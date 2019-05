‚Na Slovensku panuje velký smutek. Ve finále MS vidím Čechy a Rusko,‘ říká Rusnák

PRAHA Slovenští hokejisté zvládli první z trojice utkání, která potřebují vyhrát pro zachování postupových nadějí, Francii porazili 6:3. Jak se výkon hráčů pořadatelské země MS líbil legendě československého hokeje a stříbrnému olympijskému medailistovi Dáriusi Rusnákovi? Čtěte v exkluzivním rozhovoru serveru Lidovky.cz.

Kapitán mistrů světa z roku 1985 Dárius Rusnák se rozpovídal i o tom, jak slovenským hokejistům dlouhodobě chybí kvalitní konfrontace. „A Čechy vidím ve finále s Ruskem,“ dodává legendární útočník.



Lidovky.cz: Zhodnoťte, prosím, výkon slovenského týmu v zápase s Francií.

Nejdříve jsem se toho zápasu obával, jestli to naši zvládnou psychicky, ale musím říci, že všechno bylo ok až na 10-12 minut druhé třetiny, kdy za stavu 3:0 jsme přestali hrát. Pak ale vyšel začátek třetí třetiny a zbytek zápasu byl v podstatě volný a v klidném tempu.

Lidovky.cz: Jak je obtížné soustředit se na výkon proti papírově slabšímu týmu s vědomím, že dva předchozí důležité zápasy nevyšly až v úplném závěru?

Víte, jak to je. Zápasy, které jsme prohráli, byly smolné. Charakter hráčů se ale ukáže právě v takových zápasech, jestli se dokáží soustředit na slabší soupeře. I oni totiž dokáží být nepříjemní. Ten charakter v našem mužstvu existuje a chytáme se každého stébla, které tu ještě je.

Lidovky.cz: Slovákům dnes hodně pomohly přesilovky, využili hned 3. Co bylo rozdílného proti předchozím zápasům, že zrovna tato herní situace fungovala?

Byla od trenéra Ramsayho změna, že konečně dal do první pětky, jak se očekávalo, Hudáčka k Tatarovi a Pánikovi. Když jsem kdysi jezdíval s juniory na mistrovství světa, Tatar s Hudáčkem hráli spolu a rozhodovali zápasy. Z tohoto pohledu bylo pro mě rozčarování, proč je nedali spolu od začátku. Tady se ukázalo, že je to správná cesta.

Matúš Sukel slaví svoji branku do sítě Francie

Lidovky.cz: Jak se Vám líbil výkon Pánika, který proti Francii zaznamenal tři body?

Hrál slušně a konečně prolomil střeleckou smůlu v reprezentaci. Ale jak jsem řekl, rozhodující byl příchod Hudáčka do této útočné formace.

Lidovky.cz: Jaká je nyní na Slovensku atmosféra co se týče situace, v níž se nacházíte, kdy postup není ve vašich rukou?

Ani ne tak zklamání jako velký smutek. Hráči ukázali, že mohou hrát zápasy i s nejsilnějšími mužstvy na světě, ale samozřejmě něco tomu chybí. Zkušenost. Nemůže se stát, že dva zápasy prohrají v posledních sekundách.

Co nám podle mě nejvíce chybí, je kontakt se špičkovými mužstvy světa, že nehrajeme turnaje jako Češi, tu TOP 4, co se neustále potkává mezi sebou. To je pro Slovensko i jiné týmy, jako jsou Německo nebo Švýcarsko, velký hendikep. Vím, že se to nedá jen tak změnit, ale je to škoda.

Lidovky.cz: Několik slovenských hráčů nicméně nastupuje v kvalitních klubech a NHL, takže se nedá říci, že by neměli žádný kontakt se špičkou.

Máme asi 5 hráčů z NHL, kteří ale teď nenastupují z různých důvodů. Jedině Tatar a Sekera, který byl ale zase dlouho zraněný. Ti mladí chlapci jsou pak v podstatě ze slovenské ligy nebo z farmy. Když nehrají v kvalitních družstvech nebo proti nim, jsou třeba proti Čechům znevýhodnění.



Lidovky.cz: Co říkáte na slovenské fanoušky? Potřetí za sebou bylo v Košicích vyprodáno a bouřlivo, stále se ale ještě mluví o incidentu s pískáním při kanadské hymně.

Je to výborné pro naše kluky, že se jim tak fandí. Někdy je ale diváci tak vyhecují, že jsou naši přemotivovaní, a i sami fanoušci se dostanou do stavu přemotivace. Vzhledem k tomu, že jsme s Kanadou prohráli v posledních dvou sekundách a cítili jsme křivdu za faul, diváci to dali najevo.

I já si myslím, že tam faul nebyl. Ale bohužel i toto se stává. Po prohře s Němci už se nic takového nedělo. Fandění má vliv i na nasazení hráčů, atmosféra hráče žene dopředu, i když je to 2:2, a chceme rozhodnout. Pak se ale stane z té přemotivace chyba jako s Němci a inkasujeme.

Lidovky.cz: Jak se vám zatím líbí hra českého týmu a koho tipujete na celkové vítězství?

Viděl jsem jen čtvrteční zápas Čechů s Lotyšskem, kdy jsem se byl na stadionu v Bratislavě podívat. Byl jsem ze začátku zklamaný, co se to děje, ale bylo mi jasné, že Lotyši to tempo nemohou fyzicky vydržet. To se potvrdilo a přebruslili jste je. Bylo vidět, že kvalita je vysoká, a já jsem před mistrovstvím světa tipoval, že Česko bude ve finále s Ruskem. Co jsem pak viděl, tak bych tam teď zařadil ještě Švédy. Mezi těmito třemi se rozhodne