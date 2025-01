Házenkáři hráli s Polskem 19:19 a na MS si připsali už druhou remízu

Český tým má na kontě dva body, Poláci jeden. V závěrečném duelu čtyřčlenné základní skupiny Sabatého svěřenci v neděli vyzvou stříbrné medailisty z olympijských her Němce, kteří večer nastoupí proti outsiderovi Švýcarsku. Do další fáze projdou první tři celky, nejhorší mužstvo se představí v Prezidentském poháru pro poražené. O tom, zda národní mužstvo postoupí, rozhodne poslední kolo. Český tým startuje na mistrovství světa po 10 letech.

„Jsem na tenhle tým velmi pyšný. V obou zápasech jsme se dopustili nějakých chyb a mohli jsme některé věci udělat lépe, ale všichni hráči nechali na hřišti srdce. Opět to byl zápas, ve kterém se mohlo stát cokoliv. Mohli jsme zvítězit, na konci jsme mohli i prohrát,“ řekl v nahrávce pro média Sabaté.

Trenér českých házenkářů Javier Sabaté se raduje.

„Když nevyhrajete, nikdy nemůžete být zcela spokojeni, ale musíme ten bod brát. Další průběh ukáže, jestli je tenhle bod dobrý nebo ne. Teď se pokusíme překvapit Německo. Je to jeden z favoritů celého mistrovství, ale ve sportu je možné vše,“ doplnil osmačtyřicetiletý kouč.

Národní celek na rozdíl od utkání se Švýcarskem (17:17) prožil povedený začátek. Sabatého svěřenci znovu postavili svou hru na pevné obraně a Polákům, kteří na úvod turnaje podlehli Německu, zpočátku nedávali v útoku žádný prostor. V ofenzivě se dařilo Hrstkovi, který ve 13. minutě zvýšil na 6:3 a donutil soupeřova trenéra k oddychovému času.

Češi se pak ale střelecky na sedm minut odmlčeli a Poláci po sérii čtyř gólů otočili na 8:7. Vzápětí potkal více než šestiminutový výpadek i soupeře a Sabatého výběr třemi brankami po sobě skóre opět obrátil na 10:8. Těsně před pauzou si vzal španělský kouč oddychový čas a Solák pár sekund před poločasem nacvičenou akcí upravil na 12:9.

„V prvním poločase to bylo fantastické od celého týmu, po celý zápas jsme opět výborně bránili. I když se musíme zlepšit v rychlém protiútoku, v první půli jsme hráli do ofenzivy velmi dobře. Skórovali jsme z většiny akcí, co to šlo,“ řekl Sabaté, pro kterého byl zápas speciální tím, že vede polský klub Wislu Plock.

Po změně stran se do polské branky postavila dvojka Jastrzebski a Češi začali mít v útoku velké problémy. Soupeř zvýšil agresivitu, začal stahovat manko a Paterek ve 49. minutě ze spojky srovnal na 15:15.

Národní celek se podobně jako se Švýcary trápil v ofenzivě, nadřel se na každý gól a za druhé dějství skóroval jen sedmkrát. V 53. minutě poslal tečovanou střelou Poláky teprve podruhé v zápase do vedení Przytula, poté ale dvakrát po sobě skórovali Češi.

Piotr Jedraszczyk (vlevo) z Polska se tlačí do Marka Havrana z Česka.

Totéž se nicméně vzápětí povedlo soupeři. Sabaté si vzal necelou minutu před koncem oddychový čas a po dlouhé kombinaci 15 sekund před závěrečným hvizdem srovnal z pivota Reichl na 19:19. Následný polský útok už Češi ustáli, gólman Mrkva vytáhl střelu na tyč a poslední devítimetrový hod srazila obrana.

„Ve druhém poločase jsme měli hodně problémů, hlavně poté, co dostal Havran červenou kartu. Měli jsme o jednoho hráče méně v rotaci a byli jsme dost vyčerpaní. Polský brankář Jastrzebski chytal velmi dobře, navíc jsme zahodili velké množství šancí. Kdybychom je proměnili, vyhráli bychom,“ dodal Sabaté.