Polsko se dostalo do vedení v čase 14:17 díky brance Maji Helmanové, která hraje za Vítkovice. Norky se dočkaly vyrovnání 29 sekund před koncem základní hrací doby při power play, když zblízka doklepla puk do odkryté branky Line Terjesenová. Desetiminutové nastavení nerozhodlo a drama v nájezdech rozuzlila šestatřicetiletá Einstulenová, jež startuje na osmém MS.
Česky se s Norskem utkají poprvé od prosince 2017, kdy je v základní skupině mistrovství světa v Bratislavě porazily 8:0. Ve 14 vzájemných soubojích si připsaly deset výher a čtyři porážky při skóre 72:37. Naposledy se Norky radovaly z vítězství nad českým výběrem v dubnu 2005, kdy uspěly v přípravném zápase v Liberci po výsledku 5:2. Od té doby Češky osmkrát za sebou zvítězily.
„Očekávám pevnou obranu. Norky mají dost zkušený tým. Turnajem prošly docela hladce, takže si myslím, že to je souboj na úrovni Slovenska či Polska. Očekávám, že si to budeme muset opravdu odpracovat, abychom postoupili dál,“ řekl novinářům trenér Lukáš Procházka.
Norky v Brně ve výkonnostně horší skupině C postupně vyhrály nad Japonskem 9:2, Nizozemskem 8:4 a Austrálií 10:0. Postupem přes Polsko si zajistily vylepšení 11. pozice z minulého MS v roce 2023 v Singapuru, která pro ně byla nejhorší v historii. Polsko nenaváže na šesté místo a skončí nejhůře od roku 2007, kdy bylo na MS v Dánsku jedenácté.
Slovensko s českým hlavním trenérem Michalem Jedličkou a asistentem Ondřejem Hourou splnilo roli favorita proti Nizozemsku a zvítězilo 11:4. Slovenky vyzvou ve čtvrtek od 19:30 v Ostravar Aréně ve čtvrtfinále Švýcarsko.
„Proti Švýcarkám je to taková klasika. Hráli jsme s nimi na Světových hrách a předtím kvalifikaci. Samozřejmě furt si říkám, že už by to mohlo přijít, ale je potřeba pokora. Švýcarsko je ta top čtyřka a je prostě odskočené. Jeden z nějakých deseti dvaceti zápasů bychom mohly nějak upachtit. Budeme se snažit hrát naše maximum,“ řekl Jedlička.
Lotyšsko zvítězilo nad Německem 4:3 a v pátečním čtvrtfinále se utká s šampionkami z posledních devíti MS Švédkami. Dvěma brankami včetně vítězné zařídila výhru Lotyšek Simona Grapenová, tři body za gól a dvě asistence si za vítězky připsala Julija Roziteová.
Mistrovství světa florbalistek v Brně a Ostravě
Předkolo play off
Slovensko - Nizozemsko 11:4 (4:1, 4:0, 3:3)
Polsko - Norsko 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)
Lotyšsko - Německo 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
19:00 Dánsko - Estonsko.