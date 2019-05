Hrát takhle ve čtvrtfinále, nemáme šanci, varuje po zápase se Švýcary Říha

Bratislava (Od našeho zpravodaje) Nebyl nespokojený, ve tváři měl vyrovnaný výraz, přesto trenér hokejové reprezentace Miloš Říha po vítězném utkání se Švýcarskem pravil: „Byla to ideální prověrka na čtvrtfinále, co se týká síly soupeře. Ale my v něm musíme hrát jinak. Hrát takhle ve čtvrtfinále, nemáme šanci.“

Jak to myslíte?

Jestliže ve čtvrtfinále narazíme na silnějšího soupeře, tak musíme vydržet pracovat podle schématu celých šedesát minut. Jinak fungovat nemůžeme.

Takže výkon nehodnotíte pozitivně?

To ne, ale byl to velmi silný a emotivní zápas, v němž obě mužstva chtěla hrát. Prospali jsme začátek a nechali se vyhecovat: spíš jsme si všímali zákroků než hokeje. Potom jsme se ale vrátili k hokeji a otočili výsledek na 4:2. Jenže jsme zase usnuli, protože jsme si mysleli, že se Švýcaři už nezvednou.

Český útočník Michal Řepík a brankář Švýcarska Reto Berra.

Což byl omyl.

Jo, ty těžké zápasy se Švédskem a Ruskem, které měli v nohách, nebyly znát. Klobouk dolů před nimi, přehráli nás hlavně na vhazováních, která jsme si ukazovali na videu. Ale srdíčkem a charakterem jsme vyhráli zaslouženě.

Jaké jste v testu na čtvrtfinále viděl nedostatky?

Však už jsem řekl, že nereagujeme, jak bychom měli poctivě reagovat. To znamená kouskovat a zpomalit hru, když vedeme a nechtít hrát super hokej. Propadali jsme v útočném pásmu. Nemůžeme chtít dát tolik gólů, ale naopak je potřeba zaměřit se na to, abychom je nedostali.

Musel jste tým hodně krotit, aby nebylo tempo tak bláznivé?

Kdyby se dal zkrotit, tak ho zkrotím. Ale tam byla obrovská euforie. Měli jsme ze Švýcarů obavy - a oprávněné, jak je vidět. Euforie za stavu 4:2 proto byla obrovská. Oni vypadali, že už se nezvednou.

Jedním z klíčových momentů byl (ne)uznaný gól Dominika Simona na 2:1, který posuzoval videorozhodčí na základě trenérské výzvy. Byl to jasný tah?

Nahoře na to máme lidi a okamžitě bylo jasné, že kotouč přešel přes čáru daleko dřív, než se Simon srazil s gólmanem. Takže tam nebyla ani chvilka zaváhání. Věděli jsme, že to byl regulérní gól.

Co říkáte na Jakuba Voráčka, který patnácti body vyrovnal rekord Vladimíra Růžičky z roku 1986?

On je lídr a musíme si uvědomit, že hraje také s vynikajícími spoluhráči. Kuba se umí postavit, umí vystřelit, umí to vymyslet. Všichni mu to přece přejeme, abychom měli znovu hráče, o něhož se může mužstvo i trenér opřít. Myslím, že Kuba Voráček už dokázal, že může být stejnou osobností jako byl Růžička.

Budete sledovat večerní zápas Ruska se Švédskem a budete nervózní, co jeho výsledek bude znamenat pro Česko?

Je to v rukách někoho jiného, ne v našich. Počkáme, jak to dopadne. Věřím, že Rusko ani Švédsko nebudou špekulovat. Sledujeme také soupeře z druhé skupiny. Už jsem viděl asi tři zápasy, podívám se i na další. Budeme to mít připravené, sestříhané, detailně rozebrané. Pomaličku se začneme chystat na soupeře a na večerní zápas si přijdu odpočinout.

Je vám jedno, koho ve čtvrtfinále dostanete?

Je. Padni, komu padni.

Myslíte, že to berou stejně i hráči?

Myslím, že ano. Kromě Finů, které známe, jsou styly ostatních úplně stejné.