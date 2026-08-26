Fuksa postoupil na MS do semifinále na obou tratích, uspěli také další Češi

Fuksa, mistr světa na kilometru z roku 2023 a 2025, v prvním ze dvou individuálních startů na šampionátu, kde navíc pojede i na deblu s bratrem Petrem, obsadil ve své rozjížďce druhé místo za Číňanem Wu Šeng-jüe a kontroloval postup do čtvrtečního semifinále.
Na poloviční trati, na níž se pojedou semifinále až v pátek, pak svou jízdu s přehledem vyhrál.
Z druhé příčky jistila postup na kilometru i kajakářka Barbora Betlachová. Na pětistovce byla úspěšná také, v rozjížďce, z níž šlo dál pět lodí, byla třetí.
Do semifinále prošly na pětistovce také čtyřkajaky mužů i žen. Jakub Špicar, Jakub Brabec, Daniel Havel a Radek Šlouf byli ve své rozjížďce druzí, mezi kajakářkami, kde byl ve hře přímý postup do finále, dojela posádka Anežka Paloudová, Zuzana Hanušová, Štěpánka Sobíšková, Eliška Betlachová šestá.
Z šesté příčky jde do semifinále i deblkanoe Denisa Řáhová, Kamila Šímová, Řáhová pak postoupila i na singlu. Do semifinále jde i čtyřkanoe Adam Rudolf, Petr Tettinger, Antonín Hrabal, Zbyněk Pták.
Na kilometrové trati prošel do semifinále Tomáš Sobíšek, jenž nahradil zdravotně indisponovaného olympijského vítěze Josefa Dostála, který po prodělané viróze bude startovat jen na poloviční distanci. Na dvoustovce uspěli v rozjížďkách kanoista Antonín Hrabal i kajakář Vladimír Cerman.
Finálové jízdy jednotlivých disciplín jsou v Poznani na programu od pátku do neděle.