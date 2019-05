Byli jsme dobře připraveni, Švédové měli navíc krvavé oči, hodnotil Říha úspěšný vstup na MS

bratislava Podruhé během šesti dnů získali čeští hokejisté pod koučem Milošem Říhou velmi cenný skalp mistrů světa Švédů. Ten na úvod mistrovství světa byl ještě výrazně důlěžitější než v Brně při domácím podniku Euro Hockey Tour, neboť znamenal dobré vykročení do turnaje, který je vrcholem sezony. Trenér Miloš Říha ocenil mužstvo, jak zápas zvládlo, Seveřané naopak podle něho zápas neustáli psychicky.

Šanci na dobrý výsledek naznačila už hodně povedená první třetina. „Měli jsme velmi dobrý začátek, bylo tam nasazení, dobré bruslení, byli jsme lepší. Dali jsme gól, mohli jsme dát i druhý z přesilovky, která byla parádně sehraná,“ připomněl Říha povedený nástup týmu.

„Bohužel jsme pak nastoupili ve druhé třetině nekoncentrovaní, což bylo patrné hlavně u prvního gólu. Přišel i druhý, Švédové nás dostávali pod obrovský tlak, zvýšili agresivitu a zlepšili bruslení, ale my jsme se z toho v konci vyhrabali a začali jsme zase hrát poctivý hokej a to, co jsme si řekli. Myslím, že jsme to pak bravurně zvládli i s koncem,“ ocenil Říha.

Radost z toho, co viděl, mohl mít nejen díky výsledku 5:2. Přes výpadek v průběhu druhého dějství byli totiž Češi většinu zápasu lepším celkem. „Už jsme je předtím porazili na dvou turnajích. Připravili se na to, ale my jsme viděli jejich zápasy v přípravě a byli jsme také připravení. Mají nesmírně silné mužstvo s vynikajícím trenérem, ale myslím, že se nechali v určitých fázích unést a bylo to až za hranicí. Nechali se vyhecovat a nebyli tak trpěliví, jak Švédové vždycky jsou,“ prohlásil Říha.

Právě ve druhé třetině, kdy byl výběr Tre kronor po obratu z 0:1 na 2:1 na vlně, se utkání lámalo. A přišla i klíčová chvíle zápasu z Říhova pohledu. „Myslím, že tam měli Švédové možnost dát gól na 3:1, kdy to Patrik Bartošák chytil při střele do prázdné brány,“ připomněl Říha.



„Ve druhé třetině jsme to museli uklidnit, protože tam to bylo tak chaotické a zblázněné... Ale kluci chtěli, ten zápas byl na první utkání na turnaji nesmírně vyhecovaný, a jak měli Švédové krvavé oči, tak my jsme je měli krvavé míň, ale v určité fázi také,“ přiznal Říha.

Výhra z Brna dala jen částečné vodítko. „Začali jsme po příjezdu a vyřazení některých hráčů znovu. Jako parta se ten tým zase budoval, ale myslím, že se nám to povedlo. Tohle je zase další krůček k tomu, aby ta parta byla ještě silnější a aby kluci ještě více věřili tomu, co dělají,“ uvedl Říha.

Těžit mohl český tým z bouřlivé atmosféry. České barvy v hledišti vládly. „Trochu jsme to očekávali, ale bylo to vážně nádherné. A já myslím, že jsme lidem za tu podporu poděkovali. A oni poděkovali nám, tak to má být,“ uzavřel Říha.