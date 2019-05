Jak a za kolik na mistrovství světa do Bratislavy? Dálnice jen pro odvážné, ideálem vlak

PRAHA Už v pátek startuje v Bratislavě a Košicích hokejový světový šampionát. Především cestování do slovenské metropole bude české fanoušky zajímat, právě zde totiž odehraje základní skupinu (a případně také vyřazovací boje) česká reprezentace.

Pojďme se tak nyní podívat na to, jak se do haly Ondreje Nepely vůbec z Česka dostat. Většinu tras nabízíme z Prahy, kam se dá relativně snadno dostat ze všech koutů republiky. Nejsnadnější cestování mají fanoušci z Moravy, z Brna se lze dostat do Bratislavy přímými autobusovými i vlakovými spoji, z Ostravy pak několika různými expresy po kolejích za zhruba tři hodiny.

Auto

Nejpohodlnější cestování pro většinu lidí, pokud máte řidičský průkaz. Navíc jste svým vlastním pánem, i když během šampionátu bude MHD v obou městech hostících turnaj zadarmo. Zároveň je jízda autem také o něco dražší, pokud tedy jedete sami, případně ve dvou. Při plném obsazení vozu už je to samozřejmě jiné.

Každopádně je bohužel sporné i slovo „nejpohodlnější“. Pokud vyrážíte do Bratislavy z jihu, severu, západu i středu ČR a musíte absolvovat cestu po dálnici D1, pak se musíte obrnit pořádnou dávkou trpělivosti.

Provizorní pruhy na modernizované dálnici D1.

Na trase mezi Prahou a Brnem je přes 50 kilometrů zúžení a oprav, rekordní opravovaný úsek pak měří 14 kilometrů. Pokud se stane nehoda právě v této části omezení (a bohužel se tak stává), můžete se dostat do kolon, které vás mohou zdržet od několika desítek minut až po několik hodin.

Radovat se nemůžete ani ve chvíli, kdy sjedete na 196. kilometru u Brna, minete Olympii Brno a vydáte se směr státní hranice. Také v tomto zhruba šedesátikilometrovém úseku si připravilo Ředitelství silnic a dálnic skvělou show. Vlastně téměř celou tuto trasu strávíte v zúžení, které je vždy ukončené jen na tři kilometry. A tak neustále dokola. A nemusíte mít strach, že byste narazili na nějaká vozidla vyjíždějící ze stavby, jak vás varují cedule. Příliš pracujících nepotkáte (pokud vůbec).

Nájezd na dálnici D1.

Vyhráno tak máte až po přejezdu hranic na Slovensko. Ihned za nimi vás sice čeká ještě jedno krátké omezení, jinak ale zbytek cesty do metropole u našich východních sousedů probíhá poklidně a po daleko kvalitnějším povrchu než na českém území. Pokud se navíc vydáte na víkendové zápasy, tak na Slovensku – na rozdíl od Česka – se dodržuje také zákaz jízdy kamionů. Příjemnou cestu.

Vlak

Pokud se tedy budeme bavit o nejpohodlnějším cestování pro hokejové fanoušky z Prahy, pak půjde o železnici. Cesta trvá okolo čtyř hodin a cena není vysoká. Za tři hodiny a dvaapadesát minut zvládá cestu RegioJet, který vás sveze do slovenského hlavního města za 364 až 694 korun, cena závisí na úrovni komfortu a servisu. Nutností je v tomto případě bezplatná registrace na webu dopravce, na pobočce si za jízdenky připlatíte.

Plavky i tílka. Stewardky v RegioJetu byly poněkud nalehko. Zákazníci vypadají spokojeně.

Přesně za čtyři hodiny budete v Bratislavě vystupovat z vlaku Českých drah, zde ceny začínají na 393 korunách, tolik stojí Včasná jízdenka Evropa do 2. třídy, která se kupuje přes e-shop ČD. Uvedená cena ale platí jen na konkrétní spoj, lístek na jakýkoliv vlak na trase vás přijde na 781 korun.

Vlaky typu Railjet z vozového parku Českých drah.

Autobus

I v případě autobusového spojení je k dispozici RegioJet, a to dokonce za nižší cenu než v případě vlaku. Cena za cestu, trvající zhruba 4 hodiny a 15 minut, začíná na 299 korunách a opět platí na webu společnosti, kdy musíte mít vyřízenou bezplatnou registraci. U autobusů ale platí stejné problémy, jaké byly naznačené v části věnované automobilům.

Společnost Student Agency si pořídila 45 autobusů Irizar i8. Na snímku majitel společnosti Radim Jančura.

Zajímavý typ spojení představuje linka Liberec – Lvov, která na své části obsluhuje i úsek Praha – Bratislava. Společnost D.M.D. Group prodává jízdenky za částky od 330 korun a doba její cesty začíná na době 4,5 hodiny.

Další dálkovou linku, tentokráte Plzeň – Rimavská Sobota, nabízí SAD Lučenec. Za necelých pět hodin vás z Prahy do Bratislavy dopraví za částku 430,-.

Zeleným autobusem společnosti FlixBus se dá dojet do Bratislavy už za 249 korun. Nicméně počet sedadel za tuto cenu je v každém spoji omezen, další místa tak jsou například za 299,- či 349,-. Ze zastávky Praha – hlavní nádraží do Bratislavy – autobusové nádraží to trvá 4 hodiny a 25 minut.

Společnost Flixbus nabízí cesty po Evropě už od roku 2013.

Slovenský dopravce TURANCAR, který sám sebe nazývá žlutý expres, zvládne cestu do Bratislavy za 4,5 hodiny. Do peněženky si připravte 13,99 eur, tedy dle aktuálního kurzu 359 korun. Pokud si koupíte lístek přes web dopravce, odečte se vám sleva ve výši 3 %.

Letadlo

Poslední přímé spojení do Bratislavy ukončily České aerolinie v lednu letošního roku. I přesto se do slovenské metropole letecky dostanete, byť při tom poznáte i krásy jiných států. Například na pondělí 13. května byste mohli letět přes Eindhoven (Transavia + Ryanair, cesta trvá 6 hodin a 10 minut) za 1859 korun, Dublin (Ryanair, 8 hodin a 10 minut) za 2696 korun nebo Londýn (easyJet + Ryanair, 6 hodin a 15 minut) za 3622 korun.

Cestující na pražském letišti.

Hitem by bezesporu byla cesta přes Dubaj se společností Emirates, ta vás z Prahy do Bratislavy dopraví za 20 hodin a 15 minut. Cena je skoro lidová: 29 288,-.

Oproti tomu do Košic se přímou linkou dostanete, opět na pondělí 13. května lze najít letenky za 2133 korun (ČSA) s dobou letu 1 hodiny a 30 minut. Paradoxně levněji stojí 11,25 hodiny trvající let s přestupem ve Londýně-Lutonu od nízkonákladových aerolinek Wizz Air. Ale je levnější jen o pár korun, v tomto případě o 119,-.