
„Líbí se mi představa, že si ji musím najít,“ říká Franklin. „Je to celkem vtipné. Mám patnáct minut na to, abych zapřemýšlel, kde si dneska zajdu na záchod.“
Neúprosný harmonogram rozšířeného turnaje s 48 týmy znamená, že dvojici ještě čeká spousta týdnů sledování, finále je až 19. července.
V průběhu základních skupin se budou každý den hrát čtyři zápasy napříč třemi časovými pásmy. Oba si plně uvědomují, jakou výzvu šampionát představuje.
„Jde hlavně o to, abychom se najedli a udrželi si energii. Musíme se o sebe dobře starat,“ řekl Akoto.
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„Sedím na gauči a koukám se na fotbal. Nemůžu si představit nic zábavnějšího,“ dodal Franklin. „Mistrovství světa je speciální, ta atmosféra člověka úplně pohltí. Máme dokonalou práci.“