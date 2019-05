PŘEHLED: Kdo nastoupí za českou reprezentaci? Soupiska trenéra Říhy čítá 26 hráčů

Bratislava Kdo naskočí do zápasů mistrovství světa v českém dresu? A kdo bude stát na střídačce? Trenér národního týmu Miloš Říha vsadil pro letošní mistrovství světa na zkušenosti a stále ještě čeká na hvězdy ze zámoří.

PATRIK BARTOŠÁK

Post: brankář

Kluby: Vítkovice/Třinec

Narozen: 29. 3. 1993

Výška: 185 cm

Váha: 88 kg

Jel už loni na olympiádu, kde si však nezachytal. Teď by mohl ukázat, co umí. Ve Vítkovicích zářil a vysloužil si přestup do mistrovského Třince. O post jedničky si to rozdá s posilou ze zámoří - Pavlem Francouzem.