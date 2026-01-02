Švédští junioři jsou ve světovém semifinále, Německo se udrželo

Autor: ,
  23:21aktualizováno  23:21
Švédští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V semifinále se utkají s vítězem zápasu Česko - Švýcarsko.

Bruno Osmanis (vlevo) z Lotyšska a Ivar Stenberg ze Švédska v souboji během čtvrtfinále juniorského mistrovství světa | foto: Matt KrohnReuters

Švédové ovládli na turnaji bez porážky základní skupinu A a uspěli i v pátém zápase. Do vedení se dostali již po deseti sekundách, kdy otevřel skóre Anton Frondell. Lotyšsko ve 14. minutě v přesilovce vyrovnalo, ale Seveřané ještě v první části získali vedení zpět na svou stranu.

Následně si Švédové vypracovali náskok 5:1. Lotyši sice snížili, žádné drama se ale nekonalo. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru favorita podepsal obránce Leo Sahlin Wallenius, dvě branky vstřelil Frondell.

Mezi elitou se udrželo Německo, které v Minneapolis porazilo Dánsko 8:4 a připsalo si první výhru na turnaji. Dánsko sestupuje do divize I skupiny A. Gólem a třemi asistencemi se pod německou výhru podepsali útočníci Dustin Willhöft a Lenny Boos.

Německo mělo po celé utkání střeleckou převahu, rozhodlo až ve třetí třetině. Po první i druhé části Dánové prohrávali jen o gól. Ve 46. minutě ale v přesilovce pět na tři posunul Němce do vedení 5:3 Willhöft, o pět minut později přidal šestý gól Manuel Schams.

Dánové ještě jednou snížili, více ale utkání zdramatizovat nedokázali. Se šampionátem se rozloučili pátou porážkou.

Mistrovství světa do 20 let
3. 1. 2026 2:30
Kanada Kanada : Slovensko Slovensko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Mistrovství světa do 20 let
2. 1. 2026 20:10
Švédsko Švédsko : Lotyšsko Lotyšsko 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Góly:
00:10 Frondell (Sahlin Wallenius)
16:15 Berglund (Pettersson, Genborg)
34:05 Boumedienne (Freij, Stenberg)
35:40 Carell (Eklund, Sahlin Wallenius)
41:58 Frondell (V. Björck, Freij)
55:54 Sahlin Wallenius (Eriksson, Eklund)
Góly:
13:07 Ansons (Osmanis, Šmits)
43:50 Flugins (Klaucāns)
58:10 Murnieks (Sieradzkis, Osmanis)
Sestavy:
Härenstam (Liv) – Sahlin Wallenius (A), Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Håkansson, Freij, Johansson – Eklund (A), Eriksson, Frondell – Genborg, V. Björck, Stenberg – Danielsson, Berglund (C), Pettersson – Nilson, Gästrin, Juustovaara Karlsson – Krantz.
Sestavy:
Mauriņš (Vecvanags) – Šmits (A), Vitols, Naglis, Briedis (C), Retenais, Sārts, Uljanskis – Osmanis (A), Murnieks, Ansons – Serkins, Berzkalns, Diļevka – Sieradzkis, Klaucāns, Flugins – Utnāns, Macijevskis, Naudins – Polis.

Rozhodčí: Borga (SWI), Lindner (USA) – Albinati (CAN), Allan (USA)

Počet diváků: 4946

Mistrovství světa do 20 let
3. 1. 2026 0:00
USA USA : Finsko Finsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Vstoupit do diskuse

Sport 2026:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.