Největší porážka v mém životě, medaile byla hodně blízko, smutní kapitán Voráček

Bratislava (Od našeho zpravodaje) Ukončení medailového půstu bylo tak blízko... Přesto končí čeští hokejisté na mistrovství světa znovu bez medaile. O tu je v Bratislavě připravila v napínavé bitvě ruská sborná, jež zvítězila až díky samostatným nájezdům 3:2. „Přitom jsme měli tolik vyložených šancí,“ mrzelo kapitána Jakuba Voráčka.

V utkání jste přestříleli soupeře neuvěřitelným poměrem 50:30. Je porážka i proto tak hořká?

Já myslím, že nejtěžší prohra v kariéře. Medaile byla hodně blízko. Těžko se mi to hodnotí. Tým ukázal příslib do budoucna, ale bolí to. Je to nepříjemné.

Zklamání je v tuto chvíli pochopitelné, není ale čtvrté místo i tak skvělé?

Skvělé to je, ale měli jsme na víc.

Ale rozhodly neproměněné šance.

Stoprocentně. Tak když máte padesát střel a dáte dva góly... bylo tam hodně situací tři na dva. Rusové hráli otevřeně, my jsme si šance vytvořili bruslením a trpělivostí. Bohužel, gól nám tam nepadl.

Ruští hokejisté se radují z bronzových medailí.

Cítili jste z Rusů nervozitu, že nemají zápas pod kontrolou?



Určitě. Tam je to cítit. Vidět to bylo i na hře. My jsme si puky dobře dávali, tahali jsme to do branky. Po herní stránce bylo málo co vytknout.

Dalo se něco v zápase zlepšit?

Dát víc gólů, bylo by to lepší.

Jenže v cestě stál skvělý ruský brankář Andrej Vasilevskij.

Vidíte důvod, proč letos vyhraje podle mého Vezinu (trofej pro nejlepšího brankáře NHL). Je to nejlepší gólman na světě a dnes to zase ukázal.

Byl jste připravený jako případný pátý střelec na nájezdy?

Byl.

Měl jste něco připraveného?

Mezírek moc není. Asi se fakt musí střílet mezi betony. Vasilevskij je velký, dobře se pohybuje, hodně těžce se rozhýbává.

Jak vám bylo, když Rusové málem trefili prázdnou branku už v prodloužení?

Tam to bylo tak rychlé... Já nevím, my jsme žrali 70 minut led. Oni měli pár šancí, my jich měli v prodloužení dvakrát tolik. Rozhodnout mohly oba týmy. Tři na tři je hrozně otevřené.

Jak byste zhodnotil celý turnaj?

Když skončíte čtvrtí, na takovou otázku se odpovídá hrozně těžce. Je to asi největší hokejové zklamání v kariéře, čtvrté místo je nejhorší místo. Ale jsem na kluky pyšný za to, jaký jsme hráli hokej. Myslím, že každý rozumný člověk se mnou bude souhlasit.