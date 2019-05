Mladá hvězda Kakko zničila hattrickem Slovensko, Lotyši ve třetí třetině rozebrali Rakousko

Košice/Bratislava Hokejisté Finska porazili ve svém druhém zápase na mistrovství světa v Košicích Slovensko 4:2 a s šesti body vedou skupinu A. Hrdinou utkání se stal teprve osmnáctiletý útočník Kaapo Kakko, který vstřelil tři branky a s pěti góly vede tabulku střelců turnaje. Lotyši zdolali v úvodním vystoupení na mistrovství světa v Bratislavě Rakousko 5:2. Gólem a třemi asistencemi k výhře přispěl útočník Rudolfs Balcers z Ottawy. .

Skupina A (Košice): Slovensko - Finsko 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) Branky a nahrávky: 11. Černák (Sekera, Pánik), 40. Marinčin (Studenič, Jaroš) - 15. P. Lindbohm (Savinainen, Rajala), 17. Kakko (Mikkola, Manninen), 50. Kakko (Mikkola), 60. Kakko (Manninen). Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Sidorenko (Běl.) - R. Jensen (Dán.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 7421.



Skupina B (Bratislava): Lotyšsko - Rakousko 5:2 (1:1, 0:0, 4:1) Branky a nahrávky: 16. Balcers (Darzinš, Freibergs), 41. Darzinš (Balcers, Blugers), 45. Abols (Balcers, Keninš), 48. Meija (Cibulskis, Blugers), 56. Keninš (Balcers) - 15. M. Raffl (Pallestrang, Herburger), 56. Heinrich (F. Hofer, Zwerger). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Stano (SR) - Dalton (Brit.), Kaderli (Švýc.). Vyloučení: 3:5, navíc Peter (Rak.) 10 min. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 8917.

Do první větší šance se dostal Ojamäki, brankář Čiliak, který dostal tentokrát přednost před Rybárem, si ale s jeho tečí poradil. I díky tomu se Slováci mohli dostat do vedení.

V 11. minutě, dvě sekundy po skončení přesilové hry, dorazil Černák Sekerovu střelu, kterou dokázal Lankinen jen vyrazit.

Seveřané ale ještě v první části vývoj zápasu otočili. Nejprve se v početní výhodě prosadil Lindbohm a poté se prosadil Kakko.

Zvýšit vedení Finů mohl Savinainen, jehož teč ale skončila jen na tyči. Slováci přežili i další nebezpečné situace před svou brankou a 40 sekund před koncem se jim podařilo vyrovnat. Po Studeničově tyči se prosadil Marinčin, jehož gól ale rozhodčí dlouho a nadvakrát řešili u videa.

Finové se ve třetí části opět dostali do vedení a zasloužil se o to znovu Kakko. Jeden z největších talentů světového hokeje se postaral i čtvrtý gól svého týmu, když využil power play soupeře a dovezl puk do odkryté branky. Slováci ani přes enormní snahu nenavázali na páteční výhru nad USA.

Lotyši rozhodli ve třetí třetině

Do první větší šance se dostali v osmé minutě Lotyši. Útočník pražské Sparty Roberts Bukarts přihrál Rihardsovi, jehož střelu vytěsnil ramenem Kickert. O čtyři minuty později Robertse Bukartse fauloval zákrokem na hlavu Peter a byl vyloučen na pět minut a do konce utkání.

Rakušané v dlouhém oslabení odolávali a v 15. minutě při něm dokonce otevřeli skóre. Pallestrang našel Michaela Raffla a útočník Philadelphie zamířil bekhendem přesně do levého horního rohu Gudlevskisovy branky.

Pokračující výhodu ale Lotyši ještě zužitkovali a za 42 sekund vyrovnal Balcers, který po Darzinšově pokusu doklepl puk bekhendem za Kickerta. Před první pauzou mohl po přečíslení s Dzierkalsem otočit stav třinecký obránce Galvinš, ale nepodařilo se mu úspěšně zakončit.

Ve druhém dějství branka nepadla, Rakušanům pomohla v 37. minutě při Meijově střele horní tyč. Po 23 vteřinách závěrečné části už Lotyši vedli. Balcers nabil v přesilovce na pravý kruh Darzinšovi, který se trefil o protější tyč. Ve 45. minutě zamířil z pozice mezi kruhy přesně do levého horního rohu Kickertovy branky Abols a zvýšil na 3:1.

Tříbrankový náskok Lotyšsku zařídil za tři minuty Meija, který se z levého kruhu trefil na vyrážečku rakouského gólmana. Při Marenisově vyloučení sice snížil v 56. minutě z dorážky Herbuger, ale hned za 16 sekund sebral Rakušanům myšlenky na obrat Keninš povedenou střelou z levého kruhu.

Britové statečně vzdorovali Německu

Skupina A (Košice): Německo - Velká Británie 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 40. Seider (Seidenberg), 51. Ehliz (Plachta), 53. Draisaitl (Plachta, Eisenschmid) - 44. Hammond. Rozhodčí: Gouin (Kan.), Hribik (ČR) - Malmqvist (Švéd.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6866.

Britové se mezi elitou představili po 25 letech a od první minuty měl střeleckou převahu jejich soupeř. Výrazné šance si však Němci nevytvářeli. Brankář Bowns chytal spolehlivě. Jeho protějšek Niederberger moc práce neměl, v závěru první třetiny jej ale prověřil osamocený Mosey.

Stříbrný tým z loňských olympijských her v Pchjongčchangu byl i nadále střelecky aktivnější, Bowns byl ale pozorný. Prvního gólu se favorit dočkal až 39 sekund před koncem druhé dvacetiminutovky, kdy obléhání britské branky ukončil přesnou střelou obránce Seider.

Gól ale klid na německé hokejky nepřinesl. Ve 44. minutě chyboval Draisaitl, Hammond vystihl jeho lehkovážnou rozehrávku a vyrovnal.

Němci ale nakonec první velké překvapení turnaje nedopustili. V 51. minutě přesně s koncem přesilové hry překonal Bownse pohotově dorážející Ehliz a o 84 sekund později odčinil své předešlé zaváhání přesnou střelou Draisaitl.