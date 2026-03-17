„Jsem velmi rád, že se v podstatě celá světová špička rozhodla přijet po olympijských hrách také na mistrovství světa. Podle mě to dokazuje, že Praha a Česká republika jsou lákavé nejen pro fanoušky, ale i pro samotné sportovce,“ uvedl předseda organizačního výboru Evžen Milčinský.
Proč je letošní šampionát výjimečný?
Když se řekne mezinárodní sportovní akce, málokterá má v sobě tolik elegance i syrového drilu jako krasobruslení. Termín 24.–29. března 2026 je v kalendářích fanoušků zapsán tučným písmem. Jde o specifický šampionát, který následuje bezprostředně po zimní olympiádě. Pro sportovce je to buď šance na potvrzení zlatého statusu z Milána, nebo prostor pro sladkou odvetu.
Startovní listina – muži
|Číslo
|Jméno
|Země
|1
|Semen Danilianc
|Arménie
|2
|Maurizio Zandron
|Rakousko
|3
|Vladimir Litvincev
|Ázerbájdžán
|4
|Stephen Gogolev
|Kanada
|5
|Jü-tung Čchen
|Čína
|6
|Georgii Reshtenko
|ČESKO
|7
|Tomás Guarino Sabaté
|Španělsko
|8
|Aleksandr Selevko
|Estonsko
|9
|Kevin Aymoz
|Francie
|10
|François Pitot
|Francie
|11
|Adam Siao Him Fa
|Francie
|12
|Edward Appleby
|Velká Británie
|13
|Nika Egadze
|Gruzie
|14
|Genrich Gartung
|Německo
|15
|Tamir Kuperman
|Izrael
|16
|Daniel Grassl
|Itálie
|17
|Matteo Rizzo
|Itálie
|18
|Juma Kagijama
|Japonsko
|19
|Kao Miura
|Japonsko
|20
|Šun Sato
|Japonsko
|21
|Dias Žirenbajev
|Kazachstán
|22
|Čun-hwan Čcha
|Jižní Korea
|23
|Hjong-jom Kim
|Jižní Korea
|24
|Fedirs Kulišs
|Lotyšsko
|25
|Deniss Vasiļjevs
|Lotyšsko
|26
|Donovan Carrillo
|Mexiko
|27
|Vladimir Samojlov
|Polsko
|28
|Lukas Britschgi
|Švýcarsko
|29
|Adam Hagara
|Slovensko
|30
|Andreas Nordebäck
|Švédsko
|31
|Jü-siang Li
|Tchaj-wan
|32
|Alp Eren Özkan
|Turecko
|33
|Kyrylo Marsak
|Ukrajina
|34
|Jason Brown
|USA
|35
|Ilja Malinin
|USA
|36
|Andrew Torgashev
|USA
Startovní listina – ženy
|Číslo
|Jméno
|Země
|1
|Olga Mikutinová
|Rakousko
|2
|Nargiz Sulejmanovová
|Ázerbájdžán
|3
|Jade Hovineová
|Belgie
|4
|Nina Pinzarroneová
|Belgie
|5
|Alexandra Fejginová
|Bulharsko
|6
|Madeline Schizasová
|Kanada
|7
|Žang Žuej-jang
|Čína
|8
|Stefania Jakovlevová
|Kypr
|9
|Barbora Vránková
|ČESKO
|10
|Nataly Langerbaurová
|Estonsko
|11
|Niina Petrokinaová
|Estonsko
|12
|Iida Karhunenová
|Finsko
|13
|Lorine Schildová
|Francie
|14
|Kristen Spursová
|Velká Británie
|15
|Anastasiia Gubanovová
|Gruzie
|16
|Mariia Seniuková
|Izrael
|17
|Lara Naki Gutmannová
|Itálie
|18
|Mone Čibová
|Japonsko
|19
|Ami Nakaová
|Japonsko
|20
|Kaori Sakamotová
|Japonsko
|21
|Sofia Samodelkinová
|Kazachstán
|22
|Hje-in Iová
|Jižní Korea
|23
|Šin Ťia
|Jižní Korea
|24
|Meda Variakojytėová
|Litva
|25
|Anastasia Gračevová
|Moldavsko
|26
|Niki Woriesová
|Nizozemsko
|27
|Mia Risa Gomezová
|Norsko
|28
|Jekatěrina Kurakovová
|Polsko
|29
|Julia Sauterová
|Rumunsko
|30
|Julija Lovrenčičová
|Slovinsko
|31
|Livia Kaiserová
|Švýcarsko
|32
|Kimmy Repondová
|Švýcarsko
|33
|Amber Glennová
|USA
|34
|Isabeau Levitová
|USA
Náhradnice
|Jméno
|Země
|Loena Hendrickxová
|Belgie
|Gabrielle Dalemanová
|Kanada
|Sara-Maude Dupuisová
|Kanada
|Ču I
|Čína
Startovní listina – sportovní dvojice
|Číslo
|Jména
|Země
|1
|Karina Akopovová / Nikita Rachmanin
|Arménie
|2
|Anastasiia Golubevová / Hektor Giotopoulos Moore
|Austrálie
|3
|Gabriella Izzová / Luc Maierhofer
|Rakousko
|4
|Kelly Ann Laurinová / Loucas Ethier
|Kanada
|5
|Lia Pereirová / Trennt Michaud
|Kanada
|6
|Ťia-süan Čangová / I-chang Chuang
|Čína
|7
|Anna Valesiová / Martin Bidař
|ČESKO
|8
|Camille Kovalevová / Pavel Kovalev
|Francie
|9
|Anastasia Vaipan-Lawová / Luke Digby
|Velká Británie
|10
|Anastasiia Metelkinová / Luka Berulava
|Gruzie
|11
|Minerva Fabienne Haseová / Nikita Volodin
|Německo
|12
|Annika Hockeová / Robert Kunkel
|Německo
|13
|Maria Pavlovová / Alexei Svjačenko
|Maďarsko
|14
|Irma Caldaráová / Riccardo Maglio
|Itálie
|15
|Sara Contiová / Niccolo Macii
|Itálie
|16
|Juna Nagaoková / Sumitada Moriguči
|Japonsko
|17
|Daria Danilovová / Michel Tsiba
|Nizozemsko
|18
|Ioulia Čtčetininová / Michal Wozniak
|Polsko
|19
|Oxana Vouillamozová / Tom Bouvart
|Švýcarsko
|20
|Sofiia Holičenková / Artem Darenskyj
|Ukrajina
|21
|Alisa Jefimovová / Misha Mitrofanov
|USA
|22
|Ellie Kamová / Danny O’Shea
|USA
|23
|Katie McBeathová / Daniil Parkman
|USA
👉 V řadě dvojic mají partneři odlišnou národnost, ale soutěží za federaci, pod kterou jsou registrováni.
Startovní listina – tance na ledě
|Číslo
|Jména
|Země
|1
|Holly Harrisová / Jason Chan
|Austrálie
|2
|Samantha Ritterová / Daniel Brykalov
|Ázerbájdžán
|3
|Piper Gillesová / Paul Poirier
|Kanada
|4
|Marjorie Lajoieová / Zachary Lagha
|Kanada
|5
|Marie-Jade Lauriaultová / Romain Le Gac
|Kanada
|6
|Žen Ťün-fejová / Sing Ťia-ning
|Čína
|7
|Angelina Kudrjavcevová / Ilja Karankevič
|Kypr
|8
|Kateřina Mrázková / Daniel Mrázek
|ČESKO
|9
|Natálie Taschlerová / Filip Taschler
|ČESKO
|10
|Olivia Smartová / Tim Dieck
|Španělsko
|11
|Sofia Valová / Asaf Kazimov
|Španělsko
|12
|Juka Oriharová / Juho Pirinen
|Finsko
|13
|Juulia Turkkilová / Matthias Versluis
|Finsko
|14
|Laurence Fournier Beaudryová / Guillaume Cizeron
|Francie
|15
|Evgeniia Loparevová / Geoffrey Brissaud
|Francie
|16
|Phebe Bekkerová / James Hernandez
|Velká Británie
|17
|Lilah Fearová / Lewis Gibson
|Velká Británie
|18
|Diana Davisová / Gleb Smolkin
|Gruzie
|19
|Jennifer Janse van Rensburgová / Benjamin Steffan
|Německo
|20
|Mariia Ignatevová / Danijil L. Szemko
|Maďarsko
|21
|Shira Ichilovová / Michail Nosovickij
|Izrael
|22
|Victoria Manniová / Carlo Roethlisberger
|Itálie
|23
|Giulia Isabella Paolinová / Andrea Tuba
|Itálie
|24
|Utana Jošidová / Masaja Morita
|Japonsko
|25
|Hannah Limová / Je Kuan
|Jižní Korea
|26
|Allison Reedová / Saulius Ambrulevičius
|Litva
|27
|Gina Zehnderová / Beda Leon Sieber
|Švýcarsko
|28
|Milla Ruud Reitanová / Nikolaj Majorov
|Švédsko
|29
|Mariia Pinčuková / Mykyta Pogorielov
|Ukrajina
|30
|Christina Carreirová / Anthony Ponomarenko
|USA
|31
|Madison Chocková / Evan Bates
|USA
|32
|Emilea Zingasová / Vadym Kolesnik
|USA
Co obnáší cesta na vrchol?
Být světovým krasobruslařem neznamená jen umět skákat. Je to životní styl, který zahrnuje:
- Matematiku na hraně: Závodníci neustále řeší dilema – risknout nejtěžší čtverné skoky, které jim v případě pádu srazí body, nebo raději vsadit na jistotu a čistou jízdu? Jedna vteřina zaváhání při odrazu rozhoduje o tom, jestli bude hrdina, nebo skončí v mantinelu.
- Tým specialistů: Špičkový bruslař není na ledě sám. Kolem něj funguje celý tým: hlavní trenér, choreograf, fyzioterapeut, psycholog, a dokonce i specialista, který mu brousí nože na bruslích přesně na mikrometry podle jeho váhy a stylu jízdy.
- Psychickou odolnost: Mostrovství světa po olympiádě je extrémně vyčerpávající. Zatímco zbytek světa po Miláně odpočíval, tito sportovci museli udržet formu i motivaci. V Praze vyhraje ten, kdo v hlavě dokáže vypnout únavu a zapnout režim šampiona.
Mistrovství světa v krasobruslení je největší společensko-sportovní událostí roku 2026 v České republice. Nenechte si ujít příležitost vidět olympijské medailisty na vlastní oči.