VIDEO: Heroický výkon na Kanadu nestačil. Slovenská média litují své hokejové hrdiny

Košice / Praha Fantastické představení slovenských hokejistů proti hráčům z Kanady na body nestačilo. Slovenská média houfně oceňují výkon svých hrdinů, zároveň jako kaňku na fantastickém představení považují hromadný pískot během kanadské hymny. Výsledek 5:6 je pro řadu Slováků hodně bolestivý.

„Krutá přestřelka. Slovákům heroický výkon na body proti Kanadě nestačil,“ lituje server pravda.sk. Zajímavou reakci přinesl web od mladého hráče hostů Troye Stetchera. „Byl to neuvěřitelný zápas. Nikdy jsem takovouto atmosféru nezažil,“ divil se Kanaďan.

„Pochopil jsem i pískot na naši hymnu, bylo to velmi emotivní utkání, lidé těžce nesli ten závěr. Upřímně, klidně to mohlo skončit opačně. I navzdory tomu pískotu jsem si střetnutí hodně užil,“ ocenil soupeře Stetcher, který v utkání vstřelil jeden gól.



„Heroický výkon Slováků na body nestačil, Kanada nás položila na kolena v posledních sekundách,“ hlásí titulek na webu aktuality.sk. Dále server přinesl ohlas trenéra Craiga Ramsayho.

„Samozřejmě, že nejsme spokojení s výsledkem zápasu, ale nemůžu být víc hrdý na mé hráče. Dokázali skvěle zareagovat na tuhle atmosféru a nepříznivé momenty, které nás postihly. Ukázali jsme mentální sílu, takovou, jakou potřebujeme. A zároveň jsme ukázali, že nás nezastaví špatné věci, které se dnes staly,“ uvedl Ramsay.



To na sme.sk se psalo o nespokojených fanoušcích, kteří nebyli nadšení z uzavřené košické fanzóny, která se v pondělí rychle zavírala kvůli nepříznivému počasí. Navíc si deník Sme všímá i toho, že slovenští fandové zaházeli ledovou plochu odpadky a během kanadské hymny pískali a bučeli.

„Emoce byly neskutečné, ale byl to jen důsledek toho, že rozhodčí byl přikloněný na kanadskou stranu. Přitom Kanaďani, vzhledem ke své kvalitě, žádnou pomoc od rozhodčích nepotřebují. Mně osobně se to také nelíbilo, ale vysvětlujte to sedmi tisícům lidí, kteří cítí křivdu, aby během hymny nepískali. To je prostě nemožné,“ vysvětloval pro sme.sk divák František z Košic.

A pokračoval: „Přiznám se, že jsem roky neviděl náš tým hrát tak dobře, jako jsme hráli proti USA. I s Kanadou jsme předvedli famózní hokej. Je škoda, že to v závěru nepadlo do branky Tatarovi či Pánikovi. Pevně však věřím, že při takovýchto výkonech se čtvrtfinále probojujeme,“ dodal pan František.



„Škoda, že to takhle skončilo. Mužstvo si za bojovnost zasloužilo lepší výsledek. Těžko se hledají slova, ale je třeba se od toho odrazit. Hrát proti třem favoritům (USA, Finsko, Kanada - pozn. redakce) takovýto hokej - myslím, že si to lidé užívají,“ prohodil útočník Tomáš Tatar pro sme.sk.



„Ale teď se musí ukázat síla týmu, je třeba popovídat si o tom v kabině, namotivovat se. Ukázali jsme, že hokej hrát umíme. To nás může posílit,“ věří Tatar.

Slováci tak dále čekají na výhru s Kanadou, naposledy se radovali v roce 2012, kdy zámořského soupeře porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa. V pondělí vedli nad favoritem dvakrát, a mohli vést i dotřetice, kdyby sudí uznali Tatarův gól do odkryté branky... Jenže neuznali a nakonec slavil vítězství zámořský výběr.



Názor na kontroverzní situaci před neuznaným Tatarovým gólem si udělejte podle přiloženého videa: