Kluci mě se Švédy příjemně překvapili, musíme ale zůstat pokorní, nabádá Krejčík

bratislava Po prvním utkání mistrovství světa proti Švédsku byl člen širšího kádru české reprezentace Jakub Krejčík velmi spokojený s převedenou hrou českého týmu. „Nepamatuji si, kdy bychom Švédsko na mistrovství světa takhle přehrávali,“ chválil své kolegy v rozhovoru pro Lidovky.cz Krejčík.

Lidovky.cz: Jak se vám líbil předvedený výkon v zápase se Švédy?

Kluci hráli velice dobře, až mě upřímně překvapili. Tvrdá hra obránců, která byla podpořena výborným pohybem útočníků, vyústila v krásných pět gólů. Nepamatuji si, kdy bychom Švédsko na mistrovství světa takhle přehráli.

Lidovky.cz: Byl jste si jistý, že bude platit branka Michaela Frolíka na 3:2, kterou přezkoumávalo video?’

Situace to byla sporná. Síma (Dominik Simon - pozn. redakce) tam Lunqvistovi poměrně bránil a původně jsem si myslel, že branka spíš uznaná nebude. Potom, co jsem viděl opakovaný záběr, jsem ale viděl, že tam Dominik byl naremplován Švédem, a pak už jsem si byl jistý, že gól platit bude.

Lidovky.cz: Jak vidíte situaci v brankovišti po dobrém výkonu Patrika Bartošáka?

Pavel Francouz nepřijel na mistrovství dělat dvojku, takže se bude chtít o pozici jedničky poprat. Patrik ale ukázal, že závěr sezony chytá v luxusní formě a Francík (Pavel Francouz - pozn. redakce) to nebude mít vůbec jednoduché. Já osobně bych dal příležitost oběma a rozhodl se před čtvrtfinále podle výkonnosti.

Lidovky.cz: Váš tip na konečný výsledek Čechů?

Klukům bych moc přál medaili. Před mistrovstvím se o tom hodně psalo, že jsme dlouho placku neudělali, takže bych jim ji přál. A jaká by byla, to by mi bylo jedno. Hlavně to chce zůstat po prvním zápase pokorní a nemít hlavu v oblacích.