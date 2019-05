Češi nechali na ledě všechno, říká Bednář. Druhý gól podle něj sebral týmu energii a šťávu

PRAHA „Čeští hráči nechali na ledě úplně všechno, ale Kanada dávala branky,“ říká Jaroslav Bednář, bývalý hokejový reprezentant a hráč NHL za Los Angeles Kings. Podle jeho názoru se s psychikou týmu nedá moc dělat, je důležité se dobře najíst, vyspat a v neděli urvat bronzové medaile.

Lidovky.cz: S výsledkem určitě nemůžeme být spokojeni...

Prvních třicet minut jsme hráli a Kanada dávala góly. Našim klukům se za první polovinu zápasu nedá nic vytknout, dali do toho všechno, ale bohužel Kanada byla dneska v neskutečné formě. Ostatně zámořští hráči měli v posledních zápasech takovou fazónu, že se s tím těžko dalo něco dělat. Jejich výkony se během turnaje zkvalitňovaly, jsou v top formě a dneska zaslouženě vyhráli. Ale jinak obrovský plus pro naše mužstvo, že na ledě nechalo úplně všechno.

Lidovky.cz: Kde byl z naší strany největší problém? Chybělo tomu štěstí?

Nevím, bylo tam nasazení, byly tam šance. Ale nedali jsme žádný gól. Kanada měla v první třetině maximálně tři šance, my jsme měli vyšší držení puku. Opticky to vypadalo tak, že kluci v první třetině dominovali. Soupeř dal jeden šťastný gól a paradoxně tak třetinu vyhrál. Smutné, protože naši kluci tam nechali úplně všechno, i šance si vytvořili, ale neproměněné šance nás stály zápas.

Lidovky.cz: Zlomilo se sebevědomí českého týmu po polovině zápasu, která byla výsledkově hodně nepříznivá?

Strašný je, když ve druhé třetině přijde úvodní buly a vy hned na začátku dostanete branku na 0:2. To klukům sebere veškerou šťávu, nějakou energii či motivaci k návratu. Je potom hrozně těžké se vracet zpátky do zápasu, když ztrácíte proti takovému soupeři, který má ještě k tomu neskutečnou formu. Gól na 0:2 byl asi klíčový, navíc krátce potom Kanada zvýšila po chybě v předbrankovém prostoru na 3:0 a zápas byl prakticky hotový.

Jaroslav Bednář (vpravo) dlouhá léta působil v pražské Slavii.

Lidovky.cz: V nedělním zápase o třetí místo nás čeká Rusko. Čekal jste, že do duelu o bronz půjdou zrovna oni?

Možná to bude znít docela laicky a naivně, ale Fini měli výbornou přípravu před šampionátem, odehráli s námi hodně dobré zápasy. Ač je to ohromně mladé mužstvo, podle mě mají výkony extrémně vyrovnané. Když jsem viděl jejich semifinálový duel s Ruskem, tak samozřejmě Rusové tlačili, byli víc na puku, měli šance, ale Finové zápas dotáhli do vítězného konce. Mohlo to dopadnout i opačně, nicméně výsledek je takový, že Finsko je ve finále.

Je to samozřejmě obrovské překvapení tohoto turnaje, a to jen proto, že mají hodně mladé mužstvo bez velkých jmen. Nejvíc jsou určitě zaskočeni Švédové a Rusové, kteří byli největší favoriti turnaje, a finále bude nakonec bez nich.

Lidovky.cz: Co se dá s českým týmem udělat přes noc? Psychika asi nebude dobrá...

Nic, nic. Je potřeba se dobře najíst, pořádně se vyspat a zítra urvat třetí místo, které si všichni moc přejeme. Samozřejmě víme, o co se hraje. Doufejme, že Rusové o nějaké třetí místo nestojí, což je u nich obvyklé.