Čekali na Kanaďany kvůli podpisům, nyní si s nimi zahrají. Britové se chtějí na MS zachránit

Košice Maloval si, jak si zahraje NHL. Když jeho klukovské přání nevyšlo, rozhodl se Mike O'Connor, že od hokejových hvězd si sežene alespoň podpis.

„Se spoluhráči jsme si zjistili, kdy mají Kanaďani rozbruslení a počkali jsme si na ně v hale na chodbě,“ zavzpomínal pro Daily Mail sedmapadesátiletý chlapík. „Když nás viděli, museli si myslet: Co jsou sakra zač? Vždyť sem veřejnost nemá přístup.“

Možná ještě víc Joe Sakic, Rob Blake nebo Brandan Shanahan zírali, když se proti nim za několik hodin lovci autogramů postavili na ledě. „Byla to zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu,“ poví O’Connor a bylo vlastně fuk, že s kolegy schytal nakládačku 2:8.

Historka britského reprezentanta je po čtvrtstoletí opět aktuální. Velkou Británii teď totiž poprvé od roku 1994 čeká utkání na mistrovství světa. Tým pod vlajkou Union Jack vyzval v prvním zápase Německo a O’Connor zase byl u toho. Přesněji Ben O’Connor, syn někdejší britského obránce. „Je to sen, který se stává skutečností,“ rozplývá se O’Connor junior.

#ICYMI: @IceHockeyUK is back at the big show, and Hammond scored a big goal to tie the game #GERGBR #IIHFWorlds pic.twitter.com/DWZQUEVytV