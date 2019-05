Čeští hokejisté na šampionátu poprvé padli. Rusku podlehli 0:3

Bratislava Čeští hokejisté na mistrovství světa na Slovensku po dvou výhrách poprvé ztratili body, když v Bratislavě ve třetím vystoupení ve skupině B podlehli Rusku 0:3. Sborná naopak zůstala stoprocentní.

Svěřenci kouče Miloše Říhy nastříleli za úvodní dvě utkání se Švédskem a Norskem celkem 12 branek, dnes se ale neprosadili. Čisté konto vychytal Andrej Vasilevskij, góly Ruska zaznamenali v každé ze třetin Sergej Andronov, Nikita Gusev a Nikita Zajcev.

V nadcházejících dvou dnech mohou čeští hráči načerpat síly, neboť další zápas je čeká až ve čtvrtek od 20:15 proti Lotyšsku.

Češi, do jejichž brankoviště se vrátil po Hrubcově záskoku v sobotu proti Norsku Bartošák, sice měli v úvodním dějství střeleckou převahu (8:5), jenže herně měli mírně navrch Rusové. Vasilevskij musel být pozorný při pokusech Kubalíka, Vrány a Paláta.

Na začátku 14. minuty šel ale do vedení soupeř. Po vyhraném souboji u hrazení dostal mezi kruhy nabito Andronov a nedal Bartošákovi při parádně trefené ráně bez přípravy nejmenší šanci zakročit. Odpovědět mohli Frolík a krátce před přestávkou po nepovedené první přesilovce zápasu v podání českého výběru i Simon, ale neuspěli.

Ve druhé třetině výrazněji zahrozil jako první Palát. Pak ale začali zvyšovat obrátky favorizovaní Rusové. Ve 23. minutě zachránil situaci za Bartošákovými zády duchapřítomně Hronek, když poslal do bezpečí kotouč, klouzající k čáře po zakončení Kučerova.



Následovalo špatné střídání Čechů, při němž ze své obvyklé pozice na kruhu nebezpečně pálil Ovečkin, ale prvního bodu na turnaji se nedočkal. Ve 33. minutě Kučerov po souhře s Gusevem ani nadvakrát nepřekonal vynikajícího Bartošáka.

Jenže sborná si už za pár vteřin vypracovala šanci na reparát, když si oba šikulové v ruském dresu vyměnili role. Kučerov našel Guseva, který blafákem do bekhendu zvýšil na 2:0.

