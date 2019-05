Česká hokejová horečka. Republiku pobláznily výkony reprezentace v Bratislavě

Bratislava Už čtvrteční vítězné čtvrtfinále proti Německu sledovaly v televizi víc než dva miliony lidí, což je za posledních deset let třetí nejvyšší počet diváků u zápasů mistrovství světa. Kolik diváků si zapne televizi v sobotu večer v 19:15, kdy začíná semifinále s Kanadou? Nicméně pokud nemáte rádi televizi, nezoufejte. Pochopitelně pro vás server Lidovky.cz připravuje online přenos.

Na Staroměstském náměstí v Praze se instalují velkoplošné obrazovky a už v sobotu večer se u nich zase sejdou tisíce fanoušků. A jestliže před rokem vznikla vlna odporu proti novým dresům hokejové reprezentace, pak současnost je taková, že v Bratislavě na šampionátu je ve zdejším fanshopu už dvakrát vyprodali a museli přiobjednávat novou várku.



Je květen a Česko zase prožívá hokejovou horečku, která díky úspěšnému čtvrtfinále pokračuje až do posledního hracího víkendu.

„Češi vnímají hokej jako národní sport, což se projevuje na zájmu médií. Jsou s tím spojené emoce, každý se zapojuje do diskusí, kdo měl hrát, kdo ne. Jsme rádi, že letos je to v pozitivních tónech,“ říká Petr Nitsche z agentury BPA, která shání pro hokej peníze. „I když je nutné pracovat na neduzích českého hokeje a neusnout na vavřínech.“

Voráček: Dá se na nás dívat

Hokejové texty na portálu Lidovky.cz mají rázem násobně vyšší čtenost. Hokej s přehledem porazí ve sledovanosti Ordinaci v růžové zahradě, úspěšný televizní evergreen.

Hospody přijímají rezervace ve velkém.

Letos je zájem umocněn tím, že reprezentace hraje atraktivní hokej, vyhrála sedm z osmi zápasů, navíc v Bratislavě, tedy skoro doma.

„Dáváme hodně gólů, na naši hru se dá dívat. Navíc mistrovství světa bylo, je a bude v Česku vždycky sledované,“ popisuje kapitán Jakub Voráček.

Skeptici sice namítají, že hokej degraduje sám sebe, když pořádá šampionát každý rok. Poukazují, že je to dál sport sedmi osmi zemí. Ale rok co rok se (nejen) v Česku ukazuje, že je to fuk. Mistrovství generuje peníze, statisíce lidí sedí u televizí, společnosti se předhánějí, jaké nehokejové výrobky budou hokejovější. Škoda Auto je už dlouholetý sponzor turnaje, poslední roky k němu přibyl i pivovar Krušovice.

Většina hokejistů popisuje, jak v dětských letech sledovala šampionáty, jak je motivovaly. I velké části Čechů zůstal v hlavě zarytý nějaký zápas z mistrovství a i desítky let si pamatují, kde ho viděli.

A tím, že se hraje každý rok, vždy přichází naděje, že se dostaví zlatý záblesk.

Tak jako letos.

Český útočník Jan Kovář se raduje z prvního gólu. Fanoušek si nechává na tváře namalovat české vlajky.

Zvládnou-li Češi večerní semifinále proti Kanadě, mohlo by nedělní finále (proti Rusku či Finsku) zlomit divácký rekord ze zlatého duelu 2010 (2,8 milionu diváků). A proč nebýt optimistou.

Letošní kanadský výběr není zdaleka tím nejsilnějším, co mohl sok sestavit. Tým nepůsobí tak sebevědomě, zdá se být zranitelný.

I do semifinále proklouzl s velkým štěstím, když vyřazení od Švýcarů odvrátil v posledních desetinách. Pořád je to proti Česku favorit.

Leč... „Když na tento kanadský tým vytvoříte tlak a bude psychicky dole, mohou hráči znervóznět, začnou dělat osobní chyby a odevzdají puk,“ popisuje útočník Jakub Vrána, jinak „zaměstnanec“ Washington Capitals.

„Medaile je obrovské lákadlo. Proto jsme tady. Nesmíme se uspokojit, musíme jít furt dál se sklopenou hlavou dopředu a snažit se vrátit se zlatem.“

Zasaženi hokejovou horečkou tomu věří i čeští příznivci.

Na inzertních serverech vzrostla poptávka po již vyprodaných vstupenkách, už v pátek – byť byl volný den – se před bratislavskou arénou potulovali překupníci.

Svaz na dresech už víc nevydělá

Na poslední chvíli se ozývají i lidem z BPA partneři, že by rádi dorazili. Dost možná se v hale vyprodá i třetí várka nových dresů.

Mimochodem, sekretář hokejového svazu Martin Urban včera přiznal, že ač je o ně velký zájem, svaz víc nevydělá.

Práva na dresy přeprodal jiné společnosti, a tak ve finále dostane stejnou částku, jako kdyby je fanoušci ignorovali.

Překvapivá čísla přicházejí také z České televize. Šéfkomentátor Robert Záruba popisuje, že nejsilnější z pohledu diváckého zájmu dlouhodobě bývá druhá neděle mistrovství. Tentokrát ale z českého pohledu byla druhým nejslabším dnem, trumfly ji jiné zápasy.

A výrazně vyšší průměr sledovanosti mají i duely bez Čechů. Je tak velmi reálné, že o letošní turnaj bude mít televizní publikum větší zájem než o mistrovství, které se před čtyřmi lety odehrávalo v Česku.

„Má to několik důvodů. Tím prvním je, že Bratislava je blízko a že jsou tak lidi na dotek šampionátu. Druhým je kvalita týmu, který je postavený na tom nejlepším, co máme, a samozřejmě čím úspěšnější je, tím je i větší sledovanost,“ vysvětluje Záruba.

Vliv má i počasí – minulé týdny bylo škaredě, a tak lidi sedí víc u televize. Teď, když se vyjasnilo, přicházejí medailové zápasy, navíc dnes se hraje až večer.

A tak hokejová horečka dál stoupá. Bude mít zítra zlaté vyústění?