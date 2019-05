Hadamczik: Kanada si pohlídala Frolíka s Voráčkem, navíc ji výborně podržel gólman

PRAHA Uznává Kanadu za semifinálový výkon na šampionátu při výhře 5:1 nad Českem. A jen nerad Alois Hadamczik sleduje, jak se hokejoví útočníci Jakub Vrána a Filip Chytil potácejí na hraně sestavy. „Vrána potřeboval podržet, je psychicky zdrcený. Před oběma smekám klobouk, vždyť hrajou v NHL, to už je umění,“ říká Hadamczik.

Reprezentační kouč českých hokejistů do 18 let a bronzový medailista z MS se seniorským výběrem v letech 2011 a 2012 zároveň tvrdí: „Neřekl bych, že Češi něco v zápase zkazili, rozdíl je ten, že Kanada nastoupila s dvaceti hráči z NHL, my s polovinou.“



Proč český tým tak dlouho čekal na vstřelenou branku? Dosud s góly na turnaji problém neměl (až v 54. minutě se prosadil Tomáš Zohorna, pozn.).

Kanada hrála lépe, organizovaně dozadu, v plném tempu. Pohlídali si Voráčka a Frolíka. Další mistrovství Kanada ukazuje, že hraje evropský hokej, nefauluje, bruslí a hraje s kotoučem. Navíc jí výborně chytá gólman Matt Murray. A když neproměňujete ty šance, které jsme měli, nemůžete myslet na úspěch.

Mohl hrát roli vliv, že jde o semifinále MS, v němž za poslední dekádu čeští hokejisté uspěli pouze jednou v roce 2010, zatímco při dalších čtyřech pokusech vstřelili jen tři branky a pokaždé prohráli?

Ne, teď šlo opravdu o kvalitu hráčů. Soupeř měl hodně sil, nedal nám moc prostoru, v obraně byl zodpovědný. Nastoupil s taktikou hrát výborně do obrany, ne že dají šest gólů. Když už udělali v obraně chybu, podržel je gólman. V tom byl velký rozdíl, Murray neudělal žádnou chybu. I na Francouzovi bylo vidět, že chytá v Americe, protože tým po svém nástupu taky podržel.

Trenér Miloš Říha při zápase s Kanadou.

Což se Bartošákovi nepodařilo?

Díky Bartošákovi jsme došli až za čtvrtfinále, jenže s Kanadou ho nic netrefilo, neměl štěstí.

Nedá se ale říct, že by český tým vyloženě zápas zkazil, souhlasíte?

Neřekl bych, že jsme něco zkazili. Kanada dala v pravý čas gól, měla čtyři vyrovnané útoky... Je třeba na to rychle zapomenout, už to nevrátíte. Musí se chystat na Rusy, ti jsou zklamaní. Je velká šance, když se dáme dohromady, bronz uhrát.

Že by Rusko nehrálo naplno?

Oni budou hrát naplno, ale jsou zklamaní. Je třeba vstoupit dobře do začátku. Nesmíme je pustit do vedení, oni si ho podrží. Když budou prohrávat, jsou schopní to zabalit.

Jaký máte názor na Jakuba Vránu ve čtvrté řadě a Filipa Chytila na tribuně?

Jsem trenér, který nikdy nemluví jiným trenérům do práce. Ale je mi těch kluků hrozně líto. Víte proč? Oni už ve svém životě moc dokázali. Hrát NHL v týmech jako Washington a NY Rangers... Já Vránu neznám, ale sleduju jeho hru a upřímně říkám, že mi ho je líto.

Proč?

Je mladej, nadšenej, že může reprezentovat. Potřeboval podržet. Místo toho jsme mu naložili břímě. Je psychicky zdrcený, to je hrozná škoda. Jak Záruba (Robert Záruba, komentátor ČT, pozn.) křičel „Vrána letí, Vrána je tady“ po jeho gólu... Naložili mu a posadili ho na tribunu, to není dobrá cesta.

Že by si příště rozmyslel účast na šampionátu?

Příště, pokud by měl jet, pro hrdost na republiku znovu pojede, ale bude se obávat, jestli z něho zase neudělají pitomce. Dostat se v dnešní době z naší republiky do NHL a hrát ji stabilně, to už jó něco znamená, uplatní se tam jen opravdu velcí borci. Já před Vránou a Chytilem smekám klobouk. Pořád zastávám, že nikomu do trénování nemluvím, můžeme říct po MS, kdo nás jako hráč zklamal a neříkám, že má Vrána hrát v lajně A nebo B, ale když ti mladí přijedou, potřebují dostat důvěru. Kdyby neměli schopnosti, hrajou v Evropě, ne v NHL.

Je někdo, kdo vás proti Kanadě v českém týmu zaujal, kdo se vám líbil?

Francouz se mi líbí, mám z něho dobrý dojem. A ikonou je pro mě obránce Filip Hronek. Voráček s Frolíkem předvádějí famózní výkony. Mile mě překvapil David Musil, nechybuje, hraje výborně. Je pro mě velkým překvapením po návratu ze zámoří.



Myslíte, že se tam dokáže vrátit?

Musil? Jsem přesvědčený, že se vrátí, je odolný v soubojích, má defenzivní návyky, lidsky je to výborný kluk. Znám jeho i tátu, do dvou let bude oporou týmu NHL.