UEFA zvažuje bojkot mistrovství světa. Bude turnaj bez evropských týmů?

UEFA chce ještě v tomto týdnu svolat mimořádné zasedání, na kterém je podle stanic Sky, ESPN a agentury Bloomberg ve hře i možný bojkot světového šampionátu.
Což by byla pro jeho prestiž velká rána.
Vždyť evropské týmy představují čtvrtinu z celkového počtu 211 členských zemí FIFA. Navíc šest z osmi čtvrtfinalistů na letošním mistrovství světa, včetně vítězů ze Španělska, pocházelo z Evropy. Na šampionátech v letech 2022 a 2018 to bylo pět, respektive šest týmů.
FIFA v úterý oznámila, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun).
„Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. UEFA bere tuto záležitost velmi vážně. Stejně tak by měly postupovat i všechny národní fotbalové svazy. Nikdo z nás nevlastní fotbal. Není na FIFA, aby ho prodávala,“ sdělila UEFA.
Plán mezinárodní federace kritizuje i fotbalová asociace Severní, Střední Ameriky a Karibiku (CONCACAF).
Ta ve svém prohlášení vyjádřila obavy ohledně budoucích plánů a uvedla, že o návrhu nebyla informována.
„Konfederace CONCACAF se o této záležitosti dozvěděla až z médií a následně prostřednictvím tiskové zprávy,“ uvedla v prohlášení zaslaném britskému deníku Guardian. „Jsme hluboce znepokojeni nedodržením řádného postupu.“
„Sdílíme zklamání mnoha lidí v našem regionu i ve fotbalovém prostředí z toho, že byl tento podrobný plán vypracován a zveřejněn ještě předtím, než proběhla jakákoli diskuse s příslušnými řídícími orgány a zaujatými stranami,“ dodala.
Prezident severoamerické konfederace Victor Montagliani sehrál klíčovou roli při získání pořadatelství letošního mistrovství světa a společně s prezidentem FIFA Giannim Infantinem navštívil řadu zápasů, což činí jeho vynechání z jednání o to zvláštnější.
Mezinárodní federace hodlá veškerý zisk investovat zpět do fotbalu. Zdůraznila, že si ponechá výlučnou kontrolu nad řízením soutěží, kalendářem zápasů a všemi sportovními rozhodnutími. Návrh hodlá brzy předložit Radě FIFA a členským svazům, které o něm budou rozhodovat.
Ty mají čas do 19. září, aby se rozhodly, zda se k navrhovanému prodeji připojí, což by jim zajistilo příspěvek ve výši přibližně 20 milionů dolarů (425 milionů korun).