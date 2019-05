Kabina jako nástroj propagandy? Ruští hokejisté si v Bratislavě vystavili komunistický skanzen

bratislava Hokejisté Ruska získali na zimním stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě tu největší a nejvybavenější šatnu, která patří hokejistům místního Slovanu v Kontinentální lize. A to přesto, že jako úřadující mistři světa měli právo prvního výběru Švédové.

V kabině, i na chodbně před ní, pak ruský tým vytvořil „komunistický skanzen“.

Nápisy Rudá mašina a fotografie známé i českým fanouškům z dob před rokem 1989 provázejí celé okolí ruské kabiny.

Ruští kustodi však nepochodili u organizátorů turnaje, kteří takovéto obrázky minimálně v chodbě vedoucí k ledu přikázali sundat.

Rusi si spravili z hlavnej šatne v Aréne Ondreja Nepelu a chodby, po ktorej idú hráči k ľadu ukážku svojej propagandy. To sme samozrejme fotiť nemohli. Našťastie organizátori im to mimo šatne dajú dole. Človeku to pripadalo ako propagandistický film za hlbokého komunizmu 臘‍♂️臘‍♂️ pic.twitter.com/JleT0OdKVi