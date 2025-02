Šance na medaili zmizela až v závěru, Ledecká dojela v super-G na MS sedmá

Přestože si Ledecká v prvním startu na letošním mistrovství vedla velmi solidně, čekání na svou premiérovou medaili neukončila. Češka se na trati dlouho rovnala s nejlepšími, svahem svištěla rychle a sebevědomě, ovšem nadějnou jízdu nedotáhla do konce.

Super-G žen na MS v Saalbachu Reportáž ze závodu

Především ve druhé a ve třetí pasáži Ledecká zářila a patřila k absolutně nejrychlejším. Před závěrečným úsekem díky tomu držela pódiové umístění a ztráta na první místo se pohybovala v setinách.

Až slabším závěrem se česká bojovnice připravila o mimořádný výsledek a šanci na cenný kov. Na rovnější pasáži ztratila rychlost a začala ztrácet.

Ve čtvrtém úseku zaostala za čelem o téměř osm desetin, v tomto ohledu se při srovnání se soupeřkami zařadila až na začátek třetí desítky. „Musím se podívat, co jsem udělala za chyby. Ale asi jsem to dole už nemačkala tolik, jako nahoře,“ řekla Ledecká v rozhovoru pro ČT sport.

Hned po dojezdu bylo jasné, že z toho nebude ani medaile, ani nejlepší výsledek na mistrovství světa. Zatímco před čtyřmi lety v Cortině obsadila česká lyžařka dvakrát čtvrté místo, tentokrát se v cíli zařadila na pátou pozici. Později ještě klesla na konečné sedmé místo.

Ledecká poté prozradila, že v Saalbachu bojuje také s nemocí. „Bohužel do mě nalehla nějaká viróza, v noci jsem moc nepsala. Bojovala jsem, jak to šlo, ale už mi nezbývalo moc sil. S tím, co mám za sebou, je sedmé místo fakt dobrý výsledek.“

Připravujeme další podrobnosti.