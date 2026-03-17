MS v krasobruslení 2026: Kdo bude v Praze bojovat o medaile?

Ivana Vaňkátová
  7:37
Pražská O2 arena se koncem března promění v centrum světového krasobruslení. Mistrovství světa totiž do české metropole přivádí kompletní sestavu čerstvých olympijských medailistů z Milána. Které tváře právě teď píší historii, v čem tkví jejich kouzlo a co všechno obnáší cesta na absolutní vrchol, kde rozhodují milimetry a pevné nervy?
Georgii Reshtenko během volného programu na mistrovství Evropy

Americký krasobruslař Ilja Malinin během krátkého programu.
Logo MS v krasobruslení, které hostí v březnu 2026 Praha.
8 fotografií

„Jsem velmi rád, že se v podstatě celá světová špička rozhodla přijet po olympijských hrách také na mistrovství světa. Podle mě to dokazuje, že Praha a Česká republika jsou lákavé nejen pro fanoušky, ale i pro samotné sportovce,“ uvedl předseda organizačního výboru Evžen Milčinský.

Obsah

Proč je letošní šampionát výjimečný?

Když se řekne mezinárodní sportovní akce, málokterá má v sobě tolik elegance i syrového drilu jako krasobruslení. Termín 24.–29. března 2026 je v kalendářích fanoušků zapsán tučným písmem. Jde o specifický šampionát, který následuje bezprostředně po zimní olympiádě. Pro sportovce je to buď šance na potvrzení zlatého statusu z Milána, nebo prostor pro sladkou odvetu.

Startovní listina – muži

ČísloJménoZemě
1Semen DaniliancArménie
2Maurizio ZandronRakousko
3Vladimir LitvincevÁzerbájdžán
4Stephen GogolevKanada
5Jü-tung ČchenČína
6Georgii ReshtenkoČESKO
7Tomás Guarino SabatéŠpanělsko
8Aleksandr SelevkoEstonsko
9Kevin AymozFrancie
10François PitotFrancie
11Adam Siao Him FaFrancie
12Edward ApplebyVelká Británie
13Nika EgadzeGruzie
14Genrich GartungNěmecko
15Tamir KupermanIzrael
16Daniel GrasslItálie
17Matteo RizzoItálie
18Juma KagijamaJaponsko
19Kao MiuraJaponsko
20Šun SatoJaponsko
21Dias ŽirenbajevKazachstán
22Čun-hwan ČchaJižní Korea
23Hjong-jom KimJižní Korea
24Fedirs KulišsLotyšsko
25Deniss VasiļjevsLotyšsko
26Donovan CarrilloMexiko
27Vladimir SamojlovPolsko
28Lukas BritschgiŠvýcarsko
29Adam HagaraSlovensko
30Andreas NordebäckŠvédsko
31Jü-siang LiTchaj-wan
32Alp Eren ÖzkanTurecko
33Kyrylo MarsakUkrajina
34Jason BrownUSA
35Ilja MalininUSA
36Andrew TorgashevUSA

Startovní listina – ženy

ČísloJménoZemě
1Olga MikutinováRakousko
2Nargiz SulejmanovováÁzerbájdžán
3Jade HovineováBelgie
4Nina PinzarroneováBelgie
5Alexandra FejginováBulharsko
6Madeline SchizasováKanada
7Žang Žuej-jangČína
8Stefania JakovlevováKypr
9Barbora VránkováČESKO
10Nataly LangerbaurováEstonsko
11Niina PetrokinaováEstonsko
12Iida KarhunenováFinsko
13Lorine SchildováFrancie
14Kristen SpursováVelká Británie
15Anastasiia GubanovováGruzie
16Mariia SeniukováIzrael
17Lara Naki GutmannováItálie
18Mone ČibováJaponsko
19Ami NakaováJaponsko
20Kaori SakamotováJaponsko
21Sofia SamodelkinováKazachstán
22Hje-in IováJižní Korea
23Šin ŤiaJižní Korea
24Meda VariakojytėováLitva
25Anastasia GračevováMoldavsko
26Niki WoriesováNizozemsko
27Mia Risa GomezováNorsko
28Jekatěrina KurakovováPolsko
29Julia SauterováRumunsko
30Julija LovrenčičováSlovinsko
31Livia KaiserováŠvýcarsko
32Kimmy RepondováŠvýcarsko
33Amber GlennováUSA
34Isabeau LevitováUSA

Náhradnice

JménoZemě
Loena HendrickxováBelgie
Gabrielle DalemanováKanada
Sara-Maude DupuisováKanada
Ču IČína

Startovní listina – sportovní dvojice

ČísloJménaZemě
1Karina Akopovová / Nikita RachmaninArménie
2Anastasiia Golubevová / Hektor Giotopoulos MooreAustrálie
3Gabriella Izzová / Luc MaierhoferRakousko
4Kelly Ann Laurinová / Loucas EthierKanada
5Lia Pereirová / Trennt MichaudKanada
6Ťia-süan Čangová / I-chang ChuangČína
7Anna Valesiová / Martin BidařČESKO
8Camille Kovalevová / Pavel KovalevFrancie
9Anastasia Vaipan-Lawová / Luke DigbyVelká Británie
10Anastasiia Metelkinová / Luka BerulavaGruzie
11Minerva Fabienne Haseová / Nikita VolodinNěmecko
12Annika Hockeová / Robert KunkelNěmecko
13Maria Pavlovová / Alexei SvjačenkoMaďarsko
14Irma Caldaráová / Riccardo MaglioItálie
15Sara Contiová / Niccolo MaciiItálie
16Juna Nagaoková / Sumitada MorigučiJaponsko
17Daria Danilovová / Michel TsibaNizozemsko
18Ioulia Čtčetininová / Michal WozniakPolsko
19Oxana Vouillamozová / Tom BouvartŠvýcarsko
20Sofiia Holičenková / Artem DarenskyjUkrajina
21Alisa Jefimovová / Misha MitrofanovUSA
22Ellie Kamová / Danny O’SheaUSA
23Katie McBeathová / Daniil ParkmanUSA

👉 V řadě dvojic mají partneři odlišnou národnost, ale soutěží za federaci, pod kterou jsou registrováni.

Startovní listina – tance na ledě

ČísloJménaZemě
1Holly Harrisová / Jason ChanAustrálie
2Samantha Ritterová / Daniel BrykalovÁzerbájdžán
3Piper Gillesová / Paul PoirierKanada
4Marjorie Lajoieová / Zachary LaghaKanada
5Marie-Jade Lauriaultová / Romain Le GacKanada
6Žen Ťün-fejová / Sing Ťia-ningČína
7Angelina Kudrjavcevová / Ilja KarankevičKypr
8Kateřina Mrázková / Daniel MrázekČESKO
9Natálie Taschlerová / Filip TaschlerČESKO
10Olivia Smartová / Tim DieckŠpanělsko
11Sofia Valová / Asaf KazimovŠpanělsko
12Juka Oriharová / Juho PirinenFinsko
13Juulia Turkkilová / Matthias VersluisFinsko
14Laurence Fournier Beaudryová / Guillaume CizeronFrancie
15Evgeniia Loparevová / Geoffrey BrissaudFrancie
16Phebe Bekkerová / James HernandezVelká Británie
17Lilah Fearová / Lewis GibsonVelká Británie
18Diana Davisová / Gleb SmolkinGruzie
19Jennifer Janse van Rensburgová / Benjamin SteffanNěmecko
20Mariia Ignatevová / Danijil L. SzemkoMaďarsko
21Shira Ichilovová / Michail NosovickijIzrael
22Victoria Manniová / Carlo RoethlisbergerItálie
23Giulia Isabella Paolinová / Andrea TubaItálie
24Utana Jošidová / Masaja MoritaJaponsko
25Hannah Limová / Je KuanJižní Korea
26Allison Reedová / Saulius AmbrulevičiusLitva
27Gina Zehnderová / Beda Leon SieberŠvýcarsko
28Milla Ruud Reitanová / Nikolaj MajorovŠvédsko
29Mariia Pinčuková / Mykyta PogorielovUkrajina
30Christina Carreirová / Anthony PonomarenkoUSA
31Madison Chocková / Evan BatesUSA
32Emilea Zingasová / Vadym KolesnikUSA

Co obnáší cesta na vrchol?

Být světovým krasobruslařem neznamená jen umět skákat. Je to životní styl, který zahrnuje:

Vstupenky a podrobný program naleznete zde.

  • Matematiku na hraně: Závodníci neustále řeší dilema – risknout nejtěžší čtverné skoky, které jim v případě pádu srazí body, nebo raději vsadit na jistotu a čistou jízdu? Jedna vteřina zaváhání při odrazu rozhoduje o tom, jestli bude hrdina, nebo skončí v mantinelu.
  • Tým specialistů: Špičkový bruslař není na ledě sám. Kolem něj funguje celý tým: hlavní trenér, choreograf, fyzioterapeut, psycholog, a dokonce i specialista, který mu brousí nože na bruslích přesně na mikrometry podle jeho váhy a stylu jízdy.
  • Psychickou odolnost: Mostrovství světa po olympiádě je extrémně vyčerpávající. Zatímco zbytek světa po Miláně odpočíval, tito sportovci museli udržet formu i motivaci. V Praze vyhraje ten, kdo v hlavě dokáže vypnout únavu a zapnout režim šampiona.

Mistrovství světa v krasobruslení je největší společensko-sportovní událostí roku 2026 v České republice. Nenechte si ujít příležitost vidět olympijské medailisty na vlastní oči.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.