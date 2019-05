V oslabení hrajeme lépe než v pěti proti pěti. A víc bych střílel, říká Hadamczik

BRATISLAVA Čeští hokejisté na mistrovství světa v Bratislavě odehráli poctivou generálku na čtvrtfinále, Švýcarsko v posledním vystoupení ve skupině porazili po divokém průběhu 5:4. „Týmu věřím, ale kdybychom proměňovali přesilovky, výrazně bychom si to usnadnili,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz bývalý reprezentační trenér Alois Hadamczik.

Hadamczik, jenž dospělou reprezentaci vedl v letech 2006-2008 a 2010-2014 a nyní působí jako trenér národního týmu do 18 let, se rovněž pozastavil nad kvalitou švýcarského týmu. „Do světové špičky už jednoznačně patří,“ říká Hadamczik.

Lidovky.cz: Nesmírně těžké utkání pro český tým, souhlasíte?

Hodně těžké, ale dvě třetiny jsme byli jasně lepším týmem. Hodně jsme to chtěli, bruslili jsme a i gólman nám zachytal velmi dobře. Poslední třetinu Švýcaři byli pohyblivější a měli vůli utkání strhnout na svoji stranu. My jsme jim to usnadnili tím, že jsme hráli velmi špatně přesilovky, kdybychom v nich dali aspoň jeden gól, bylo by pro kluky lehčí. Takhle jsme je nechali žít a Švýcaři hráli famózně, bylo to jako čtvrtfinále.

Lidovky.cz: Jak se Vám obecně líbí švýcarský tým? Souhlasíte, že by měl být definitivně počítán do světové špičky? Statistika je jasná: od roku 2008 jsme nad nimi nevyhráli na MS o více než jeden gól a třikrát jsme padli...

Ono to tak je, statistika odpovídá. Švýcaři hrají opravdu dobře. Je zajímavé, že v těch juniorských kategoriích, šestnáctce, sedmnáctce, osmnáctce, je porážíme úplně suverénně, ale oni najednou kolem těch dvacítek jdou rapidně nahoru. Je to k zamyšlení, jestli neděláme něco špatně, jestli ty naše kluky moc brzy netlačíme do výsledku. Pak se zastaví ten vývoj rychlosti, obratnosti, práce s pukem, a vidíte to u těch Švýcarů, oni jsou v tomhle úžasní.

Lidovky.cz: Rozveďte tuto myšlenku, prosím.

Švýcaři nebývali žádná velmoc, ale už do té špičky dlouho patří. Ta jejich důslednost a skromnost je na větší úrovni. Já pořád apeluji na to, že naše juniorská soutěž o 24 týmech je totální nesmysl a faul na český hokej. Uděláme soutěž, kde týmy, které na to nemají, přinesou do soutěže to, že vám stačí průměrný výkon bez pohybu. Na to si navyknete a pak se to těžko dostává ven.

Kvůli té soutěži nám strašně moc kluků odchází příliš brzy pryč, v osmnáctce nám odešlo šest kluků do Kanady, Finska, Švédska, ale ti kluci to pak psychicky neunášejí, že jsou tak brzy pryč od mámy a táty, a talenty se zabíjejí než rozvíjejí. Ta úmrtnost talentů, které jdou brzy ven místo toho, abychom si je doma dodělali, je vysoká.

Lidovky.cz: Ve Švýcarsku je ten systém odlišný?

Přesně teď nedokážu říct, jaký mají systém, ale vidím, že je tam rozdílný přístup k výchově, který jim funguje dobře.

Český útočník Michal Řepík a brankář Švýcarska Reto Berra.

Lidovky.cz: Zpátky k dnešnímu zápasu, český tým je nejvylučovanější na turnaji a i dnes nasbíral 14 minut. Proč tomu tak je?

Faul patří k hokeji. Některé jsou ale zbytečné, těch se musíme ve čtvrtfinále vyvarovat. Určitě budeme hrát se špičkovým týmem a ten oslabení potrestá. Každá přesilovka může znamenat konec nadějí. Takže od faulů je třeba se oprostit a naopak ve vlastních přesilovkách více střílet. Myslím, že zbytečně někoho hledáme, přitom tam máme silné hráče, třeba Faksa je strašně silný, nebo Jaškin. Ten kdyby clonil při střelbě, tak by to bylo dobré. Tým hraje dobře, a kdybychom proměnili přesilovku, moc bychom si to usnadnili.

Lidovky.cz: Takže tým se Vám jinak líbí?

Tým je dobrej, kombinuje, dnes byl dvě třetiny lepší. Týmu věřím, má vůli a sourodost. Podívat se třeba na Voráčka s Frolíkem, to je radost, podívat se na Paláta, jak je silný na puku, Kovář, jak mají jeho přihrávky oči, Kubalík a jeho šance... máme z čeho brát.

Lidovky.cz: Vedle nejvíce trestů máme i nejvíce gólů na turnaji. Podařilo se už konečně ideálně namíchat chemii útoků?

Cítím na těch hráčích, že mají absolutní pohodu, že spolupracují. Jsou kvalitní, ale jak jsem řekl, ty přesilovky by nám pomohly ještě víc. Skoro se dá říct, že hrajeme lépe v oslabení než 5 proti 5, ve čtyřech jezdíme na 120 procent. Nemám do toho co kecat, ale osobně bych radil víc střílet. Ale tým má proč si věřit, navíc i divák je famózní, taková podpora, to je fenomén.

Lidovky.cz: Jak vidíte situaci v brankovišti? Koho byste tam viděl pro čtvrtfinále?

Já si myslím, že bude chytat Bartošák. Není to o tom, jestli na mě působí lépe, i Francouz je velmi kvalitní gólman, znám ho moc dobře a za tu dobu ještě vyrostl. Ale nevěřím tomu, že když dali teď důvěru Bartošákovi, tak že by to pak bylo ve čtvrtfinále jinak. Je to věc trenérů, stát se může všechno.

Lidovky.cz: Kdo se Vám dnes nejvíce líbil z našeho týmu?

Mně se líbil Voráček s Frolíkem, dál Hronek, šel ohromně nahoru.

Lidovky.cz: Co říkáte na druhý gól, který padl po kuriózní situaci, kdy byl Dominik Simon faulován a puk samovolně doklouzal do brány?

To byl regulérní gól, Simon upadl a puk byl v bráně dřív, než náš hráč doklouzal ke gólmanovi. V televizi vám to ukáží pětkrát zpátky, takže jsem si byl hned jistý, že je to gól.

Lidovky.cz: Co říkáte na výkon švýcarského krajánka Dominika Kubalíka, který proti „svým“ vstřelil branku?

Kubalík vyzrál hodně v Plzni a teď v zahraničí se ještě zlepšil. Je to vyloženě střelec, má kolem sebe kvalitní kluky a právě on může být rozhodujícím hráčem, který promění klíčovou šanci.