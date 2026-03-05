Florbalisté znají soupeře na MS. Ve skupině je čeká Švédsko i derby se Slováky

Turnaj se bude hrát od 4. do 13. prosince a Češi na něm budou obhajovat předloňský bronz z Malmö. Budou útočit na čtvrtou medaili za sebou po třetím místu z roku 2021 z Helsinek a stříbru o rok později v Curychu. Šestnáctka účastníků je stejně jako na minulých šesti šampionátech rozdělená do dvou výkonnostních kategorií po osmi.
„Chtěl jsem mít ve skupině někoho z dvojice Finsko - Švédsko, abychom si zažili konfrontaci s nimi již ve skupině. Jsou to skvělí soupeři a zápas s nimi nás může dobře dostat do hry,“ řekl reprezentační trenér Jaroslav Berka webu Českého florbalu.
„Cítil jsem, že na šampionátu v Malmö nám přesně tohle chybělo, na rozdíl třeba od mistrovství světa v Curychu, kde nás duel se Švédy pomohl dobře připravit na play off. I tentokrát to pro nás bude skvělá challenge, která nám ještě před vyřazovací částí může ukázat řadu věcí, a za to jsme rádi,“ podotkl Berka.
Se Švédy se Češi na MS utkali jedenáctkrát a vedle deseti porážek uhráli jednu remízu. V roce 2022 duel v základní skupině ve Winterthuru skončil 3:3. Se Slovenskem jsou naopak stoprocentně úspěšní ze dvou utkání a stejně tak s Německem, které porazili sedmkrát.
„Světová špička se postupně vyrovnává. Projevuje se to na výsledcích a i samotný los je tedy zajímavější. Nejsou to jen Lotyši, ale Německo odehrálo ve čtvrtfinále v Malmö velmi dobrý zápas se Švédy, Norové v únoru na kvalifikaci dlouho trápili Švýcary a také Slovensko ukazuje progres. Má spoustu kvalitních hráčů zejména v naší soutěži, ale také ve Švýcarsku a ve Švédsku,“ uvedl Berka.
Loni v srpnu získali Češi bronz na Světových hrách v čínském Čcheng-tu, kde prohráli v semifinále se Švédy 4:5 v prodloužení a v duelu o třetí místo zdolali Švýcarsko 7:2. „Od té doby jsme měli dvě akce, na kterých jsme si vyzkoušeli celkem velké množství hráčů včetně úplných nováčků na té nejvyšší úrovni,“ prohlásil Berka.
„Jak EFT, tak i kvalifikace splnily na sto procent svůj účel a daly nám velmi dobrou představu o tom, jak na tom jsme, jaké jsou naše schopnosti a dovednosti a také na čem musíme ještě pracovat. Nyní se již připravujeme na vstup do finální rovinky. Hráče čeká play off a po něm přijde řada kempů a herních akcí, na nichž už se budeme připravovat cíleně na mistrovství světa,“ dodal Berka.
Skupinu C tvoří Estonsko, Singapur, Slovinsko, Thajsko a v „déčku“ se představí Dánsko, Filipíny, Japonsko a vítěz americké kvalifikace. V té se utkají Spojené státy americké a Kanada v Austinu 19. a 21. března. Dva úspěšné celky ze skupin C a D budou hrát v osmifinálové části s týmy ze třetích a čtvrtých míst skupin A a B.
Los základních skupin MS florbalistů v Tampere
4.-13. prosince
Skupina A: Finsko, Švýcarsko, Lotyšsko, Norsko.