Florbalistky mají jisté čtvrtfinále. Na domácím šampionátu porazily i Lotyšsko

V úvodu podržela domácí tým brankářka Jana Christianová, která 44. startem na MS překonala český rekord Denisy Billé, uspěla při šancích Aurelije Zarinové a Simony Grapenové. „Popravdě, já jsem teďka neměla vůbec čas to sledovat, takže mě to samotnou překvapilo, když se to vyhlašovalo před zápasem. Je to hezké, ale momentálně se na ty statistiky zas tolik nezaměřuju. Pro mě je důležitý týmový výkon a týmový úspěch,“ řekla po utkání novinářům Christianová.
V 4:46 Češky otevřely skóre. Pavlína Bačová obrala o balonek u zadního mantinelu Kate Meldereovou a Vanessa Rebecca Keprtová se prosadila. Ve 12. minutě po pasu Nikoly Štekerové zamířila do odkryté branky Husková a ve svém druhém utkání na světovém šampionátu oslavila premiérovou branku.
Za dvě a půl minuty už to bylo 3:0. Při vyloučení Viktorije Kovalovové připravila Klubalová střeleckou pozici pro Šárku Staňkovou a ta si polepšila už na pět tref na turnaji. V 17. minutě Anna Ankudinovová prostřelila z úniku Christianovou, ale za 100 sekund vrátila Češkám tříbrankový náskok Klubalová po nabídce Michaely Kubečkové.
Při trestu Julije Roziteové ze závěru úvodní části se po pauze v další početní výhodě Procházkův výběr neprosadil, ale ve 29. minutě Michaela Mechlová zužitkovala pas Huskové. V oslabení při trestu Martiny Řepkově Češky odolaly.
V čase 36:52 se trefila skoro od poloviny hřiště Linda Fuchsová, ale na potvrzení své branky si další debutantka na MS musela chvíli počkat. Singapurské sudí gól uznaly až podle videa poté, co za 63 sekund přerušila hru přesným zásahem Klubalová. Tato branka neplatila a čas se vrátil.
„Jsem moc ráda, že je to nakonec Lindin gól. Asi všechny jsme si myslely, že to tam padlo. Je to, s nadsázkou řečeno, škoda, protože ten můj ‚gól‘ se mi povedl a myslím, že jsem to trefila parádně. Ale jak říkám, jsem ráda za každý gól, který jako tým dáme. Vyhrály jsme 6:2, takže si nemohu přát nic víc,“ prohlásila Klubalová.
V závěrečné části zkorigovala výsledek Simona Grapenová. „Zápas to byl super, myslím si, že lepší než v sobotu. Dělaly jsme méně chyb ve středním pásmu a celkově byl výkon lepší. Ale určitě to musíme ještě vylepšit, protože ty zápasy budou těžší a těžší,“ dodala Klubalová.
Mistrovství světa florbalistek v Brně:
Skupina A:
Dánsko - Švýcarsko 2:11 (1:4, 0:4, 1:3)
Skupina B:
20:00 Polsko - Švédsko
Skupina C:
Skupina D:
