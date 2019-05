Jak postoupit večer přes Němce? Buďte sebevědomí a taky pány ledu

bratislava Sedm let už čeští fanoušci čekají na medaili z hokejového mistrovství světa. Letos by to čekání mohlo skončit. Český hokej má na slovenském šampionátu unikátní příležitost uzmout jednu z medailí.

Jasně, asi to nejspíš v podání hokejové reprezentace nebude tak zničující záležitost, jako když před 23 lety smázli na šampionátu ve Vídni ve čtvrtfinále Němce 6:1.



Asi si nikdo netroufne na nezapomenutelně drzý pas, jako předvedl bek Kadlec.

Ano, tehdy vyhrát skupinu a dostat ve čtvrtfinále Němce bylo za odměnu, protože bezzubý sok jen umetl cestu k tehdejšímu zrození zlaté generace.

Patrick Hager z Německa uniká Janu Kovářovi

„Ale kdyby se stalo něco podobného, nikdo se zlobit nebude,“ řekne Robert Reichel, tenkrát kapitán a dnes trenér.



Ne, bude to těžší šichta, protože sok už dávno zuby má, kousat umí a klidně - jako třeba loni na olympiádě - i ty nejlepší pohryže.

Je dobré - ostatně jako vždy a v každém sportu - jít do mače s pokorou a respektovat sílu protivníka. Ano, je i fajn zopakovat fráze, že „už dnes v hokeji není slabých“, tak jak to včera vycházelo hráčům i trenérům z úst.

Ale… Na druhou stranu nemá cenu skrývat, že Češi jsou favorité. Vidí to tak sázkové kanceláře (třeba u Tipsportu mají Češi nejnižší kurz na postup do semifinále ze všech účastníků) i odborníci.

Roky - vlastně téměř dvě dekády - nestál v utkání, o kterém tak všichni rádi říkají, že rozhoduje o úspěchu a neúspěchu, přijatelnější sok. Hokejistům přál poslední den, kdy se tabulka v Košicích promíchala a poslala jim do Bratislavy Němce.

„Papírově je to nejslabší soupeř, což ale ještě negarantuje výsledek,“ říká manažer Nedvěd.

Negarantuje, Němci rozhodně nepřijedou jako směšný komparz, leč Češi mají dnes vjet na led sebevědomě. Opanovat ho, podle jejich not, nechť se hraje.



Sedm roků, nejdéle v historii, se vyhlíží medaile. Je nutné přiznat, že Česko už nepatří mezi top favority, jenže národní tým v Bratislavě výtečně bruslí, střílí góly, hraje útočně.

Výhry ve skupině mají pro něj najednou váhu: ve čtvrtfinále Německo, v případném semifinále nemůže potkat silné Rusko.

Reprezentace má unikátní příležitost utnout medailově trudné časy.

Ne, elitní svět zůstane jinde, ať už to dopadne jakkoliv, ale může to být důkaz, že tuzemský hokej uniká ze dna. A byť se teď tisíce lidí scházejí na náměstích často, mohou tam pro změnu tentokrát Miloše houfně velebit.

Toho s příjmením Říha, jednoho z pánů ledu.