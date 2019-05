Další kolaps Slováků v závěru? Rozhodla psychická labilita, mrzí bývalého kouče Vůjtka

PRAHA Trénoval je, v roce 2012 s nimi na mistrovství světa došel pro stříbro. „Takže mě až zaráží, jak se slovenští hokejisté letos bojí koncovek,“ vykládá Vladimír Vůjtek. „Martin Marinčin patří k jejich nejlepším bekům, ale závěr špatně zhodnotil. Asi hrála roli psychická labilita.“

Proč Vůjtek mluví konkrétně o Marinčinovi?



Pusťte si záznam závěru středečního zápasu Slovenska s Německem a pochopíte.

Dvě minuty před koncem dělá Marinčin před vlastním brankářem pár rychlých kroků a snaží se puk vyhodit do bezpečí.

Jenže úplně pohoří, pokus s poklidem před modrou čárou chytá Yannic Seidenberg a po pár kombinačních nahrávkách úspěšně pálí Markus Eisenschmid.

Na tento puk Marek Čiliak nedosáhl. Slovensko nestačilo na Němce poměrem 2:3.

2:2. Čas běží.



Půl minuty před koncem Marinčin naznačuje střelu, místo ní ale před bránícím Němcem volí kličku do forhendu.

Přijíždí a zdvojuje ho druhý soupeř, takže zkouší další kličku od bekhendu... A puk ztrácí. Z následného protiútoku rozhoduje Draisaitl gólem na 3:2.

„Zahrál a zhodnotil to špatně. Přitom je po Sekerovi nejlepším bekem v týmu. Takže roli možná hrály pocit zodpovědnosti, trochu psychická labilita a čekání na konec,“ myslí si Vůjtek.



Nesvaluje vinu pouze na něj. Čisté svědomí nemůže mít, stejně jako zbytek týmu, ani brankář Marek Čiliak.

„Mají dobré gólmany, ale třeba Ján Laco (stříbro z MS 2012) byl tehdy fantastický. K tomu jsme měli Zdena Cháru, Michala Handzuše, Mira Šatana. Hvězdy NHL, které právě zvládaly závěry, držely tým po psychické stránce. Byli větší lídři než ti současní,“ vzpomíná Vůjtek.

Srovnává s nimi Tomáše Tatara, Ladislava Nagye, Richarda Pánika nebo Andreje Sekeru. „Teď jako by čekali, až bude konec. A pak se toho lekli,“ upozorňuje Vůjtek.

„Až mě to zaráží. Většinu zápasů jsou lepší. Hrají dobře, dobře se na ně kouká. Nemůžou si vyčítat, že by něco podcenili. Je to až neuvěřitelné,“ dodává.



Postup Slováků leží po porážce s Německem jen v teoretické rovině. Na ceně ztrácí i úspěch s výběrem Spojených států.



Při rovnosti bodů na mistrovství rozhoduje vzájemný zápas, Němci si tedy mohou pískat. S dvanácti body je tříbodové Slovensko přeskočit už nemůže.

Slováky by zachránilo velké zaváhání favoritů.

„Čekají je tři nejlehčí soupeři ve skupině, stále je možnost, že to pokazí Američané. Mají Kanadu a právě Německo. To je schopné, když se jim bude dařit, zahrát. Mají pohodu, tou je můžou zaskočit. Už moc nevidím, že by Němci ve čtvrtfinále nebyli,“ vidí cestu Vůjtek.

Jen aby Slováci už nezaváhali. „Jsou si vědomi, že za nimi Slovensko stojí. Už by se po šesti letech chtěli dostat do čtvrtfinále. I to může být problém koncovek,“ přidává ještě jeden důvod Vůjtek.