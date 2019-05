Německý nároďák? Má šanci jen když hraje týmově, říká otec Leona Draisaitla

PRAHA Jeho syn je hlavní oporou německé reprezentace. V dresu Edmontonu v letošní sezoně nasbíral 105 kanadských bodů, jenže klubu jako takovému se nedařilo. I proto se Leon Draisaitl snaží pomoci své zemi na světovém šampionátu, kde si dnes proti Česku zahraje čtvrtfinále. V rozhovoru pro Lidovky.cz vypráví jeho otec Peter o tom, jak na něj tým okolo syna zapůsobil a co říká hokeji v Německu.

Lidovky.cz: Jak vám bylo, když vás syn Leon vstřelil dvě branky Finsku a vlastně tak rozhodl o německé výhře?

Už jsem viděl řadu jeho zápasů, ale jestli dá dvě branky, nebo neskóruje, to pro mě není důležité. Samozřejmě ho pozoruji, ale góly pro mě mnoho neznamenají. Hlavně chci, aby byl zdravý a šťastný.

Lidovky.cz: Kolik jste viděl zápasů německé reprezentace na šampionátu?

V podstatě všechny. Jsem teď zrovna v Košicích, takže jsem viděl každý zápas.

Kouč Peter Draisaitl ještě jako šéf hokejových Pardubic.

Lidovky.cz: A jak se vám líbí německé výkony na turnaji?

Je to takové malinko paradoxní. Když to vezmu férově, tak Slováci hráli lepší hokej, to musím přiznat. Němci byli schopní vyhrát zápas proti Slovensku brankami na konci zápasu. Vlastně Němci naplno využili ten dobrý los na začátku turnaje, kdy měli v uvozovkách slabší soupeře a dokázali je všechny porazit a posbírat důležité body.

Lidovky.cz: Jaké individuality z německého kádru se vám líbí? Například Dominik Kahun podává působivé výkony.

Jsou tam určitě kluci, které bych chtěl mít ve vlastním týmu. Ale myslím si, že německý nároďák měl vždycky šanci jen když hrál týmově. Protože jinak s hokejově vyspělejšími týmy nemá šanci.

Lidovky.cz: Co vám vaši slovenští kolegové a zaměstnavatelé říkali, když Německo porazilo Slováky a defacto je tak vyřadilo z turnaje?

Nějaké vtipné hlášky tam byly. (směje se) Ale nic negativního to nebylo, spíše to bylo z legrace. Tak někdy funguje sport. Já jsem nehrál ani nekoučoval, takže za to vlastně nemůžu.

Lidovky.cz: Jakou kvalitu má německý hokej? Protože v Česku se o něm moc nemluví ani nepíše.

Je vidět, že Němci jsou schopní vyprodukovat několik hráčů do lepších lig v Evropě, nebo i do NHL. Ale není to snadné, protože fotbal v Německu má tak dominantní pozici, že ostatní sporty zabíjí.

Lidovky.cz: A samotná německá liga?

Je to hokej na velmi dobré úrovni. Není náhoda, že Mnichov hrál finále Ligy mistrů. Ale na druhou stranu jsou tam týmy, kde hraje jen velmi málo Němců, místo nich nastupuje třeba dvanáct Kanaďanů a zbytek jsou cizinci s německým pasem. Což samotnému hokejovému vývoji nepomáhá.

Lidovky.cz: Pojedete se na zápas do Bratislavy podívat, nebo zůstanete v Košicích?

Musím zůstat v Košicích, kde musím ještě vyřizovat spoustu věcí.

Lidovky.cz: A komu v zápase Česko – Německo budete fandit?

Abych pravdu řekl, tak jsem nikdy nebyl dobrý fanoušek. (směje se) Je to hodně těžké rozhodnutí, ale asi to bude 51 ku 49 pro Německo, už jenom proto, že tam hraje Leon.